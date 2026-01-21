Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

AlphaTheta: Neuer 3-Kanal-Mixer vorgestellt

Paul Sauerbruch

Der Mutterkonzern von Pioneer DJ, AlphaTheta, stellt einen neuen 3-Kanal-Mixer vor. Der AlphaTheta DJM‑V5 wurde auf der NAMM 2026 präsentiert, einer der größten Musikfachmessen der Welt. Die DJM-Serie erweitert sich so um ein Modell, das in seinem Aufbau dem V10 von Pioneer ähnelt. Der V10 ist das Flagship-Modell der Firma und oft Festival-Standard.

Der neue AlphaTheta DJM-V5 bringt professionelle Mixing-Technologien aus dem Flaggschiff DJM-V10 in ein 3-Kanal-Format: Er nutzt eine hochwertige 96 kHz/64-Bit-DSP-Signal-Verarbeitung und einen 32-Bit-Wandler für klaren Sound – ein Merkmal, das den großen Vorgänger beliebt macht. Ferner bietet das neue Gerät 4-Band-EQ, Kompressor und sechs Send-Effekte pro Kanal sowie den neuen Cross-Pass-Filter, der Bässe erhält und Mitten und Höhen formt. Dazu kommen ein 60-Millimeter-Long-Throw-Fader mit Soft-Mix-Curve für sanftere Übergänge und erstmals ein integrierter SonicLink-Transmitter für Wireless-Monitoring mit geringer Latenz mit kompatiblen Kopfhörern.

AlphaTheta knüpft damit an den DJM-V10 als Produkt für DJs an, die nicht sechs Kanäle benötigen. Der neue V5-Mixer bietet dasselbe professionelle Sounddesign und dieselbe Effektstruktur wie der größere Vorgänger, nur kompakter.

Die AlphaTheta Corporation ist ein japanisches Technologie- und Musiktechnik-Unternehmen, zu dem der DJ-Technik-Anbieter Pioneer DJ mit Produkten wie der Audio-Player-Serie CDJ oder der File-Management-Software rekordbox gehört.

Der neue 3-Kanal-Mixer DJM-V5 (Foto: AlphaTheta)

News

Weiterlesen

Mokka-Milch-Eisbar: Ostberliner Café kehrt zurück

News
Nach über 30 Jahren Pause soll die ikonische Mokka-Milch-Eisbar die Berliner Karl-Marx-Allee wiederbeleben.

Mokka-Milch-Eisbar: Ostberliner Café kehrt zurück

News
Nach über 30 Jahren Pause soll die ikonische Mokka-Milch-Eisbar die Berliner Karl-Marx-Allee wiederbeleben.

„Anja Schneider Backstage”: Interview-Podcast umbenannt, neue Folgen angekündigt

Anja Schneider gibt mit ihrem Interview-Podcast Anja Schneider Backstage Einblicke hinter die Kulissen der elektronischen Musik. Dafür spricht sie mit DJs, Journalist:innen, Veranstaltenden und...
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Boiler Room: Gründer und CEO verlässt Unternehmen

Nach den angekündigten Entlassungen im vergangenen November setzt sich der Umbruch bei Boiler Room fort – Gründer Blaise Bellville geht.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Luzern: Kopfklang-Rave zu Fasnacht untersagt

Das Kollektiv Kopfklang wollte Techno statt Blasmusik zur Fasnacht. Nun haben die Behörden die geplante Party im Vorfeld gestoppt.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Frankie Knuckles: Vergessener Mix erscheint auf Apple Music

Frankie Knuckles gehört zu den Gründervätern der House Music. Nun wird ein Mix veröffentlicht, der 2011 als Doppel-CD erscheinen sollte.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Babis Panagiotidis: Nürnberger Medienkünstler und Techno-Aktivist verstorben

Panagiotidis schrieb mit der Partyreihe Belly Cloud, auf der er selbst unter dem Alias Babis Cloud auflegte, Nürnberger Technogeschichte.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

taz: Diskussion über Musikkritik im Netz angekündigt

Am 20. Januar diskutiert die taz in Berlin, wie Social Media den Musikdiskurs verändert – mit Annekathrin Kohout, Textor und Juliane Liebert.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Paul Kalkbrenner: Open-Air in Hamburg steht auf der Kippe

Paul-Kalkbrenner-Konzerte sorgen immer wieder für Probleme mit Lärm. Nun ringt der Veranstalter in Hamburg um eine Lösung.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

GROOVE ON #5: Nächste Community-Party im Coco Boule!

Am 1. Februar begrüßen wir DJ Hell, Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss und Spencer Parker zu GROOVE ON #5 im Coco Boule.
News Maximilian Fritz -
Weiterlesen

„Anja Schneider Backstage”: Interview-Podcast umbenannt, neue Folgen angekündigt

News Paul Sauerbruch -
Anja Schneider gibt mit ihrem Interview-Podcast Anja Schneider Backstage Einblicke hinter die Kulissen der elektronischen Musik. Dafür spricht sie mit DJs, Journalist:innen, Veranstaltenden und...
Blaise Bellville (Foto: LinkedIn/Presse)

Boiler Room: Gründer und CEO verlässt Unternehmen

News Jakob Senger -
Nach den angekündigten Entlassungen im vergangenen November setzt sich der Umbruch bei Boiler Room fort – Gründer Blaise Bellville geht.
Umzug zur Luzerner Fasnacht (Foto: Instagram/ luzernerfasi)

Luzern: Kopfklang-Rave zu Fasnacht untersagt

News Michael Sarvi -
Das Kollektiv Kopfklang wollte Techno statt Blasmusik zur Fasnacht. Nun haben die Behörden die geplante Party im Vorfeld gestoppt.
Frankie Knuckles (Foto: Presse)

Frankie Knuckles: Vergessener Mix erscheint auf Apple Music

News Paul Sauerbruch -
Frankie Knuckles gehört zu den Gründervätern der House Music. Nun wird ein Mix veröffentlicht, der 2011 als Doppel-CD erscheinen sollte.
Babis Panagiotidis alias DJ Babis Cloud (Foto: Instagram/Z-Bau)

Babis Panagiotidis: Nürnberger Medienkünstler und Techno-Aktivist verstorben

News Paul Sauerbruch -
Panagiotidis schrieb mit der Partyreihe Belly Cloud, auf der er selbst unter dem Alias Babis Cloud auflegte, Nürnberger Technogeschichte.
Die Diskussion findet mit Henrik von Holtum, Annekathrin Kohout & Juliane Liebert statt (Foto: taz/DSC, Allgeier, Julianeporträt)

taz: Diskussion über Musikkritik im Netz angekündigt

News Paul Sauerbruch -
Am 20. Januar diskutiert die taz in Berlin, wie Social Media den Musikdiskurs verändert – mit Annekathrin Kohout, Textor und Juliane Liebert.
Paul Kalkbrenner bei einem Auftritt im September 2025 in Spanien (Foto: Instagram/iampaulkalkbrenner)

Paul Kalkbrenner: Open-Air in Hamburg steht auf der Kippe

News Paul Sauerbruch -
Paul-Kalkbrenner-Konzerte sorgen immer wieder für Probleme mit Lärm. Nun ringt der Veranstalter in Hamburg um eine Lösung.
DJ Hell (Foto: Max Attila Bartsch)

GROOVE ON #5: Nächste Community-Party im Coco Boule!

News Maximilian Fritz -
Am 1. Februar begrüßen wir DJ Hell, Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss und Spencer Parker zu GROOVE ON #5 im Coco Boule.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv