Paul Kalkbrenner: Open-Air in Hamburg steht auf der Kippe

Ein für den 27. Juni angesetztes Open-Air-Konzert von Paul Kalkbrenner muss unter Umständen abgesagt werden. Das Konzert des Produzenten von „Sky and Sand” mit geplanten 20.000 Besucher:innen steht aufgrund fehlender Genehmigungen des Amts auf der Kippe, berichtet das Hamburger Abendblatt. In der Kritik steht auch der Veranstalter AC2B GmbH, der Tickets zwischen 79,90 und 90,75 Euro bereits bewirbt und verkauft, obwohl für das Event bislang keine behördliche Genehmigung vorliegt.

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wären auch nicht in den Vorverkauf gegangen, wenn wir nicht sicher wären, dass wir eine Genehmigung bekommen werden”, erklärt AC2B-Eventmanager Raymond Oberst im Hamburger Abendblatt.

Laut der Zeitung kommt es vor, dass Großveranstaltungen in Hamburg angekündigt werden, bevor die Genehmigung vorliegt. Offenbar war das beim Schlagermove, den Harley Days und dem Hafengeburtstag so. Für die Prüfung der Anträge ist der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Verbraucherschutz des Bezirksamts Hamburg-Mitte zuständig.

Das Heiligengeistfeld in St. Pauli ist zwar schon öfter für Veranstaltungen dieser Größenordnung genutzt worden, in den letzten Jahren häuften sich allerdings Beschwerden. Bei mehreren Veranstaltungen, insbesondere beim EM-Fanfest 2024, beschwerten sich mehr als 100 Anwohner:innen bei Polizei und Behörden wegen des extremen Lärms schon während der Auftritte von Deutschrocker Madsen und Trance-Altstar Armin van Buuren.

Kalkbrenners Konzerte sind dafür bekannt, für Probleme zu sorgen. In München auf dem Königsplatz gab es 2012 viele Lärmbeschwerden, ebenso 2024 auf dem Messplatz in Karlsruhe. Der Hamburger Veranstalter hat sich aber gewappnet. „Wir nehmen viel Geld in in Hand, um unsere Veranstaltungsfläche punktuell so zu beschallen, dass Künstler, Fans und Anwohner zufrieden sind”, sagt Oberst weiter im Abendblatt.

Paul Kalkbrenner gilt als einer der renommiertesten Künstler der elektronischen Musikgeschichte. 2008 erlangte er den nationalen Durchbruch mit dem Film und gleichnamigen Album Berlin Calling. Der Techno-Produzent hat weiter mehrere erfolgreiche Alben veröffentlicht und wurde für die Single „Sky and Sand” mit Platin ausgezeichnet, für die Bruder Fritz Kalkbrenner das Vocal lieferte. Mittlerweile tourt Kalkbrenner mit seiner Live-Performance auf Open-Air-Veranstaltungen mit tausenden Besucher:innen durch die Welt.