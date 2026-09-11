- Advertisement -

- Advertisement -

Seit Januar hat die Renate wieder ihre Tür geöffnet. Nun feiert dieser essentielle Berliner Club sein 19-jähriges Bestehen in den jüngst renovierten Räumlichkeiten. Auf sage und schreibe sieben Floors liefert eine illustre Mischung von DJs und Live-Acts 66 Stunden nonstop treibende Sounds.

Nachdem im vergangenen Jahr ein Brand erhebliche Schäden verursacht hatte und die Zukunft des Clubs wegen des auslaufenden Mietvertrags zeitweise auf der Kippe stand, konnte die Community am Ende des vergangenen Jahres aufatmen. Da wurde bekannt, dass die Renate bleibt. Damals kündigte Renate-Pressesprecherin Caitlin Russell auch an, dass das 19-jährige Bestehen im Spätsommer ausgiebig gefeiert werden soll. Nun ist es so weit: Die Geschichte und das Bestehen des Clubs wird in einem dreitägigen Event vom 11. bis 14. September mit zahlreichen DJs, Live-Acts, Bands und Performances zelebriert. Zu den international aktiven DJs auf dem Line-up gehören Daniel Avery, Bell Towers, Sansibar oder Stenny; sie werden von Berliner Szenegrößen aus verschiedenen Zusammenhängen unterstützt, von David Fogarty etwa oder Amy Dabbs. Frinda di Lanco, Mark Gill und DJ Pete sind auch dabei.

Du willst mitfeiern und auf den Geburtstag der Renate anstoßen? Dann sende bis zum 11. September eine Mail mit deinem Namen und dem Namen deiner Begleitung an gewinnen@groove.de. Betreff: Renate19. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.