Foto: Unbekannt (Global Communication)

1994 sorgte das britische Duo Global Communication, bestehend aus Mark Pritchard und Tom Middleton, mit ihrem Debütalbum 76:14 für Aufsehen, das auch heute noch als Ambient- und Electro-Meilenstein gilt. Später remixten sie zusammen u.a. Aphex Twin und Depeche Mode. In ihren Charts From The Past aus der Februar-Ausgabe 1998 der Groove versammeln sie eine vielfältige Mischung aus Genres: von UK HipHop (Big Kwarm) über Drum’n’Bass (DJ Krust) und Electro (LA Synthesis) bis hin zu einer eigenem Platte unter ihrem Jedi Knights-Alias.