News

Mokka-Milch-Eisbar: Ostberliner Café kehrt zurück

Jakob Senger

Die Mokka-Milch-Eisbar kehrt in ihre ursprünglichen Räumlichkeiten in der Berliner Karl-Marx-Allee zurück. Nach mehr als drei Jahrzehnten Abstinenz haben sich neue Pächter gefunden, die dem Traditionsobjekt, das zuletzt leerstand, neues Leben einhauchen wollen. Ab April sollen hier neben dem regulären Gastronomiebetrieb auch kleinere Events stattfinden können.

Im vergangenen Oktober waren die letzten Renovierungsarbeiten am Gebäude, das zuvor sechs Jahre leer gestanden hatte, beendet worden. Zuvor war hier bis 2019 das Restaurant Alberts mit dem darunter liegenden Nachtclub A-Lounge untergebracht. Im unteren Hauptteil des Cafés können fortan 90 bis 100 Leute Platz finden. Geplant sind auch ein Außenbetrieb und ein Partykeller, in dem man unterschiedliche Event-Formate anbieten könnte, so Betreiber Alexander Neumann.

Wirtschaftlich ist der Betrieb eine Herausforderung: Der Mietpreis für Ladenflächen in Top-Lagen wie dem Alexanderplatz kann bis zu 190 Euro pro Quadratmeter betragen. Neben der Mokka-Milch-Eisbar wird im Frühjahr 2026 auch das Kino International nach zweijähriger Sanierung den Betrieb wiederaufnehmen. Auch das Haus der Statistik soll 2027 als Modellprojekt wieder geöffnet werden. Damit könnte dem randständigen Verbindungsstück zwischen Alexanderplatz und Strausberger Platz neues Leben eingehaucht werden.

Die Mokka-Milch-Eisbar wurde in den frühen Sechzigern vom Architekten Walter Franek im Zuge eines umfassenden Bauprojekts entworfen, zu dem auch das Kino International und das Café Moskau gehören. Die Gebäude sollten einen architektonischen Akzent in der einheitlichen sozialistischen Baukultur der Karl-Marx-Allee setzen. Die „Mokke”, über die auch ein Song geschrieben wurde, war besonders in den Achtzigern ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, als hier auch Disko-Nächte veranstaltet wurden.

Das Gebäude der Mokka-Milch-Eisbar (Foto: Wikipedia)

AlphaTheta: Neuer 3-Kanal-Mixer vorgestellt

Mit dem DJM-V5 bringt AlphaTheta einen neuen, kompakten Mixer auf den Markt, der viele Features des DJM-V10 enthält.

„Anja Schneider Backstage”: Interview-Podcast umbenannt, neue Folgen angekündigt

Anja Schneider gibt mit ihrem Interview-Podcast Anja Schneider Backstage Einblicke hinter die Kulissen der elektronischen Musik. Dafür spricht sie mit DJs, Journalist:innen, Veranstaltenden und...
Boiler Room: Gründer und CEO verlässt Unternehmen

Nach den angekündigten Entlassungen im vergangenen November setzt sich der Umbruch bei Boiler Room fort – Gründer Blaise Bellville geht.
Luzern: Kopfklang-Rave zu Fasnacht untersagt

Das Kollektiv Kopfklang wollte Techno statt Blasmusik zur Fasnacht. Nun haben die Behörden die geplante Party im Vorfeld gestoppt.
Frankie Knuckles: Vergessener Mix erscheint auf Apple Music

Frankie Knuckles gehört zu den Gründervätern der House Music. Nun wird ein Mix veröffentlicht, der 2011 als Doppel-CD erscheinen sollte.
Babis Panagiotidis: Nürnberger Medienkünstler und Techno-Aktivist verstorben

Panagiotidis schrieb mit der Partyreihe Belly Cloud, auf der er selbst unter dem Alias Babis Cloud auflegte, Nürnberger Technogeschichte.
taz: Diskussion über Musikkritik im Netz angekündigt

Am 20. Januar diskutiert die taz in Berlin, wie Social Media den Musikdiskurs verändert – mit Annekathrin Kohout, Textor und Juliane Liebert.
Paul Kalkbrenner: Open-Air in Hamburg steht auf der Kippe

Paul-Kalkbrenner-Konzerte sorgen immer wieder für Probleme mit Lärm. Nun ringt der Veranstalter in Hamburg um eine Lösung.
GROOVE ON #5: Nächste Community-Party im Coco Boule!

Am 1. Februar begrüßen wir DJ Hell, Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss und Spencer Parker zu GROOVE ON #5 im Coco Boule.
Blaise Bellville (Foto: LinkedIn/Presse)

Umzug zur Luzerner Fasnacht (Foto: Instagram/ luzernerfasi)

Frankie Knuckles (Foto: Presse)

Babis Panagiotidis alias DJ Babis Cloud (Foto: Instagram/Z-Bau)

Die Diskussion findet mit Henrik von Holtum, Annekathrin Kohout & Juliane Liebert statt (Foto: taz/DSC, Allgeier, Julianeporträt)

Paul Kalkbrenner bei einem Auftritt im September 2025 in Spanien (Foto: Instagram/iampaulkalkbrenner)

DJ Hell (Foto: Max Attila Bartsch)

