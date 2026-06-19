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Autounfall: Managerin von Sama‘ Abdulhadi verstorben

Daniel Boeglmueller

Die brasilianisch-französische Künstlermanagerin Leticia van Riel ist vergangene Woche bei einem Autounfall auf Ibiza ums Leben gekommen. Van Riel war mehr als 15 Jahre in der elektronischen Musikbranche tätig und betreute Sama‘ Abdulhadi in den letzten sieben Jahren als Co-Managerin. Zuvor war sie in dieser Funktion ein Jahrzehnt lang für die brasilianischen Künstler:innen ANNA und Wehbba tätig.

„Leticia war eine der schönsten Seelen dieser Welt. Sie war nicht nur meine Managerin, sie war Freundin, Unterstützerin und Familie. Wir haben in den letzten sieben Jahren viel gemeinsam durchgemacht, und ich kann mir ein Leben ohne sie wirklich nicht vorstellen”, schreibt Abdulhadi in einem emotionalen Statement zu van Riels Tod auf Instagram.

Der ibizenkische International Music Summit würdigt sie als „eine prägende Figur der elektronischen Musikszene”. „Leticia war eine der positivsten und effektivsten Personen, mit denen ich je in dieser Branche zusammenarbeiten durfte”, schreibt IMS-Mitbegründer Ben Turner.

Leticia van Riel begann ihre Karriere in London, nachdem sie an der Royal Holloway University of London Events Marketing Management studiert hatte. Sie arbeitete in verschiedenen Positionen bei Agenturen wie MN2S, bevor sie 2015 nach Spanien zog.

2018 gründete sie LvR Management mit Schwerpunkt auf Künstlerentwicklung und langfristigem Karriere-Management. Neben ihrer Arbeit mit Künstler:innen wurde van Riel auch für ihr Engagement im Bereich Mentoring innerhalb der Branche geschätzt, unter anderem durch das LvR-Mentoring-Programm, das aufstrebende Akteur:innen in der elektronischen Musik unterstützt.

Leticia van Riel (Foto: Amsterdam Dance Event)

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