Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Klassismus im Kulturbetrieb: Britische Studie belegt Verdrängung der Arbeiterklasse

Paul Sauerbruch

Eine neue Studie warnt vor einem dramatischen Rückgang der sozialen Mobilität in der Kulturbranche. Der vom britischen Beratungsunternehmen Rise initiierte Bericht Class Ceiling unter wissenschaftlicher Leitung von Nazir Afzal (University of Manchester) verdeutlicht, dass Menschen aus der Arbeiterklasse systematisch aus dem Kunst- und Musiksektor verdrängt werden. An der Studienumfrage, die 2025 durchgeführt wurde, haben etwa 300 Kulturschaffende aus Greater Manchester teilgenommen.

Der Bericht hebt die Musikbranche als besonders krisenanfällig hervor. Niedrige Gagen, unsichere Arbeitsverhältnisse und das Sterben kleiner Clubs entziehen Künstler:innen ohne finanziellen Rückhalt die Existenzgrundlage. Zudem prangert die Studie ausbeuterische Praktiken wie unbezahlte Auftritte oder „Pay-to-Play”-Modelle an, bei denen Künstler:innen für ihre Auftritte zahlen müssen.

Außerdem berichten über die Hälfte der Befragten von Ungleichbehandlung, Diskriminierung, Mobbing, Belästigung oder Benachteiligung aufgrund der sozialen Schicht oder der wahrgenommenen sozialen Schicht. Erschwerend kommt für eine Karriere im Kulturbereich hinzu, dass vier von fünf Befragten zu Beginn der Karriere keine sozialen Kontakte in die Branche hatten. Lediglich 17,8 Prozent sehen ihre eigene Lebensrealität in der von ihnen ausgeübten Kunstform repräsentiert.

Weniger als die Hälfte der Befragten aus der Arbeiterklasse können wiederum von ihrer kreativen Arbeit leben. So verdienen 50 Prozent der befragten professionellen Musiker:innen weniger als 14.000 Pfund pro Jahr. Angespannt ist die Lage aber auch bei Studios und Spielstätten: In Greater Manchester suchen laut der Studie über 300 Künstler:innen bezahlbare Arbeitsräume. Zudem erwägen die Hälfte aller Recording-Studios eine Schließung innerhalb der nächsten zwölf Monate.

Der Report bestätigt somit einen Trend, der bereits 2023 von der Diversity Arts Culture Berlin zu Klassismus im Kulturbetrieb aufgezeigt wurde. Nicht neu sind auch die Forderungen, die der Bericht stellt. So solle es existenzsichernde Löhne für Berufseinsteiger und ein striktes Ende unbezahlter Arbeit geben. Außerdem fordern die Autor:innen der Studie Investitionen in regionale Infrastruktur und kreative Ausbildung

Klassismus arbeitet in der Kulturlandschaft auf vielen Ebenen (Foto/ Illustration: Rise)

News

Weiterlesen

Belleville Three: Techno-Pioniere treten bei Halbzeitshow der Detroit Pistons auf

News
Das NBA-Team will dadurch den Stellenwert der Belleville Three und Detroits unterstreichen. Zudem ist neues Merchandise angekündigt.

Belleville Three: Techno-Pioniere treten bei Halbzeitshow der Detroit Pistons auf

News
Das NBA-Team will dadurch den Stellenwert der Belleville Three und Detroits unterstreichen. Zudem ist neues Merchandise angekündigt.

„Free Spaces”: Wien setzt Open-Air-Raves auch 2026 fort

2025 konnten sich Kollektive für legale Raves auf der Wiener Donauinsel bewerben – nun finanziert die Stadt das Party-Projekt auch in diesem Jahr.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Native Instruments: Vorläufiges Insolvenzverfahren beantragt

Native Instruments steht unter vorläufiger Insolvenzverwaltung. Der Betrieb läuft weiter – doch die Zukunft ist offen.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Universität der Künste Berlin: Petition gegen Ende von Sound-Studies-Studiengang

Mit der geplanten Einstellung mehrerer Masterprogramme verliert Berlin seinen einzigen Studiengang für Sound Studies und Sonic Arts.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Sly Dunbar: Prägender Reggae-Drummer verstorben

Mit dem Duo Sly & Robbie drückte Sly Dunbar dem Sound von Reggae, Dub und Dancehall seinen Stempel auf – und damit elektronischer Musik.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Time Warp: Deutschland-Termin im Herbst entfällt künftig

Die Entscheidung sei Teil eines natürlichen Prozesses, um die Energie der Marke an einem Zeitpunkt im Jahr zu bündeln.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Queerpool: Hamburger Partyreihe ruft zu Spenden auf

Mit dem Geld soll der Fortbestand der queeren und sexpositiven Veranstaltungsreihe im Südpol gesichert werden.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Skee Mask: Breakbeat-Producer veröffentlicht Sample Pack

Skee Mask gibt Fans die Möglichkeit, mit dem Klangmaterial zu arbeiten, das ihm seinen einzigartigen Status verliehen hat.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Axxon N.: Leipziger Club stellt Betrieb zum Monatsende ein

Das Axxon N. hatte versucht, sich vom IfZ-Erbe freizumachen und jungen Kollektiven eine Plattform zu bieten. Nun ist nach zehn Monaten Schluss.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen
Ein Rave unter der Tangentenbrücke über der Donau in Wien (Foto: Vienna Club Commission)

„Free Spaces”: Wien setzt Open-Air-Raves auch 2026 fort

News Jakob Senger -
2025 konnten sich Kollektive für legale Raves auf der Wiener Donauinsel bewerben – nun finanziert die Stadt das Party-Projekt auch in diesem Jahr.
Firmensitz von Native Instruments in Berlin (Foto: Presse)

Native Instruments: Vorläufiges Insolvenzverfahren beantragt

News Jakob Senger -
Native Instruments steht unter vorläufiger Insolvenzverwaltung. Der Betrieb läuft weiter – doch die Zukunft ist offen.

Universität der Künste Berlin: Petition gegen Ende von Sound-Studies-Studiengang

News Paul Sauerbruch -
Mit der geplanten Einstellung mehrerer Masterprogramme verliert Berlin seinen einzigen Studiengang für Sound Studies und Sonic Arts.
Sly Dunbar 2015 in Rudolstadt (Foto: Schorle/Wikipedia)

Sly Dunbar: Prägender Reggae-Drummer verstorben

News Jakob Senger -
Mit dem Duo Sly & Robbie drückte Sly Dunbar dem Sound von Reggae, Dub und Dancehall seinen Stempel auf – und damit elektronischer Musik.

Time Warp: Deutschland-Termin im Herbst entfällt künftig

News Michael Sarvi -
Die Entscheidung sei Teil eines natürlichen Prozesses, um die Energie der Marke an einem Zeitpunkt im Jahr zu bündeln.
Veranstaltungsgrafik von Queerpool (Foto: Instagram/queer.pool)

Queerpool: Hamburger Partyreihe ruft zu Spenden auf

News Paul Sauerbruch -
Mit dem Geld soll der Fortbestand der queeren und sexpositiven Veranstaltungsreihe im Südpol gesichert werden.
Skee Mask

Skee Mask: Breakbeat-Producer veröffentlicht Sample Pack

News Paul Sauerbruch -
Skee Mask gibt Fans die Möglichkeit, mit dem Klangmaterial zu arbeiten, das ihm seinen einzigartigen Status verliehen hat.

Axxon N.: Leipziger Club stellt Betrieb zum Monatsende ein

News Alexis Waltz -
Das Axxon N. hatte versucht, sich vom IfZ-Erbe freizumachen und jungen Kollektiven eine Plattform zu bieten. Nun ist nach zehn Monaten Schluss.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv