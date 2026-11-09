Die Platten der Woche mit Chaos In The CBD, CVBox, DJ Nobu & JakoJako, Masaka Masaka und Tom Ellis

Chaos In The CBD – Midnight In Peckham (Rhythm Section International)

Mit Midnight In Peckham erschaffen die neuseeländischen Brüder Benjamin und Louis Helliker-Hales ein Porträt ihrer Wahlheimat in Ost-London. Die vier Tracks der 2015 auf Rhythm Section International erschienenen EP bewegen sich zwischen Deep House, Jazz und Soul. Durch die leicht melancholische Atmosphäre, die sich vor allem aus subtilen Details zusammensetzt, fühlt es sich wie in den Straßen Londons an einem angenehmen Herbstabend an.

Die EP wird eröffnet mit „Trust Is Key“: Sanften Drums und subtile Percussion werden durch einen tiefen Bass ergänzt. Zurückhaltende Pianoklänge schmiegen sich in den Track. Immer wieder erscheinen männliche Vocals zwischen der stimmigen Melodik. Es wirkt wie ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Tracks folgt.

An die Sanftheit seines Vorgängers knüpft das Stück „Observe“: Ein nicht zu offensiver Beat schleicht sich durch die über fast fünf Minuten modulierte Melodie. Die Kombination aus Klaviertönen und leiser Percussion verleihen dem Stück eine federnde Leichtigkeit.

Im Titeltrack rückt schließlich eine warme Trompetenmelodie von Isaac Aesili in den Vordergrund, die sich beinahe beiläufig über die entspannten Drums legt. Der „Midnight In Peckham“-Track wirkt wie eine schüchterne Hommage an Peckham, dem Londoner Viertel.

Auch „Luxury Motivation“ bleibt diesem jazzigen Klangbild treu und setzt auf sanfte Harmonien. Der Track startet mit Vocals und steigt darauf direkt in eine Aneinanderreihung unterschiedlicher Rhythmen aus Pianomelodie, sanfter Trompete und aufbauenden Drums.

Als kleines Extra schließt die EP mit dem digital exklusiven Track „Common Unity“ ab. Die Nummer ist ein starker Kontrast zu den vier anderen Tracks, da der Sound offensiver ist. Dennoch wird der Charakter durch Trompetenklang, Drums und eine tranceartige Melodie beibehalten.

Chaos In The CBD verzichten auf große dramaturgische Wendungen und lässt ihre Klangfarben lieber langsam kreisen. Dass die Stücke dabei vom Sound ähneln, fällt kaum ins Gewicht: Midnight In Peckham ist eine angenehm zeitlose Sammlung für gesellige Stunden in einer Londoner Bar, oder aber auch anderswo. Madu Abeysekera

<a href="https://chaosinthecbd.bandcamp.com/album/midnight-in-peckham">Midnight In Peckham by Chaos In The CBD</a>