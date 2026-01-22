Mitglied jetzt!
E-Werk: Deutsche Kinemathek zieht in ehemaligen Berliner Club

Jakob Senger

Die Deutsche Kinemathek bezieht einen neuen Standort im ehemaligen Berliner Techno-Club E-Werk. Der Club war in den Neunzigern ein zentraler Schauplatz der Berliner Techno-Szene. Mit einem Eröffnungswochenende vom 23. bis 25. Januar 2026 startet das Museum für Film und Fernsehen dort mit freiem Eintritt und einem Programm aus Ausstellungen, Screenings, Workshops und Talks.

Nach dem Auszug aus den bisherigen Räumlichkeiten am Potsdamer Platz nutzt die Kinemathek das denkmalgeschützte Industriegebäude in Berlin-Mitte als temporären Standort. Herzstück ist die multimediale Installation Screentime, die 130 Jahre Film- und Fernsehgeschichte in einer offenen Raumstruktur erfahrbar macht. Archivmaterial, Projektionen, Objekte und kuratierte Filmsequenzen zeichnen Produktionsweisen, ästhetische Entwicklungen und mediale Umbrüche nach. Zur Eröffnung ergänzen Führungen, Mitmachangebote, Gespräche und Filmvorführungen das Programm.

Die Deutsche Kinemathek zählt zu den wichtigsten Institutionen zur Sammlung, Erforschung und Vermittlung von Film- und Fernsehgeschichte in Deutschland und nutzt den Standort als Übergangslösung, bis ein neues, dauerhaftes Filmhaus realisiert wird.

Das E-Werk (Foto: Presse)

Der Club Piper in Rom (Foto: Instagram/ piper_club_official)

Nach dem Brand von Crans-Montana: Behörden schließen Diskothek Piper in Rom

News Michael Sarvi -
Das Piper in Rom ist eine der ältesten Diskotheken der Stadt. In den letzten Jahren erlebte der Club allerdings einen Niedergang.
Das Gebäude der Mokka-Milch-Eisbar (Foto: Wikipedia)

Mokka-Milch-Eisbar: Ostberliner Café kehrt zurück

News Jakob Senger -
Nach über 30 Jahren Pause soll die ikonische Mokka-Milch-Eisbar die Berliner Karl-Marx-Allee wiederbeleben.
Der neue 3-Kanal-Mixer DJM-V5 (Foto: AlphaTheta)

AlphaTheta: Neuer 3-Kanal-Mixer vorgestellt

News Paul Sauerbruch -
Mit dem DJM-V5 bringt AlphaTheta einen neuen, kompakten Mixer auf den Markt, der viele Features des DJM-V10 enthält.

„Anja Schneider Backstage”: Interview-Podcast umbenannt, neue Folgen angekündigt

News Paul Sauerbruch -
Anja Schneider gibt mit ihrem Interview-Podcast Anja Schneider Backstage Einblicke hinter die Kulissen der elektronischen Musik. Dafür spricht sie mit DJs, Journalist:innen, Veranstaltenden und...
Blaise Bellville (Foto: LinkedIn/Presse)

Boiler Room: Gründer und CEO verlässt Unternehmen

News Jakob Senger -
Nach den angekündigten Entlassungen im vergangenen November setzt sich der Umbruch bei Boiler Room fort – Gründer Blaise Bellville geht.
Umzug zur Luzerner Fasnacht (Foto: Instagram/ luzernerfasi)

Luzern: Kopfklang-Rave zu Fasnacht untersagt

News Michael Sarvi -
Das Kollektiv Kopfklang wollte Techno statt Blasmusik zur Fasnacht. Nun haben die Behörden die geplante Party im Vorfeld gestoppt.
Frankie Knuckles (Foto: Presse)

Frankie Knuckles: Vergessener Mix erscheint auf Apple Music

News Paul Sauerbruch -
Frankie Knuckles gehört zu den Gründervätern der House Music. Nun wird ein Mix veröffentlicht, der 2011 als Doppel-CD erscheinen sollte.
Babis Panagiotidis alias DJ Babis Cloud (Foto: Instagram/Z-Bau)

Babis Panagiotidis: Nürnberger Medienkünstler und Techno-Aktivist verstorben

News Paul Sauerbruch -
Panagiotidis schrieb mit der Partyreihe Belly Cloud, auf der er selbst unter dem Alias Babis Cloud auflegte, Nürnberger Technogeschichte.

