Die Berliner Renate: Line-up für die letzte Party bekanntgegeben

Die Wilde Renate hat das Line-up für ihre letzte Party veröffentlicht. Ab der Silvesternacht feiert der legendäre Berliner Club ganze 86 Stunden lang seinen Abschied. Auf dem Line-up sind Szenegrößen wie Ben Sims, Lewis Fautzi oder Amy Dabbs zu finden. Auch Berliner Lokalmatador:innen wie Beryll, Triqi und Freigeist sind vertreten.

Der Club muss Ende 2025 nach 18 Jahren seine schließen. Hintergrund ist die ausbleibende Verlängerung des Mietvertrags durch den Vermieter. Vermutet wird, dass dieser den aktuellen Außenbereich der Renate durch Bebauung nachverdichten will. Der Geschäftsführer von Tetras Grundbesitz GmbH ist der Immobilienspekulant Gijora Padovicz.

Padovicz ist auch im Besitz des Gebäudes, in dem das ehemalige Watergate sein Zuhause fand. Dieser Club musste bereits Ende 2024 schließen, das Gebäude steht zur Zeit leer. Nun verschwindet mit der Renate eine weitere Club-Institution in Berlin. Die Neujahres- und Last-Dance-Party startet am Dienstag, dem 30.12.2025 und endet am Donnerstag in den Morgenstunden des 2.1.2026. Das komplette Line-up findet ihr hier: