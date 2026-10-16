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34,4 Millionen für Kreative: Irland macht Grundeinkommen für Kulturschaffende dauerhaft

Mascha Schaper

Was 2022 als mutiges Experiment gestartet ist, wird jetzt zum Vorbild für Europa: Die irische Regierung macht ihr Grundeinkommen für Künstler:innen dauerhaft. Insgesamt fließen 34,4 Millionen Euro in die Fortführung des Programms, das damit vom Testmodell in den Regelbetrieb übergeht.

Das Prinzip ist simpel: 2.000 ausgewählte Kunstschaffende, darunter auch Musiker:innen und bildende Künstler:innen, bekommen jede Woche 325 Euro (etwa 1.400 Euro im Monat) als Grundeinkommen ausgezahlt. Die Ergebnisse der dreijährigen Testphase sprechen für sich: Empfänger:innen konnten deutlich mehr Zeit in Musik und Kunst stecken, hatten spürbar weniger Zukunftsängste und eine stabilere mentale Gesundheit.

Wie dringend nötig diese Absicherung ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen: Für die 2.000 Förderplätze gingen rund 10.000 Bewerbungen ein. Dennoch setzt Irland damit ein starkes Zeichen für ganz Europa: weg von kurzfristigen Projektförderungen und hin zu struktureller Existenzsicherung in der Kulturbranche.

Singer-Songwriter John Blek gehört zu den Musiker:innen, die von dem Programm profitierten. Ob auch elektronische Acts gefördert wurden, ist nicht bekannt (Foto: John Blek)

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