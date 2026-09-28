Mutek: Kanadisches Elektronik-Festival kündigt Deutschland-Termine an

Nach der 27. Ausgabe in Montréal schickt das Festival Mutek 32 Künstler:innen aus Kanada auf eine internationale Tour. Mehr als 80 Termine sind geplant, in Deutschland in Berlin, Halle und Dresden.

Unabhängige Szenen wachsen durch die Verbindungen, die sie über Grenzen hinweg aufbauten, sagt Mutek-Programmleiterin Marie-Laure Saidani zum Programm. Mit der Förderung von Mobilität wolle man die Bedingungen für neue Kollaborationen verbessern.

Die Tour hat bereits in diesem Monat begonnen. Bis November sind die Acts auf Festivals in Europa, Nord- und Südamerika und Japan zu sehen. In Europa stehen unter anderem das Sonica in Glasgow, Unsound in Krakau, die Biennale in Venedig, KIKK in Namur, Mesh in Basel, Fifty Lab in Brüssel und MEM in Bilbao auf dem Programm.

Myriam Bleau ist auch Teil Mutek-Europa-Tour (Foto: Agustina L. Sidori)

In Deutschland treten die Künstlerinnen beim SILBERSALZ Festival in Halle im Oktober und auf dem HELLERAU in Dresden im November auf. Dazu kommen Auftritte auf dem Mutek Buenos Aires, Mutek Mexico und Mutek Tokyo sowie dem VIFF in Vancouver. In Frankreich gibt es außerdem einen Nightclubbing-x-Mutek-Abend in der Gaîté Lyrique in Paris und im Le Sucre in Lyon, kuratiert von Jen Cardini.

Zu den Beteiligten zählen Kara-Lis Coverdale, Sarah Davachi, Myriam Bleau, Martin Messier, Honeydrip, Maara, RAMZi und Ouri. Sie zeigen Live-Performances, Installationen, Workshops und Panels. Finanziert wird die Tour vom Conseil des arts et des lettres du Québec und dem Canada Council for the Arts.

Die Deutschland-Termine der Mutek-Tour

Sarah Davachi – CTM am 22. Oktober

Nelly-Ève Rajotte – SILBERSALZ am 30. Oktober

Myriam Bleau – HELLERAU am 4. November

Estelle Schorpp & Charline Dally – HELLERAU am 6. November