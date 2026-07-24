Die Platten der Woche mit Ekowmania meets DJ Sotofett, Less-O, Justine Perry & Paula Koski, Morning People und XELTA

XELTA – B.D.S.M. (Körperspannung)

Maschinenbeats, verzerrte Stimmen, moderne, futuristische Sounds und ein unverkennbarer Achtziger-Vibe: Mit B.D.S.M. liefert XELTA, das neue Projekt von Bruno Coviello und Sharlese Metcalf, ein starkes Debüt zwischen Industrial, EBM und Darkwave. Schon der Titeltrack geht nach vorne. Elektronisch verfremdete Vocals, treibende Drums und markante Claps sorgen für einen Groove, der sofort in die Beine geht. Der Einfluss von EBM-Größen wie Front 242 oder Nitzer Ebb ist hörbar, wirkt aber keineswegs altbacken. „Exquisite S3RVIC3” legt mit Breakbeat-Elementen und einem zunächst chaotisch wirkenden Sounddesign nach, findet im Verlauf aber immer mehr Struktur und Druck. Der Radio Void Remix setzt stärker auf futuristische Synths und roboterhafte Klangwelten, während „MYY KONTROLL” mit harten Kicks, industriellen Sounds und verzerrten Vocals die Spannung hochhält. Der abschließende Anticipation-Remix schlägt schließlich düsterere Töne an: geheimnisvoll, dramatisch und deutlich atmosphärischer als die Vorgänger.

B.D.S.M. lebt von seinem konsequenten Spannungsbogen. Zusammen mit laserartigen Synths, EBM-Grooves und markanten Vocals entsteht ein spannender Mix aus Nostalgie und Zukunftsvision. Eine kompromisslose Debüt-EP, die Retro-Einflüsse gekonnt in die Gegenwart überträgt. Anne Holzki

<a href="https://kspan.bandcamp.com/album/b-d-s-m">B.D.S.M. by XELTA</a>