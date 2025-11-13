Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Die Berliner Renate: Line-up für die letzte Party bekanntgegeben

Michael Sarvi

Die Wilde Renate hat das Line-up für ihre letzte Party veröffentlicht. Ab der Silvesternacht feiert der legendäre Berliner Club ganze 86 Stunden lang seinen Abschied. Auf dem Line-up sind Szenegrößen wie Ben Sims, Lewis Fautzi oder Amy Dabbs zu finden. Auch Berliner Lokalmatador:innen wie Beryll, Triqi und Freigeist sind vertreten. 

Der Club muss Ende 2025 nach 18 Jahren seine schließen. Hintergrund ist die ausbleibende Verlängerung des Mietvertrags durch den Vermieter. Vermutet wird, dass dieser den aktuellen Außenbereich der Renate durch Bebauung nachverdichten will. Der Geschäftsführer von Tetras Grundbesitz GmbH ist der Immobilienspekulant Gijora Padovicz

Padovicz ist auch im Besitz des Gebäudes, in dem das ehemalige Watergate sein Zuhause fand. Dieser Club musste bereits Ende 2024 schließen, das Gebäude steht zur Zeit leer. Nun verschwindet mit der Renate eine weitere Club-Institution in Berlin. Die Neujahres- und Last-Dance-Party startet am Dienstag, dem 30.12.2025 und endet am Donnerstag in den Morgenstunden des 2.1.2026. Das komplette Line-up findet ihr hier:

Der Berliner Club Renate gibt es bereits seit 2007


News

Weiterlesen

fabric London: Club steht nach schweren Vorwürfen in der Kritik

News
Die Tanzfläche des Clubs sei männerdominiert und kein sicherer Ort für alle, sagt eine DJ – und stößt damit eine weitreichende Debatte an.

fabric London: Club steht nach schweren Vorwürfen in der Kritik

News
Die Tanzfläche des Clubs sei männerdominiert und kein sicherer Ort für alle, sagt eine DJ – und stößt damit eine weitreichende Debatte an.

The Haçienda in Manchester: Apple Music veröffentlicht Mitschnitte aus Clubgeschichte 

Britische House-Vordenker wie Greg Wilson sind ebenso mit Sets vertreten wie US-Größen wie Frankie Knuckles oder Armand Van Helden.
News Jacob Wittmer -
Weiterlesen

Neues SoundCloud-Abomodell: Sämtliche Einnahmen fließen an die Artists

Fans können Künstler:innen über den Streaming-Anbieter nun auch größere Summen spenden, Artists können über die Plattform Merch vertreiben.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

„Club Commons”: Buch zum queeren Nachtleben angekündigt

Anhand der Geschichte des queeren Nachtlebens in Großbritannien zeigt die Autorin Strategien für eine resiliente Clubkultur auf.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Tresor Berlin: Sechstägiges Silvester-Line-up veröffentlicht

Als Live-Acts sind u.a. Sandwell District, Psyk und Orbe dabei, als DJs Richie Hawtin, Adriana Lopez, Skee Mask, IMOGEN, Cleric, LNS oder Bailey Ibbs.  
News Jakob Senger -
Weiterlesen

AlphaTheta: CDJ-3000-Update nach massiven Problemen gestoppt 

Unter der Software-Version v3.30 waren Playlists nicht mehr verfügbar, was DJs wie VTSS und rRoxymore verärgerte.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Razzia in Nauen: Fahnder geben Einblick in das Drogenlabor

Wie werden die Drogen hergestellt, die wir konsumieren? Fotos des Berlin-Brandenburgischen Zolls verschaffen einen Eindruck.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Mental Health in Clubs: Die Berliner Clubcommission veröffentlicht Leitfaden

Mitarbeitende im Club stehen permanent zwischen Reizüberflutung und Belastungskontrolle. Wir haben den neuen Leitfaden für euch unter die Lupe genommen.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Nach Boykott-Aufrufen: Partok sagt zwei Gigs ab

Der LAUNDRETTE-Mitgründer spricht von immensem Druck auf die Veranstalter:innen und distanziert sich von der israelischen Regierung.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen
DJ Paulette aus Manchester trat im der Haçienda neben internationalen DJ-Größen auf (Foto: Presse)

The Haçienda in Manchester: Apple Music veröffentlicht Mitschnitte aus Clubgeschichte 

News Jacob Wittmer -
Britische House-Vordenker wie Greg Wilson sind ebenso mit Sets vertreten wie US-Größen wie Frankie Knuckles oder Armand Van Helden.

Neues SoundCloud-Abomodell: Sämtliche Einnahmen fließen an die Artists

News Jakob Senger -
Fans können Künstler:innen über den Streaming-Anbieter nun auch größere Summen spenden, Artists können über die Plattform Merch vertreiben.

„Club Commons”: Buch zum queeren Nachtleben angekündigt

News Michael Sarvi -
Anhand der Geschichte des queeren Nachtlebens in Großbritannien zeigt die Autorin Strategien für eine resiliente Clubkultur auf.
Der Globus-Floor des Tresor (Foto: Undplus)

Tresor Berlin: Sechstägiges Silvester-Line-up veröffentlicht

News Jakob Senger -
Als Live-Acts sind u.a. Sandwell District, Psyk und Orbe dabei, als DJs Richie Hawtin, Adriana Lopez, Skee Mask, IMOGEN, Cleric, LNS oder Bailey Ibbs.  

AlphaTheta: CDJ-3000-Update nach massiven Problemen gestoppt 

News Die Redaktion -
Unter der Software-Version v3.30 waren Playlists nicht mehr verfügbar, was DJs wie VTSS und rRoxymore verärgerte.

Razzia in Nauen: Fahnder geben Einblick in das Drogenlabor

News Alexis Waltz -
Wie werden die Drogen hergestellt, die wir konsumieren? Fotos des Berlin-Brandenburgischen Zolls verschaffen einen Eindruck.

Mental Health in Clubs: Die Berliner Clubcommission veröffentlicht Leitfaden

News Jakob Senger -
Mitarbeitende im Club stehen permanent zwischen Reizüberflutung und Belastungskontrolle. Wir haben den neuen Leitfaden für euch unter die Lupe genommen.
Patrok (Foto: Instagram/Patrok)

Nach Boykott-Aufrufen: Partok sagt zwei Gigs ab

News Michael Sarvi -
Der LAUNDRETTE-Mitgründer spricht von immensem Druck auf die Veranstalter:innen und distanziert sich von der israelischen Regierung.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv