Damian Lazarus ist ein Kosmopolit, der sich längst nicht mehr nur mit dem Irdischen begnügt. Irgendwo zwischen Ibiza, seiner Heimat London, der Homebase in Los Angeles und dem Rest der Welt und jenseits davon spinnt der Crosstown Rebels-Betreiber einen Sound zusammen, der weit über die slicken House-Vibes hinausreicht, für das sein Label bekannt ist. Seine Zusammenarbeit mit den Ancient Moons ist Lazarus‘ bisher ambitioniertestes Projekt. 2009 debütierte die Band im Albumformat, es folgte ein Reihe von EPs und 2015 die LP Message From The Other Side. Eine neue Platte ist nun in Arbeit und wird auch gleich live erprobt. Am 04. April macht Lazarus mit seiner Band auch im Berliner SchwuZ einen Zwischenstopp, der Vorverkauf hat heute begonnen.

Wir verlosen 2×2 Tickets für Damian Lazarus & The Ancient Moonse im SchwuZ! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 29. März eine Mail mit dem Betreff Damian Lazarus an gewinnen@groove.de!



