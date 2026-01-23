Mitglied jetzt!
News

Lunchbox Candy: Queere Berliner Partyreihe wird eingestellt

Paul Sauerbruch

Die queere Partyreihe Lunchbox Candy wird nach vier Jahren eingestellt. Das teilte Initiator Stephanos Pantelas am Mittwoch via Instagram mit. Als Grund nennt der Veranstalter, DJ und Produzent eine veränderte persönliche Schwerpunktsetzung.

Eine Übergabe des Formats an andere Verantwortliche habe er erwogen, sich letztlich jedoch dagegen entschieden. Die Ausgabe zum vierjährigen Bestehen im Oktober 2025 war damit die bislang letzte Veranstaltung der Reihe. „Ohne dass es jemand wusste, war das ‚CHOOSE NOW’-Event am 8. November (unter anderem mit Live-Auftritten von Peaches und Zebra Katz) unser letztes Lunchbox-Candy-Treffen für die absehbare Zukunft”, sagt Pantelas, der unter dem Namen elninodiablo als DJ und Producer aktiv ist, in dem Statement.

„Meine Energie hat mich in eine andere Richtung im Leben gezogen – eine, die meine volle Präsenz und mein vollständiges Engagement erfordert”, fügt Pantelas hinzu, ohne etwas Konkretes zu benennen.

Lunchbox Candy wurde im September 2021 in Berlin gegründet und etablierte sich in kurzer Zeit fest als queere Partyreihe. Das Format verband Clubnächte mit Konzerten und Performative Arts und bot denen, die sich vom Einerlei der Berliner Nacht absetzen wollten, eine Alternative. Wer in Full-Body-Paint, Hasenkostüm oder mit Accessoires wie Teletubby- oder Einhorn-Rucksäcken ausgehen wollte, war hier richtig.

Elninodiablo, Mitgründer von Lunchbox Candy (Foto: Instagram/Elninodiablo)

News

Djax-up-Beats-Gründerin Miss Djax (Foto: Instagram/ missdjax)

Djax-Up-Beats: Compilation auf Delsin angekündigt

News Michael Sarvi -
Nur wenige Labels hatten einen so großen Einfluss auf die Techno-Szene wie Djax-Up-Beats. Nun werden alte Rave-Klassiker neu aufgelegt.
Die Pratersauna (Foto: Stadt Wien/wien.info)

Pratersauna: Wiener Club muss wieder schließen

News Paul Sauerbruch -
Wegen eines Rechtsstreits über Zahlungen und einer Räumungsklage schließt die Pratersauna nach weniger als einem Jahr erneut.
Das E-Werk (Foto: Presse)

E-Werk: Deutsche Kinemathek zieht in ehemaligen Berliner Club

News Jakob Senger -
Nach dem Auszug am Potsdamer Platz wagt die Deutsche Kinemathek im E-Werk einen Neustart mit offenem Ausstellungsformat.
Der Club Piper in Rom (Foto: Instagram/ piper_club_official)

Nach dem Brand von Crans-Montana: Behörden schließen Diskothek Piper in Rom

News Michael Sarvi -
Das Piper in Rom ist eine der ältesten Diskotheken der Stadt. In den letzten Jahren erlebte der Club allerdings einen Niedergang.
Das Gebäude der Mokka-Milch-Eisbar (Foto: Wikipedia)

Mokka-Milch-Eisbar: Ostberliner Café kehrt zurück

News Jakob Senger -
Nach über 30 Jahren Pause soll die ikonische Mokka-Milch-Eisbar die Berliner Karl-Marx-Allee wiederbeleben.
Der neue 3-Kanal-Mixer DJM-V5 (Foto: AlphaTheta)

AlphaTheta: Neuer 3-Kanal-Mixer vorgestellt

News Paul Sauerbruch -
Mit dem DJM-V5 bringt AlphaTheta einen neuen, kompakten Mixer auf den Markt, der viele Features des DJM-V10 enthält.

„Anja Schneider Backstage”: Interview-Podcast umbenannt, neue Folgen angekündigt

News Paul Sauerbruch -
Anja Schneider gibt mit ihrem Interview-Podcast Anja Schneider Backstage Einblicke hinter die Kulissen der elektronischen Musik. Dafür spricht sie mit DJs, Journalist:innen, Veranstaltenden und...
Blaise Bellville (Foto: LinkedIn/Presse)

Boiler Room: Gründer und CEO verlässt Unternehmen

News Jakob Senger -
Nach den angekündigten Entlassungen im vergangenen November setzt sich der Umbruch bei Boiler Room fort – Gründer Blaise Bellville geht.

