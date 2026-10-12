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Printhouse: Ehemalige Zeitungsdruckerei in München wird Techno-Club

Alexis Waltz

In Moosach eröffnet am 17. Oktober der Printhouse-Club mit The Lady Machine und den Zenker Brothers. Im kommenden Jahr soll dort ein Kulturzentrum mit Konzerten, Theater und Gastronomie entstehen.

In München-Moosach entsteht ein neuer Ort für Techno. Wie die Abendzeitung berichtet, öffnet in einer stillgelegten Zeitungsdruckerei an der Dessauerstraße nahe dem OEZ der Printhouse-Club, zunächst monatlich mit ausgesuchten Techno-Großevents. Zum „Printhouse Opening” am 17. Oktober um 22 Uhr treten unter anderem The Lady Machine und die Zenker Brothers auf. Bei der Namensfindung des Ortes man sich offensichtlich am Londoner Printworks orientiert.

Die Betreiber haben mehr vor als Clubnächte. Im kommenden Jahr soll aus dem Areal ein Kulturzentrum mit Konzerten, Ausstellungen, Theater und einer Gastronomie werden, die unabhängig vom Veranstaltungsprogramm funktioniert. Die Betreiber denken etwa an Jazz oder Oper. Die Genehmigung für eine solche dauerhafte Nutzungsänderung steht aber noch aus, erklärt Kurator Christoph Pankowski gegenüber der AZ.

Das Haus hat mehrere neun Meter hohe Hallen „sehr unterschiedlichen Charakters” und einen überdachten Verladehof. „Mir ist wichtig, dass man dem Haus seine Geschichte ansieht. Wir polieren hier nichts weg”, sagt Pankowski. Für Licht bei den elektronischen Nächten sorgt das Team der Bachstelzen aus Berlin. Henrik Szilit von der Agentur set about ist für die Entwicklung des Areals zuständig und plant Firmen- und Agenturevents sowie Ausstellungen. Robert Benke (unter anderem Holzkranich) übernimmt die künftige Gastronomie.

Ziel sei ein Haus, „das auch an einem Dienstagnachmittag einen Grund hat, offen zu sein”, so Pankowski.

Das Innenleben der einstigen Druckerei (Foto: Printhouse)

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