News

Time Warp: Deutschland-Termin im Herbst entfällt künftig

Michael Sarvi

Die Festival-Institution Time Warp stellt ihre Event-Struktur in Deutschland um. Ab 2026 soll es nur noch eine deutsche Ausgabe des Festivals pro Jahr geben, wie Veranstalter Cosmopop in einer Pressemitteilung ankündigt. So soll zukünftig die kleinere Herbst-Edition der Time Warp nicht mehr stattfinden. Als fester Ankerpunkt ist künftig ausschließlich das Frühjahr gesetzt.

Trotz der Reduzierung der Termine verspricht Cosmopop, dass die Kernwerte des Festivals – der „kompromisslose Sound” und die „hohen Produktionsstandards” – unberührt bleiben. Die Entscheidung sei Teil einer natürlichen Evolution – „growth also means making decisions” –, um die Energie der Marke an einem Zeitpunkt im Jahr zu bündeln.

2021 führte die Time Warp aufgrund der pandemischen Situation ihre deutsche Herbstausgabe ein, die bis zum letzten Jahr wie die reguläre Frühjahrs-Time-Warp in der Mannheimer Maimarkthalle veranstaltet wurde. Bereits 2014 fand im Herbst eine Ausgabe anlässlich Sven Väths 50. Geburtstag statt.

Die Frühjahrsausgabe der Time Warp startet dieses Jahr am 21. März. Auf fünf Floors spielen internationale Größen wie Adam Beyer, Nina Kraviz oder Richie Hawtin. Auffallend sind die vermehrten b2b Slots, darunter: Ogazón b2b Ryan Elliott und Mau P b2b DJ Gigola.

Die Time Warp gilt seit ihrer Gründung 1994 als einer der weltweit wichtigsten Treffpunkte der Techno-Szene. Inzwischen finden auch internationale Events in New York, São Paulo und Madrid statt.

Time Warp (Foto: Presse)

News

Sly Dunbar: Prägender Reggae-Drummer verstorben

News
Mit dem Duo Sly & Robbie drückte Sly Dunbar dem Sound von Reggae, Dub und Dancehall seinen Stempel auf – und damit elektronischer Musik.

Sly Dunbar: Prägender Reggae-Drummer verstorben

News
Mit dem Duo Sly & Robbie drückte Sly Dunbar dem Sound von Reggae, Dub und Dancehall seinen Stempel auf – und damit elektronischer Musik.

Queerpool: Hamburger Partyreihe ruft zu Spenden auf

Mit dem Geld soll der Fortbestand der queeren und sexpositiven Veranstaltungsreihe im Südpol gesichert werden.
News Paul Sauerbruch -
Skee Mask: Breakbeat-Producer veröffentlicht Sample Pack

Skee Mask gibt Fans die Möglichkeit, mit dem Klangmaterial zu arbeiten, das ihm seinen einzigartigen Status verliehen hat.
News Paul Sauerbruch -
Axxon N.: Leipziger Club stellt Betrieb zum Monatsende ein

Das Axxon N. hatte versucht, sich vom IfZ-Erbe freizumachen und jungen Kollektiven eine Plattform zu bieten. Nun ist nach zehn Monaten Schluss.
News Alexis Waltz -
Pitchfork: Musikmagazin führt Bezahlschranke ein

Nach der Übernahme durch Condé Nast und der Verschmelzung mit GQ sind die Inhalte des Musikmagazins nun nicht mehr frei zugänglich.
News Paul Sauerbruch -
Berlin: Außengastronomie soll bald länger öffnen dürfen

Berliner Gastronom:innen leiden unter Lärmschutz und überbordender Bürokratie. Franziska Giffey will mit einem neuen Gesetz helfen.
News Paul Sauerbruch -
Lunchbox Candy: Queere Berliner Partyreihe wird eingestellt

Lunchbox Candy verband discoide und Achtziger-affine Klänge mit einem Look, der sich vom schwarzen Einerlei der Berliner Nacht absetzte.
News Paul Sauerbruch -
Perron: Rotterdamer Club schließt nach 15 Jahren

Der Club gilt als einer der besten mittelgroßen Clubs in der Stadt. In den letzten Wochen sollen etwa DVS1 oder Freddy K. auftreten.
News Paul Sauerbruch -
Guy Gerber: Mavi de Mars legt Einspruch ein

Ein Gericht in Mallorca sah als erwiesen an, dass Gerber de Mars nicht vergewaltigt hat, und gab seiner Klage auf Rufschädigung statt.
News Paul Sauerbruch -
Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

