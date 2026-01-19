Frankie Knuckles: Vergessener Mix erscheint auf Apple Music

Die Frankie Knuckles Foundation hat zum 71. Geburtstag des 2014 verstorbenen „Godfather of House” einen bislang unveröffentlichten Mix zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit Defected Records veröffentlicht, ist der Mix von 2011 exklusiv auf Apple Music zu hören.

Frankie Knuckles gilt als eine der treibenden Figuren des House-Genres und prägte dieses in New York und Chicago entscheidend mit. Der Mix, der 2011 aufgenommen wurde, sollte damals als Zweifach-CD, auf Vinyl und digital veröffentlicht werden. Knuckles, der an einer Diabetes-Erkrankung starb, entschied sich letzten Endes gegen die Veröffentlichung, weil er sich Vertrieb und Bewerbung nicht gewachsen fühlte.

15 Jahre später setzte sich die Frankie Knuckles Foundation gemeinsam mit Defected Records für den Release ein. Die Stiftung macht sich für LGBTQIA+-Communitys und HIV-Vorsorge stark.

„Als Hüter:innen von Frankies Vermächtnis fühlen wir uns geehrt, dieses bislang unveröffentlichte Projekt mit seinen Fans zu teilen. Der Mix fängt seinen typischen Director’s Cut-Sound von 2011 ein – im klassischen FK-Stil, der eng mit seinem Namen verbunden ist”, erklärt Frederick Dunson von der Frankie Knuckles Foundation.

Das Label Defected Records, ein langjähriger Wegbegleiter von Frankie Knuckles, veröffentlichte im April 2015 die Compilation House Masters: Frankie Knuckles mit einer Auswahl an Tracks, die Knuckles selbst kuratiert hatte.

Geboren und aufgewachsen in New York, prägte Frankie Knuckles zunächst die dortige Clubszene, bevor er in Chicago mit einer Residency im Warehouse maßgeblich zur Entstehung des House-Sounds beitrug. Nach seiner Rückkehr nach New York arbeitete Knuckles als Produzent und Remixer für internationale Popgrößen und war Mitbegründer des Def-Mix-Teams, das mit seinen Def Classic Mixes den Sound der Neunziger entscheidend mitprägte.

