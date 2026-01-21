AlphaTheta: Neuer 3-Kanal-Mixer vorgestellt

Der Mutterkonzern von Pioneer DJ, AlphaTheta, stellt einen neuen 3-Kanal-Mixer vor. Der AlphaTheta DJM‑V5 wurde auf der NAMM 2026 präsentiert, einer der größten Musikfachmessen der Welt. Die DJM-Serie erweitert sich so um ein Modell, das in seinem Aufbau dem V10 von Pioneer ähnelt. Der V10 ist das Flagship-Modell der Firma und oft Festival-Standard.

Der neue AlphaTheta DJM-V5 bringt professionelle Mixing-Technologien aus dem Flaggschiff DJM-V10 in ein 3-Kanal-Format: Er nutzt eine hochwertige 96 kHz/64-Bit-DSP-Signal-Verarbeitung und einen 32-Bit-Wandler für klaren Sound – ein Merkmal, das den großen Vorgänger beliebt macht. Ferner bietet das neue Gerät 4-Band-EQ, Kompressor und sechs Send-Effekte pro Kanal sowie den neuen Cross-Pass-Filter, der Bässe erhält und Mitten und Höhen formt. Dazu kommen ein 60-Millimeter-Long-Throw-Fader mit Soft-Mix-Curve für sanftere Übergänge und erstmals ein integrierter SonicLink-Transmitter für Wireless-Monitoring mit geringer Latenz mit kompatiblen Kopfhörern.

AlphaTheta knüpft damit an den DJM-V10 als Produkt für DJs an, die nicht sechs Kanäle benötigen. Der neue V5-Mixer bietet dasselbe professionelle Sounddesign und dieselbe Effektstruktur wie der größere Vorgänger, nur kompakter.

Die AlphaTheta Corporation ist ein japanisches Technologie- und Musiktechnik-Unternehmen, zu dem der DJ-Technik-Anbieter Pioneer DJ mit Produkten wie der Audio-Player-Serie CDJ oder der File-Management-Software rekordbox gehört.