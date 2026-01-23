Lunchbox Candy: Queere Berliner Partyreihe wird eingestellt

Die queere Partyreihe Lunchbox Candy wird nach vier Jahren eingestellt. Das teilte Initiator Stephanos Pantelas am Mittwoch via Instagram mit. Als Grund nennt der Veranstalter, DJ und Produzent eine veränderte persönliche Schwerpunktsetzung.

Eine Übergabe des Formats an andere Verantwortliche habe er erwogen, sich letztlich jedoch dagegen entschieden. Die Ausgabe zum vierjährigen Bestehen im Oktober 2025 war damit die bislang letzte Veranstaltung der Reihe. „Ohne dass es jemand wusste, war das ‚CHOOSE NOW’-Event am 8. November (unter anderem mit Live-Auftritten von Peaches und Zebra Katz) unser letztes Lunchbox-Candy-Treffen für die absehbare Zukunft”, sagt Pantelas, der unter dem Namen elninodiablo als DJ und Producer aktiv ist, in dem Statement.

„Meine Energie hat mich in eine andere Richtung im Leben gezogen – eine, die meine volle Präsenz und mein vollständiges Engagement erfordert”, fügt Pantelas hinzu, ohne etwas Konkretes zu benennen.

Lunchbox Candy wurde im September 2021 in Berlin gegründet und etablierte sich in kurzer Zeit fest als queere Partyreihe. Das Format verband Clubnächte mit Konzerten und Performative Arts und bot denen, die sich vom Einerlei der Berliner Nacht absetzen wollten, eine Alternative. Wer in Full-Body-Paint, Hasenkostüm oder mit Accessoires wie Teletubby- oder Einhorn-Rucksäcken ausgehen wollte, war hier richtig.