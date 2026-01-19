Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Frankie Knuckles: Vergessener Mix erscheint auf Apple Music

Paul Sauerbruch

Die Frankie Knuckles Foundation hat zum 71. Geburtstag des 2014 verstorbenen „Godfather of House” einen bislang unveröffentlichten Mix zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit Defected Records veröffentlicht, ist der Mix von 2011 exklusiv auf Apple Music zu hören.

Frankie Knuckles gilt als eine der treibenden Figuren des House-Genres und prägte dieses in New York und Chicago entscheidend mit. Der Mix, der 2011 aufgenommen wurde, sollte damals als Zweifach-CD, auf Vinyl und digital veröffentlicht werden. Knuckles, der an einer Diabetes-Erkrankung starb, entschied sich letzten Endes gegen die Veröffentlichung, weil er sich Vertrieb und Bewerbung nicht gewachsen fühlte.

15 Jahre später setzte sich die Frankie Knuckles Foundation gemeinsam mit Defected Records für den Release ein. Die Stiftung macht sich für LGBTQIA+-Communitys und HIV-Vorsorge stark.

„Als Hüter:innen von Frankies Vermächtnis fühlen wir uns geehrt, dieses bislang unveröffentlichte Projekt mit seinen Fans zu teilen. Der Mix fängt seinen typischen Director’s Cut-Sound von 2011 ein – im klassischen FK-Stil, der eng mit seinem Namen verbunden ist”, erklärt Frederick Dunson von der Frankie Knuckles Foundation.

Das Label Defected Records, ein langjähriger Wegbegleiter von Frankie Knuckles, veröffentlichte im April 2015 die Compilation House Masters: Frankie Knuckles mit einer Auswahl an Tracks, die Knuckles selbst kuratiert hatte.

Geboren und aufgewachsen in New York, prägte Frankie Knuckles zunächst die dortige Clubszene, bevor er in Chicago mit einer Residency im Warehouse maßgeblich zur Entstehung des House-Sounds beitrug. Nach seiner Rückkehr nach New York arbeitete Knuckles als Produzent und Remixer für internationale Popgrößen und war Mitbegründer des Def-Mix-Teams, das mit seinen Def Classic Mixes den Sound der Neunziger entscheidend mitprägte.

Unser Interview mit Frankie Knuckles findet ihr hier.

Frankie Knuckles (Foto: Presse)

News

Weiterlesen

taz: Diskussion über Musikkritik im Netz angekündigt

News
Am 20. Januar diskutiert die taz in Berlin, wie Social Media den Musikdiskurs verändert – mit Annekathrin Kohout, Textor und Juliane Liebert.

taz: Diskussion über Musikkritik im Netz angekündigt

News
Am 20. Januar diskutiert die taz in Berlin, wie Social Media den Musikdiskurs verändert – mit Annekathrin Kohout, Textor und Juliane Liebert.

Paul Kalkbrenner: Open-Air in Hamburg steht auf der Kippe

Paul-Kalkbrenner-Konzerte sorgen immer wieder für Probleme mit Lärm. Nun ringt der Veranstalter in Hamburg um eine Lösung.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

GROOVE ON #5: Nächste Community-Party im Coco Boule!

Am 1. Februar begrüßen wir DJ Hell, Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss und Spencer Parker zu GROOVE ON #5 im Coco Boule.
News Maximilian Fritz -
Weiterlesen

Kopfklang: Schweizer Label plant Techno-Pop-up zur Fasnacht

Tradition trifft auf elektronische Musik. Das ist nicht allen Luzerner:innen recht, wenn es um die Fasnacht geht.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Renate: Berliner Club öffnet Ende Januar wieder

Nach einer kurzen Renovierung und Neujustierung öffnet der Club nach abgewendeter Schließung wieder – vorerst ohne Green Floor.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Westfalen: Techno-Veranstalter sucht Location in Schwelm

In der westfälischen Kleinstadt Schwelm steht elektronische Musik nicht an der Tagesordnung. Zwei Freunde wollen das nun ändern.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Jonny Knüppel: Berliner Club durch Soli-Party vorerst gerettet

Das Jonny Knüppel bleibt in dieser Sommersaison geöffnet. Im Dezember gaben die Betreiber:innen an, vor dem finanziellen Ruin zu stehen.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Bandcamp: Plattform verbietet KI-Musik

Für Spotify ist KI-generierte Musik eine Goldgrube, Deezer markiert sie immerhin. Bandcamp schlägt nun einen anderen Weg ein.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Pearls: Oberpfälzer Diskothek muss nach 18 Jahren schließen

Nun steht endgültig fest, worüber in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde: Im April werden die letzten Partys im Pearls stattfinden.
News Jakob Senger -
Weiterlesen
Paul Kalkbrenner bei einem Auftritt im September 2025 in Spanien (Foto: Instagram/iampaulkalkbrenner)

Paul Kalkbrenner: Open-Air in Hamburg steht auf der Kippe

News Paul Sauerbruch -
Paul-Kalkbrenner-Konzerte sorgen immer wieder für Probleme mit Lärm. Nun ringt der Veranstalter in Hamburg um eine Lösung.
DJ Hell (Foto: Max Attila Bartsch)

GROOVE ON #5: Nächste Community-Party im Coco Boule!

News Maximilian Fritz -
Am 1. Februar begrüßen wir DJ Hell, Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss und Spencer Parker zu GROOVE ON #5 im Coco Boule.
Der Umzug zur Luzerner Fasnacht 2023 (Foto: Instagram/ luzernerfasi)

Kopfklang: Schweizer Label plant Techno-Pop-up zur Fasnacht

News Michael Sarvi -
Tradition trifft auf elektronische Musik. Das ist nicht allen Luzerner:innen recht, wenn es um die Fasnacht geht.
Am Green Floor der Renate werden Renovierungsarbeiten vorgenommen (Foto: Instagram/renate.berlin)

Renate: Berliner Club öffnet Ende Januar wieder

News Paul Sauerbruch -
Nach einer kurzen Renovierung und Neujustierung öffnet der Club nach abgewendeter Schließung wieder – vorerst ohne Green Floor.
Die Stadt Schwelm (Foto: Schwelm.de)

Westfalen: Techno-Veranstalter sucht Location in Schwelm

News Jakob Senger -
In der westfälischen Kleinstadt Schwelm steht elektronische Musik nicht an der Tagesordnung. Zwei Freunde wollen das nun ändern.
Das Jonny Knüppel im Prenzlauer Berg (Foto: Joana Pratschke)

Jonny Knüppel: Berliner Club durch Soli-Party vorerst gerettet

News Michael Sarvi -
Das Jonny Knüppel bleibt in dieser Sommersaison geöffnet. Im Dezember gaben die Betreiber:innen an, vor dem finanziellen Ruin zu stehen.
Das Team von Bandcamp (Foto: Bandcamp)

Bandcamp: Plattform verbietet KI-Musik

News Jakob Senger -
Für Spotify ist KI-generierte Musik eine Goldgrube, Deezer markiert sie immerhin. Bandcamp schlägt nun einen anderen Weg ein.
Das Pearls in Nabburg (Foto: Google Maps)

Pearls: Oberpfälzer Diskothek muss nach 18 Jahren schließen

News Jakob Senger -
Nun steht endgültig fest, worüber in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde: Im April werden die letzten Partys im Pearls stattfinden.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv