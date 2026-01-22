Djax-Up-Beats: Compilation auf Delsin angekündigt

Delsin kündigt eine sechsteilige Compilation mit Reissues des legendären Labels Djax-Up-Beats an. Im Fokus stehen Veröffentlichungen aus den Jahren 1990 bis 2005. Die Serie startet mit Volume 1 – The Acid Trip und soll die tragende Rolle des Labels in der Entwicklung von Acid Techno aufzeigen. Kuratiert wird die Reihe von Rush-Hour-Mitbegründer Christiaan Macdonald.

Der erste Teil der Reihe umfasst insgesamt 20 Tracks von Künstler:innen wie Storm oder Planet Gong und erscheint als Triple-Vinyl-Album mit zwei zusätzlichen 12-Inch-EPs. Besonders wichtig: Alle Tracks der Serie, Produktionen, die vor ihrer ursprünglichen Pressung auf Vinyl meist kaum nachbearbeitet wurden, wurden neu gemastert. Das Design stammt von Alan Oldham, der das visuelle Erscheinungsbild von Djax-Up-Beats maßgeblich prägte.

Djax-Up-Beats gehörte Anfang der Neunziger zu den wichtigsten Labels elektronischer Musik in Europa. Seinen Höhepunkt erreichte es Ende der Neunziger und Anfang der Zweitausender. Geschätzt wird das Label für seinen Facettenreichtum: Der Katalog reicht von Techno bis House, neigt jedoch zu härteren Sounds. Auch die vertretenen Produzent:innen spiegeln diese Vielfalt wider – darunter US-Legenden wie DJ Skull oder Armando, aber auch europäische Größen wie DJ Hell.

Gegründet wurde Djax-Up-Beats Anfang der Neunziger von Saskia Slegers alias Miss Djax. Sie lehnte Trends und die zunehmende Kommerzialisierung von Dance Music ab und konzentrierte sich auf Künstler:innen, die nonkonforme elektronische Musik schufen.

Mit den fünf weiteren folgenden Compilations versteht sich Djax-Up-Beats 1990–2005 als umfassende Hommage an die Anfangsjahre von Techno und House. Djax-Up-Beats 1990–2005: Volume 1 – The Acid Trip erscheint am 20. März 2026 und ist hier erhältlich.

Djax-Up-Beats 1990-2005: Volume 1 – The Acid Trip

A1 Ismistik – Cassis

A2 Acid Junkies feat. The Doctor – Telephone Terror

B1 China White – No Sell Out

B2 Greyhawk – Epidemic Future

B3 Storm – Takaru

C1 Hexagone – Burning Trash Floor

C2 Phase Phorce – Complications

D1 Mike Dearborn – Raw Acid

D2 Mike Dearborn – Outer Limits (Trance Mixx)

D3 Planet Gong – Eight Miles High

E1 Group X – Tranze X

E2 Edge Of Motion – La Orilla

F1 Random XS – Aftermath V1.2

F2 Miss Djax – Killer Train

Format: Digital & Triple-LP

VÖ: 20. März 2026