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Cult: Nürnberger Venue schließt und versteigert Inventar

Johanna Lühr

Der Nürnberger Club Cult schließt nach 30 Jahren seine Pforten. 1996 gegründet, fungierte er für drei Jahrzehnte als Treffpunkt der Gothic-, Wave-, Rock- und Fetischszene für den Raum Nürnberg und Fürth. Die Schließung erfolgte unter anderem, weil die Betreiberin den Club nach dem Tod ihres langjährigen Mitstreiters nicht allein weiterführen konnte. Die letzte Veranstaltung fand Anfang Juni statt.

Die Location wird zwar übernommen, jedoch unter einem anderen Namen und mit neuem Konzept weitergeführt. Der neue Betreiber habe das alte Inventar nicht übernehmen wollen, weshalb es jetzt versteigert werde. „Nach den anspruchsvollen, ereignisreichen und aufreibenden letzten zweieinhalb Jahren hätte ich mir einen reibungslosen und freundschaftlichen Übergang zum neuen Pächter gewünscht. Leider kam seinerseits kein vernünftiges Angebot, welches unserem CULT, Euch und unserer aller Arbeit gerecht gewesen wäre, zustande”, schreibt die Betreiberin Verena Gawlinski auf ihrer Webseite. „Lange Rede, kurzer Sinn – da es nun leider keine Einigung gegeben hat, muss ich das Inventar etc. anderweitig veräußern”, führt sie weiter aus.

Bei der Auktion werden über 500 Gegenstände versteigert. Neben Technik aus dem Veranstaltungs- und Gastronomiebereich stehen viele Dekorationsstücke zum Verkauf, die für Stammgäste eng mit der Geschichte des Clubs verbunden sind. Dazu gehören unter anderem eine Rocktile-Warhead-E-Gitarre, ein BDSM-Andreaskreuz oder diverse Kerzenleuchter.

Der Cult-Club in Nürnberg existierte seit 1996 (Foto: Cult Club)

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