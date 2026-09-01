Monika Kruse: DJ verkündet Rückkehr von Angststörung

Seit 2022 laboriert Monika Kruse an einer Angststörung, die der DJ in den letzten Jahren immer wieder Probleme machte. Nun ist diese „mit voller Kraft zurückgekehrt”, wie Kruse in einem Instagram-Post zur Absage ihres Auftritts auf dem Nürnberger Festival Tanzen im Grünen schrieb.

Diese Worte zu schreiben, fiele ihr nicht leicht, allerdings leide sie zusätzlich zur Angststörung an „körperlichen Symptomen und einer tiefen Erschöpfung”. Vor diesem Hintergrund habe sie schlicht nicht die Kraft, eine Bühne zu betreten. Weiter bedankte sie sich bei den Promotern für ihr Vertrauen und hoffte auch bei ihren Fans für Verständnis für ihre Entscheidung. In den Kommentaren sprachen unter anderem Acts wie Ellen Allien, Chris Liebing, Fritz Kalkbrenner, Stephan Bodzin oder Len Faki Kruse ihr Mitgefühl aus.

Noch im vergangenen Jahr verkündete Monika Kruse erste Gigs nach ihrer Auszeit: Sie spielte etwa auf dem Docklands in Münster und dem Open-Air-Festival Echelon in Bayern. „Die Musik, die Energie, die gemeinsame Leidenschaft – ich habe sie so sehr vermisst”, schrieb sie damals.