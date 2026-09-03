Smart Glasses: New Yorker Club verbietet Videobrillen

Das Basement in New York verbiet Smart Glasses: Wer Datenbrillen mit Aufnahmefunktion trägt oder auch nur in seiner Tasche dabei hat, wird des Clubs verwiesen – unter Umständen droht sogar Hausverbot. Der Club sieht in dem Schritt eine Erweiterung seiner strikten No-Photo-No-Video-Policy: Geräte wie Meta-Ray-Bans, die diskretes Filmen ermöglichen, seien mit dem Schutz der Privatsphäre nicht vereinbar.

Auch in Deutschland schlägt das Thema Wellen. Die Geräte unterscheiden sich zum Teil kaum von normalen Brillen, die rote LED, die anzeigen soll, dass aufgenommen wird, lässt sich oft problemlos deaktivieren. Großbritannien diskutiert intensiv über die „pervert glasses”, in Kinos ist die Nutzung bereits verboten.

Das Basement liegt unter dem Knockdown Center in Maspeth, Queens, und gilt seit seiner Eröffnung 2019 als eine der wichtigsten Techno-Adressen der USA. Aufgelegt haben dort unter anderem Rebekah, DVS1, Function und Fiedel. Der Club mit zwei Floors fasst circa 500 Personen.