DJ Nobu – Shō (fabric Originals)

DJ Nobu, bürgerlich Nobuhitu Horiuchi, ist einer der bekanntesten japanischen DJs. Musikalische Anfänge fand er im Punk in seiner Heimatstadt Chiba. Seit Jahren tritt er weltweit auf den großen Festivalbühnen und in Clubs auf. Regelmäßig bespielt er das Berghain und sorgt nicht nur dort mit seinem individuellen Sound für euphorische Reddit-Beiträge.

Nun meldet er sich mit seiner EP Shō zurück. Die Namen der Tracks entsprechen den Brahmavihāras, Geisteshaltungen aus dem Buddhismus, die eine Grundlage für Meditationsübungen sind. „Mudita” ist ein düsteres Intro, es ziehen sich dunkle verzerrte Bässe von rechts nach links. Das ist psychedelisch gut. „Kuna” hört sich wie ein hypnotischer Sonnenuntergang an. „Metta” ist definitiv für die Tanzfläche gemacht und wird dort viel Spaß bereiten – aggressiv, mit hohem Tempo und das Maximum aus den Kicks herausholend. Stakattoartige, industrielle Salven beschießen die Ohren. Ob diese EP meditative Wirkung entfalten kann, bleibt offen. Feine Handwerkskunst ist sie allemal. Robert Zimmermeier

<a href="https://dj-nobu.bandcamp.com/album/sh">Shō by DJ Nobu</a>