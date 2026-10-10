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Zukunft: Filmstart der Club-Doku angekündigt

Alexis Waltz

Ende September hatte „Die Zukunft ist Vergangenheit” beim Zurich Film Festival im Kino Corso Weltpremiere. Jetzt folgt die Community-Premiere: Am Freitag, 23. Oktober, läuft der Film um 20:30 Uhr in der Aktionshalle der Roten Fabrik, anschließend geht der Abend unter dem Titel „Zukunft Klubnacht“ in einen Rave über. Am Sonntag, 25. Oktober, zeigt das Zürcher Kino Riffraff den Film um 21 Uhr als exklusive Vorpremiere, danach nimmt es ihn regulär ins Programm.

Der Film widmet sich der Zukunft, die rund zwei Jahrzehnte lang das Nachtleben im Zürcher Kreis 4 mitgeprägt hat. Die Macher:innen verstehen ihn ausdrücklich nicht als nostalgischen Abgesang, sondern als Bestandsaufnahme eines Ortes, dessen Ende sie auch als Verlust für die Identität der Stadt begreifen.

Finanziert wurde die Produktion ohne Fördergelder, ausschließlich über eine Crowdfunding-Kampagne auf wemakeit. Eine Auftragsproduktion ist der Film nicht, er entstand in Eigeninitiative. Das Team will damit auch andere Filmschaffende ermutigen, zeitgeschichtliche Themen unabhängig von staatlicher Förderung anzugehen. „Fehlende institutionelle Förderung sehen wir als Chance für freie, unkonventionelle Auseinandersetzungen“, heißt es in der Ankündigung.

Die Zukunft in der Dienerstrasse 33 wurde im Herbst 2005 von Alex Dallas, Kalabrese (Sacha Winkler), Miguel Castro, Dominik Müller, Markus Ott und Michi Vollenweider gegründet und schloss am 23. März 2025 (Foto: Szenenbild aus „Die Zukunft ist Vergangenheit“/ Zukifilm)

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