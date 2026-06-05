Die Platten der Woche mit GiGi FM, Lord of the Isles, Machinedrum, Per Hammar, Teste und Venus Flux

Lord of the Isles – Venus Flux (Far Blue)

Der Lord Of The Isles bereist auf seiner jüngsten EP die Schottische See, scheint sich aber bevorzugt in den nördlichen Regionen zu halten. Für die Hälfte von Venus Flux vertieft er sich in Dub-Techno-Zonen mit frösteligem Hall über stoischem Beat. Wobei er auch hier seine Vorliebe für Deep House erkennen lässt, hat „Betuladub“ doch ein recht straffes Tempo, und mit dem Echo setzt er eher knappe Akzente, statt sich ausschweifend in Nebelschwaden zu verlieren. Noch konsequenter verfolgt er diesen Ansatz beim „Pedaldub“, der seine Akkorde fast tänzelnd synkopiert. Am schönsten sind aber Eingang und Ausklang der EP.

So verzichtet „Mushroom Talk“ auf Drumcomputereinsatz und konzentriert sich ganz auf kreiselnde Loops, aus denen sich der Hauch einer Melodie herausschält, auch diese mit Hall, doch nie dick aufgetragen, sondern schonend balanciert. Im Titeltrack dann ein verschleppter Electrobeat, dazu träge wolkenverhangene Akkorde, mit denen LOTI eine dieser verträumten Stimmungen schafft, wie wohl nur er sie hinbekommt. Tim Caspar Boehme

<a href="https://lordoftheisles.bandcamp.com/album/venus-flux">Venus Flux von Lord Of The Isles</a>