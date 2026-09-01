Drogenwarnung aus den Niederlanden: Trump-Pille enthält PMMA 

Das Trimbos-Institut, eine niederländische Organisation für Suchtprävention und psychische Gesundheit, hat einen landesweiten „Red Alert” ausgerufen. Mehrere Ecstasy-Tabletten in Form des Konterfeis des US-Präsidenten sind bei Drug-Checking-Stellen abgegeben worden. Der Grund für die Warnung: Die zweifarbigen Pillen – auf der einen Seite Trumps Gesicht, auf der anderen die Prägung „NL” und „Trump” – enthalten anstatt MDMA gefährlich hohe Konzentrationen von PMMA.

Das Problem an PMMA: Die MDMA-ähnliche Substanz wirkt deutlich langsamer als MDMA. Das kann dazu verleiten, bei der vermeintlich wirkungsschwachen Pille nachzulegen – mit drastisch erhöhtem Überdosierungsrisiko. Mögliche Folgen sind Übelkeit, Herzrasen, Krampfanfälle, Bewusstlosigkeit und lebensgefährliche Überhitzung.

Bislang sind dem Institut keine Todesfälle oder schweren Vergiftungen im Zusammenhang mit den Trump-Pillen bekannt, wie Sprecherin Anniek Groothuis im oben verlinkten Beitrag mitteilte. Dennoch richtet sich die Warnung ausdrücklich auch an Festivalveranstalter:innen, Rettungsdienste und Drogenberatungsstellen, um die Info in der laufenden Festivalsaison schnell zu verbreiten. In Deutschland wurde die betreffende Pille noch nicht gesichtet. Eine Anfrage an die Berliner Drogenberatungsstelle VISTA blieb unbeantwortet.

Trump in Tablettenform ist kein Novum: Bereits 2017 stellte die deutsche Polizei bei einer Verkehrskontrolle rund 5.000 orangefarbene Ecstasy-Pillen mit Trump-Motiv sicher.