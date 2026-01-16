Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Paul Kalkbrenner: Open-Air in Hamburg steht auf der Kippe

Paul Sauerbruch

Ein für den 27. Juni angesetztes Open-Air-Konzert von Paul Kalkbrenner muss unter Umständen abgesagt werden. Das Konzert des Produzenten von „Sky and Sand” mit geplanten 20.000 Besucher:innen steht aufgrund fehlender Genehmigungen des Amts auf der Kippe, berichtet das Hamburger Abendblatt. In der Kritik steht auch der Veranstalter AC2B GmbH, der Tickets zwischen 79,90 und 90,75 Euro bereits bewirbt und verkauft, obwohl für das Event bislang keine behördliche Genehmigung vorliegt.

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wären auch nicht in den Vorverkauf gegangen, wenn wir nicht sicher wären, dass wir eine Genehmigung bekommen werden”, erklärt AC2B-Eventmanager Raymond Oberst im Hamburger Abendblatt.

Laut der Zeitung kommt es vor, dass Großveranstaltungen in Hamburg angekündigt werden, bevor die Genehmigung vorliegt. Offenbar war das beim Schlagermove, den Harley Days und dem Hafengeburtstag so. Für die Prüfung der Anträge ist der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Verbraucherschutz des Bezirksamts Hamburg-Mitte zuständig.

Das Heiligengeistfeld in St. Pauli ist zwar schon öfter für Veranstaltungen dieser Größenordnung genutzt worden, in den letzten Jahren häuften sich allerdings Beschwerden. Bei mehreren Veranstaltungen, insbesondere beim EM-Fanfest 2024, beschwerten sich mehr als 100 Anwohner:innen bei Polizei und Behörden wegen des extremen Lärms schon während der Auftritte von Deutschrocker Madsen und Trance-Altstar Armin van Buuren.

Kalkbrenners Konzerte sind dafür bekannt, für Probleme zu sorgen. In München auf dem Königsplatz gab es 2012 viele Lärmbeschwerden, ebenso 2024 auf dem Messplatz in Karlsruhe. Der Hamburger Veranstalter hat sich aber gewappnet. „Wir nehmen viel Geld in in Hand, um unsere Veranstaltungsfläche punktuell so zu beschallen, dass Künstler, Fans und Anwohner zufrieden sind”, sagt Oberst weiter im Abendblatt.

Paul Kalkbrenner gilt als einer der renommiertesten Künstler der elektronischen Musikgeschichte. 2008 erlangte er den nationalen Durchbruch mit dem Film und gleichnamigen Album Berlin Calling. Der Techno-Produzent hat weiter mehrere erfolgreiche Alben veröffentlicht und wurde für die Single „Sky and Sand” mit Platin ausgezeichnet, für die Bruder Fritz Kalkbrenner das Vocal lieferte. Mittlerweile tourt Kalkbrenner mit seiner Live-Performance auf Open-Air-Veranstaltungen mit tausenden Besucher:innen durch die Welt.

Paul Kalkbrenner bei einem Auftritt im September 2025 in Spanien (Foto: Instagram/iampaulkalkbrenner)

News

Weiterlesen

GROOVE ON #5: Nächste Community-Party im Coco Boule!

News
Am 1. Februar begrüßen wir DJ Hell, Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss und Spencer Parker zu GROOVE ON #5 im Coco Boule.

GROOVE ON #5: Nächste Community-Party im Coco Boule!

News
Am 1. Februar begrüßen wir DJ Hell, Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss und Spencer Parker zu GROOVE ON #5 im Coco Boule.

Kopfklang: Schweizer Label plant Techno-Pop-up zur Fasnacht

Tradition trifft auf elektronische Musik. Das ist nicht allen Luzerner:innen recht, wenn es um die Fasnacht geht.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Renate: Berliner Club öffnet Ende Januar wieder

Nach einer kurzen Renovierung und Neujustierung öffnet der Club nach abgewendeter Schließung wieder – vorerst ohne Green Floor.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Westfalen: Techno-Veranstalter sucht Location in Schwelm

In der westfälischen Kleinstadt Schwelm steht elektronische Musik nicht an der Tagesordnung. Zwei Freunde wollen das nun ändern.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Jonny Knüppel: Berliner Club durch Soli-Party vorerst gerettet

Das Jonny Knüppel bleibt in dieser Sommersaison geöffnet. Im Dezember gaben die Betreiber:innen an, vor dem finanziellen Ruin zu stehen.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Bandcamp: Plattform verbietet KI-Musik

Für Spotify ist KI-generierte Musik eine Goldgrube, Deezer markiert sie immerhin. Bandcamp schlägt nun einen anderen Weg ein.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Pearls: Oberpfälzer Diskothek muss nach 18 Jahren schließen

Nun steht endgültig fest, worüber in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde: Im April werden die letzten Partys im Pearls stattfinden.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

krakelee: Kollektiv plant neuen Club in Köln

Das Kollektiv krakelee funktioniert ein historisches Industriegebäude in Mülheim zum Club um. Dabei setzt es auf ein genossenschaftliches Modell und Crowdfunding.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Factory Records: Auktion von Erinnerungsstücken gestartet

Aus dem Archiv von Factory-Records-Gründer Tony Wilson lässt sich auch ein Poster von Joy Divisions erster Factory-Performance ersteigern.
News Jakob Senger -
Weiterlesen
Der Umzug zur Luzerner Fasnacht 2023 (Foto: Instagram/ luzernerfasi)

Kopfklang: Schweizer Label plant Techno-Pop-up zur Fasnacht

News Michael Sarvi -
Tradition trifft auf elektronische Musik. Das ist nicht allen Luzerner:innen recht, wenn es um die Fasnacht geht.
Am Green Floor der Renate werden Renovierungsarbeiten vorgenommen (Foto: Instagram/renate.berlin)

Renate: Berliner Club öffnet Ende Januar wieder

News Paul Sauerbruch -
Nach einer kurzen Renovierung und Neujustierung öffnet der Club nach abgewendeter Schließung wieder – vorerst ohne Green Floor.
Die Stadt Schwelm (Foto: Schwelm.de)

Westfalen: Techno-Veranstalter sucht Location in Schwelm

News Jakob Senger -
In der westfälischen Kleinstadt Schwelm steht elektronische Musik nicht an der Tagesordnung. Zwei Freunde wollen das nun ändern.
Das Jonny Knüppel im Prenzlauer Berg (Foto: Joana Pratschke)

Jonny Knüppel: Berliner Club durch Soli-Party vorerst gerettet

News Michael Sarvi -
Das Jonny Knüppel bleibt in dieser Sommersaison geöffnet. Im Dezember gaben die Betreiber:innen an, vor dem finanziellen Ruin zu stehen.
Das Team von Bandcamp (Foto: Bandcamp)

Bandcamp: Plattform verbietet KI-Musik

News Jakob Senger -
Für Spotify ist KI-generierte Musik eine Goldgrube, Deezer markiert sie immerhin. Bandcamp schlägt nun einen anderen Weg ein.
Das Pearls in Nabburg (Foto: Google Maps)

Pearls: Oberpfälzer Diskothek muss nach 18 Jahren schließen

News Jakob Senger -
Nun steht endgültig fest, worüber in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde: Im April werden die letzten Partys im Pearls stattfinden.
Das Otto-Langen-Quartier in Köln Mülheim (Foto: krakelee eG /startnext)

krakelee: Kollektiv plant neuen Club in Köln

News Paul Sauerbruch -
Das Kollektiv krakelee funktioniert ein historisches Industriegebäude in Mülheim zum Club um. Dabei setzt es auf ein genossenschaftliches Modell und Crowdfunding.
Tony Wilson in der TV-Serie „After Dark” (Foto: Wikipedia)

Factory Records: Auktion von Erinnerungsstücken gestartet

News Jakob Senger -
Aus dem Archiv von Factory-Records-Gründer Tony Wilson lässt sich auch ein Poster von Joy Divisions erster Factory-Performance ersteigern.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv