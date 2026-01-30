Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

„Tanzflächen der Wiedervereinigung”: Berliner Clubcommission kündigt Ausstellung an

Alexis Waltz

Die Berliner Clubcommission kündigt die Ausstellung Tanzflächen der Wiedervereinigung an. In der multimedialen Schau geht es darum, die Rolle der Berliner Clubkultur nach 1989 als wichtigen Teil der soziokulturellen Wiedervereinigung herauszuarbeiten. Sie wird vom 3. Oktober bis zum 9. November 2026 in Berlin stattfinden.

Die Ausstellung soll zeigen, wie „kulturelle Freiräume zu Orten demokratischer Aushandlung wurden. Neben Berlin wird ein besonderer Fokus auf ostdeutsche und unterrepräsentierte Perspektiven in der Erzählung der Geschichte gelegt”, heißt es im aktuellen Newsletter der Clubcommission. Die Ausstellung „macht Clubkultur in Berlin sowie in den neuen Bundesländern im Zuge der deutschen Wiedervereinigung als Erinnerungsträger der Demokratiegeschichte sichtbar und erfahrbar”, heißt es weiter.

Für den 18. März, dem Tag der Demokratiegeschichte, ist ein Open Call zur Einsendung von „unterschiedlichstem Archivmaterial, Anekdoten und Zeitzeug:innengeschichten” angekündigt.

Die Ausstellung ist als Kooperationsprojekt des Diskobabel e.V. und der Clubcommission e.V. angesetzt, sie wird von der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte und der Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert.

Der Mauerfall im November 1989: Dieser historische Moment lies das Nachtleben in Berlin explodieren (Foto: Raphaël Thiémard)

News

Weiterlesen

Simon Reynolds: Shoegaze-Buch angekündigt

News
Nach Werken über Rave- und Rock-Kulturen hat Simon Reynolds sein neues Buch angekündigt – über die Neuerfindung der Gitarre.

Simon Reynolds: Shoegaze-Buch angekündigt

News
Nach Werken über Rave- und Rock-Kulturen hat Simon Reynolds sein neues Buch angekündigt – über die Neuerfindung der Gitarre.

Klassismus im Kulturbetrieb: Britische Studie belegt Verdrängung der Arbeiterklasse

Ist Kreativität längst Luxus? Der Bericht „Class Ceiling” warnt vor dem Aus der Arbeiterklasse in der Kunst.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Danny Fiedler: Organisator:innen des Wurzelfestivals planen Gedenktour

Bislang ist bereits ein Termin in der Leipziger Distillery bestätigt, an dem ihr das Erbe des Bookers und zugleich für einen guten Zweck feiern könnt.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Belleville Three: Techno-Pioniere treten bei Halbzeitshow der Detroit Pistons auf

Das NBA-Team will dadurch den Stellenwert der Belleville Three und Detroits unterstreichen. Zudem ist neues Merchandise angekündigt.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

„Free Spaces”: Wien setzt Open-Air-Raves auch 2026 fort

2025 konnten sich Kollektive für legale Raves auf der Wiener Donauinsel bewerben – nun finanziert die Stadt das Party-Projekt auch in diesem Jahr.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Native Instruments: Vorläufiges Insolvenzverfahren beantragt

Native Instruments steht unter vorläufiger Insolvenzverwaltung. Der Betrieb läuft weiter – doch die Zukunft ist offen.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Universität der Künste Berlin: Petition gegen Ende von Sound-Studies-Studiengang

Mit der geplanten Einstellung mehrerer Masterprogramme verliert Berlin seinen einzigen Studiengang für Sound Studies und Sonic Arts.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Sly Dunbar: Prägender Reggae-Drummer verstorben

Mit dem Duo Sly & Robbie drückte Sly Dunbar dem Sound von Reggae, Dub und Dancehall seinen Stempel auf – und damit elektronischer Musik.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Time Warp: Deutschland-Termin im Herbst entfällt künftig

Die Entscheidung sei Teil eines natürlichen Prozesses, um die Energie der Marke an einem Zeitpunkt im Jahr zu bündeln.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen
Klassismus arbeitet in der Kulturlandschaft auf vielen Ebenen (Foto/ Illustration: Rise)

Klassismus im Kulturbetrieb: Britische Studie belegt Verdrängung der Arbeiterklasse

News Paul Sauerbruch -
Ist Kreativität längst Luxus? Der Bericht „Class Ceiling” warnt vor dem Aus der Arbeiterklasse in der Kunst.
Danny Fiedler (Foto: Instagram/ Danny Fiedler)

Danny Fiedler: Organisator:innen des Wurzelfestivals planen Gedenktour

News Michael Sarvi -
Bislang ist bereits ein Termin in der Leipziger Distillery bestätigt, an dem ihr das Erbe des Bookers und zugleich für einen guten Zweck feiern könnt.
Die Belleville Three (Foto: Facebook/ Belleville Three)

Belleville Three: Techno-Pioniere treten bei Halbzeitshow der Detroit Pistons auf

News Michael Sarvi -
Das NBA-Team will dadurch den Stellenwert der Belleville Three und Detroits unterstreichen. Zudem ist neues Merchandise angekündigt.
Ein Rave unter der Tangentenbrücke über der Donau in Wien (Foto: Vienna Club Commission)

„Free Spaces”: Wien setzt Open-Air-Raves auch 2026 fort

News Jakob Senger -
2025 konnten sich Kollektive für legale Raves auf der Wiener Donauinsel bewerben – nun finanziert die Stadt das Party-Projekt auch in diesem Jahr.
Firmensitz von Native Instruments in Berlin (Foto: Presse)

Native Instruments: Vorläufiges Insolvenzverfahren beantragt

News Jakob Senger -
Native Instruments steht unter vorläufiger Insolvenzverwaltung. Der Betrieb läuft weiter – doch die Zukunft ist offen.

Universität der Künste Berlin: Petition gegen Ende von Sound-Studies-Studiengang

News Paul Sauerbruch -
Mit der geplanten Einstellung mehrerer Masterprogramme verliert Berlin seinen einzigen Studiengang für Sound Studies und Sonic Arts.
Sly Dunbar 2015 in Rudolstadt (Foto: Schorle/Wikipedia)

Sly Dunbar: Prägender Reggae-Drummer verstorben

News Jakob Senger -
Mit dem Duo Sly & Robbie drückte Sly Dunbar dem Sound von Reggae, Dub und Dancehall seinen Stempel auf – und damit elektronischer Musik.

Time Warp: Deutschland-Termin im Herbst entfällt künftig

News Michael Sarvi -
Die Entscheidung sei Teil eines natürlichen Prozesses, um die Energie der Marke an einem Zeitpunkt im Jahr zu bündeln.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv