Die Platten der Woche mit Chaos In The CBD, CVBox, DJ Nobu & JakoJako, Masaka Masaka und Tom Ellis

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Chaos In The CBD – Midnight In Peckham (Rhythm Section International)
Mit Midnight In Peckham erschaffen die neuseeländischen Brüder Benjamin und Louis Helliker-Hales ein Porträt ihrer Wahlheimat in Ost-London. Die vier Tracks der 2015 auf Rhythm Section International erschienenen EP bewegen sich zwischen Deep House, Jazz und Soul. Durch die leicht melancholische Atmosphäre, die sich vor allem aus subtilen Details zusammensetzt, fühlt es sich wie in den Straßen Londons an einem angenehmen Herbstabend an.
Die EP wird eröffnet mit „Trust Is Key“: Sanften Drums und subtile Percussion werden durch einen tiefen Bass ergänzt. Zurückhaltende Pianoklänge schmiegen sich in den Track. Immer wieder erscheinen männliche Vocals zwischen der stimmigen Melodik. Es wirkt wie ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Tracks folgt.
An die Sanftheit seines Vorgängers knüpft das Stück „Observe“: Ein nicht zu offensiver Beat schleicht sich durch die über fast fünf Minuten modulierte Melodie. Die Kombination aus Klaviertönen und leiser Percussion verleihen dem Stück eine federnde Leichtigkeit.
Im Titeltrack rückt schließlich eine warme Trompetenmelodie von Isaac Aesili in den Vordergrund, die sich beinahe beiläufig über die entspannten Drums legt. Der „Midnight In Peckham“-Track wirkt wie eine schüchterne Hommage an Peckham, dem Londoner Viertel.
Auch „Luxury Motivation“ bleibt diesem jazzigen Klangbild treu und setzt auf sanfte Harmonien. Der Track startet mit Vocals und steigt darauf direkt in eine Aneinanderreihung unterschiedlicher Rhythmen aus Pianomelodie, sanfter Trompete und aufbauenden Drums.
Als kleines Extra schließt die EP mit dem digital exklusiven Track „Common Unity“ ab. Die Nummer ist ein starker Kontrast zu den vier anderen Tracks, da der Sound offensiver ist. Dennoch wird der Charakter durch Trompetenklang, Drums und eine tranceartige Melodie beibehalten.
Chaos In The CBD verzichten auf große dramaturgische Wendungen und lässt ihre Klangfarben lieber langsam kreisen. Dass die Stücke dabei vom Sound ähneln, fällt kaum ins Gewicht: Midnight In Peckham ist eine angenehm zeitlose Sammlung für gesellige Stunden in einer Londoner Bar, oder aber auch anderswo. Madu Abeysekera
CVBox – Pattern Based On (Uncanny Valley)
Nach einer fünfjährigen Pause meldet sich CVBox auf Uncanny Valley mit einer EP zurück, die wie gemacht ist für die merkwürdigen, unübersichtlichen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Schon beim ersten Durchklicken von Pattern Based On fällt auf: Hier betritt man eine Welt aus digitalen Daten, Zahlen und maschineller Logik. Musikalisch bewegt sich die EP irgendwo zwischen Electro und Acid. Die Tracks fühlen sich an wie eine experimentelle Reise durch eine technisierte Cyber-Landschaft. Es piepst und schiebt, man fühlt sich beim Hören fast selbst wie ein Roboter, der durch eine digitale Welt gesteuert wird. Das macht Spaß und ist auf eine skurrile Art extrem tanzbar, auch wenn das Ganze einem ein leicht surreal-absurdes Gefühl im Magen bereitet.
Spannend ist auch der kreative Hintergrund: Die Tracks verarbeiten die Erfahrungen des Künstlers aus seiner früheren Zeit als Rettungssanitäter, was diesen schmalen Grat zwischen klinischer Präzision und technischer Kälte erklärt. Zwischendurch blitzen im Tracklisten-Verlauf aber immer wieder ein, zwei Stücke auf, die überraschend melodische Ansätze wagen und die piepsigen Synthesizer-Sounds für eine unerwartete Dynamik hinter sich lassen. Pattern Based On ist keine Platte zum entspannten Zurücklehnen, sondern ein faszinierender, maschineller Trip: hypnotisch, tanzbar und im besten Sinne eigenartig. Mascha Schaper
DJ Nobu & JakoJako – Wax and Wane/Nodus (Bitta)
Wer zeitgenössischer Techno sagt, meint meistens die sogenannte Gegenwart. Diese ist entweder Kunst oder Krempel. Das Dumme: Die Entscheidung trifft der Geschmack, der ja irgendwie geformt gehört und also auf die feinsten Unterschieden hört. Dass weder DJ Nobu noch JakoJako zuletzt mit Krawalltendenzen auffielen, lässt den gar nicht so vagen Schluss zu, dass man, der Bezeichnung contemporary techno sei Dank, eine klinisch gesäuberte Whitecubesituation erwarten darf. Wax and Wane, eine, äh, Bitta Nobus an Jako, ist genau das. Beide sterilisieren sich kurz im eigenen Wirkungsbereich. Dann lässt man alles liegen und tauscht die Schutzbrillen. War Jakos „Nodus” ein kurzer Geistesblitz, kalibriert Nobu das Licht für die Befundbesprechung (aka Closing). Umgekehrt blickt sie durchs Mikroskop auf seine Messung und merkt, ah, da lässt sich noch was eindampfen. Explodiert ist nichts, das Experiment geglückt. Ist ja kein Wunder, diese Zeitgenossenschaft. Christoph Gleich
Masaka Masaka – XA (Creaked)
„XA“ beginnt mit einem nervösen Kick-Bass-Chord-Trialog, der nach gut einer Minute unerwartet in eine fast schon songartige Struktur mit bildhafter cineastischer Kraft kippt. So könnte zeitgemäßer Techno gehen, aber Masaka Masaka ist scheinbar nicht an der Renovierung altgedienter Genres gelegen, er nimmt die Groove-Energie fast gänzlich aus dem Track, lässt sie in den Hintergrund wandern und malt weiter an seinem vielschichtigen Bild. Das zweite Stück beginnt dann stringent wie ein nächstes Kapitel oder eine Anschluss-Szene. Hier wecken Groove und Arrangement Assoziationen an die Weiten von Post-Dubstep inklusive autogetuntem Gesang, aber auch „MXL“ ist mehr Bild/Szene als Song oder gar Track. Im finalen „Walls“ übernimmt wieder ein Instrument das Storytelling, ein modulierender Synth „singt“ die Leadstimme, der Groove läuft durch einen Flanger und scheint auch verzweifelt etwas erzählen zu wollen, aber wir kapieren seinen Code nicht – und nach knapp vier Minuten ist alles vorbei und der Wunsch nach Staffel zwei dieser Miniserie steht sofort sehnsüchtig im Raum. Mathias Schäffhäuser
Tom Ellis – Brainstew (Logistic)
Tom Ellis überzeugt durch seine Kontinuität. In mehr als zwei Jahrzehnten hat er auf zahllosen Releases bei Logistic, Telegraph, Archipel, Moon Harbour, Hartchef, Black Key und Good Ratio einen eigenen, außergewöhnlich musikalischen Sound zwischen Minimal, Funk und Jazz entwickelt. Szenestar ist er dabei nicht geworden, ebenso wenig hat er stagniert. Der Brite, Resident und Kernmitglied des Freerotation-Festivals, betreibt mit Leif das Label Trimsound und findet immer wieder neue, eigentümliche Sounds, irgendwo zwischen Psychedelik und einem aus dem Songwriting kommenden Verständnis von Melodien. Das scheint ebenso auf seiner 2026 erschienenen EP Chroma Blur durch wie auf dieser Wiederveröffentlichung des Stücks von 2010. „Brainstew“ verbindet Klänge aus einem tschechischen Kinderfilm-Soundtrack mit dem Monolog von Suz, der die Seltsamkeit von Selbsthilfebüchern aufs Korn nimmt ohne sie zu denunzieren. Kongenial ist der Baby-Ford-Remix, der den Track mit einem nüchternen, unerbittlichen Funk unterfüttert. Alexis Waltz