Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

GROOVE ON #5: Nächste Community-Party im Coco Boule!

Maximilian Fritz

Click HERE for the English version.

Berlin bibbert, nur die Hölle friert nicht zu: Am 1. Februar begrüßen wir niemand Geringeren als die Legende DJ Hell zu unserer nächsten Party im Coco Boule am Moritzplatz. Neben ihm spielen Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss und Spencer Parker. Unsere grundsätzliche Losung House Music All Night Long lockern wir dieses Mal also ein klein wenig auf und lassen Wave und Rave in den Sound der Party, hin zu einem liberalen, doch auf keinen Fall beliebigen A bisserl was geht immer. Tickets findet ihr hier.

Auch bei dieser Ausgabe verzichten die Künstler:innen auf eine Gage, die Eintrittsgelder kommen der GROOVE zugute. Für die Organisation der Party ist neben uns Stephan Wittrin (Quest Agency, Slave To The Rave) verantwortlich, er arbeitet an diesem Tag ebenso wie der Club für einen Minimal-Obolus. Ein Teil der Produktionskosten wird dankenswerterweise von Gauloises übernommen.

Zu den Künstler:innen: DJ Hell bedarf keiner weiteren Vorstellung: Der Oberbayer prägt die Szene seit den späten Achtzigern und lässt in seinen Sets House, Wave und Electro stilsicher clashen. Auch Curses tendiert zu einer dunklen Dancefloor-Ästhetik und verwebt brutalistischen Analog-Sound mit Achtziger-Euphorie. Narciss hingegen versetzt mit anderen Mitteln in euphorische Zustände und vermengt eine breite Palette an Einflüssen zu einem farbenfrohen Rave-Sound. Bei Jana Falcon vermischen sich klassischer House und artverwandte UK-Spielarten zu höchstmöglicher Floor-Kompatibilität, und Spencer Parker pendelt zwischen House-Klassizismus, Disco und härteren Gangarten. Das französische Multitalent Kiddy Smile rundet das Line-up mit einer extrovertierten Herangehensweise ans Genre, die Pop stets mitdenkt, ab.

Das Plakat zu GROOVE ON #5
Das Plakat zu GROOVE ON #5

It’s the coldest winter in ages, but Hell won’t freeze over: On February 1st, we welcome none other than the legend himself, DJ Hell, at Coco Boule, firing up the dance floor alongside Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss, and Spencer Parker. Thus, it’s not just House music all night long this time—instead, we spice things up with bits of rave and wave. Grab tickets here.

Once again, all artists are waiving their fees, with all ticket proceeds going to GROOVE. Stephan Wittrin (Quest Agency, Slave To The Rave) is helping us organize the party and, like Coco Boule, is working for a minimal fee on the day. A special thanks goes to Gauloises for covering part of the production costs.

About the artists: DJ Hell needs no introduction: The Upper Bavarian has been shaping the scene since the 80’s, and in his sets, House, Electro, and Wave clash in style. Curses, too, leans towards the darker dance floor aesthetics and interweaves brutalist analogue sound with 80’s euphoria. Narciss, on the other hand, takes a different route to euphoria, distilling a vast palette of influences into a colorful rave sound. Jana Falcon brings together classic house and adjacent UK styles to the highest possible floor compatibility. Spencer Parker oscillates between House classicism, Disco, and harder gears. With his extroverted, poppy approach to the genre, multi-talented Kiddy Smile rounds things off.

DJ Hell (Foto: Max Attila Bartsch)

News

Weiterlesen

Paul Kalkbrenner: Open-Air in Hamburg steht auf der Kippe

News
Paul-Kalkbrenner-Konzerte sorgen immer wieder für Probleme mit Lärm. Nun ringt der Veranstalter in Hamburg um eine Lösung.

Paul Kalkbrenner: Open-Air in Hamburg steht auf der Kippe

News
Paul-Kalkbrenner-Konzerte sorgen immer wieder für Probleme mit Lärm. Nun ringt der Veranstalter in Hamburg um eine Lösung.

Kopfklang: Schweizer Label plant Techno-Pop-up zur Fasnacht

Tradition trifft auf elektronische Musik. Das ist nicht allen Luzerner:innen recht, wenn es um die Fasnacht geht.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Renate: Berliner Club öffnet Ende Januar wieder

Nach einer kurzen Renovierung und Neujustierung öffnet der Club nach abgewendeter Schließung wieder – vorerst ohne Green Floor.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Westfalen: Techno-Veranstalter sucht Location in Schwelm

In der westfälischen Kleinstadt Schwelm steht elektronische Musik nicht an der Tagesordnung. Zwei Freunde wollen das nun ändern.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Jonny Knüppel: Berliner Club durch Soli-Party vorerst gerettet

Das Jonny Knüppel bleibt in dieser Sommersaison geöffnet. Im Dezember gaben die Betreiber:innen an, vor dem finanziellen Ruin zu stehen.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Bandcamp: Plattform verbietet KI-Musik

Für Spotify ist KI-generierte Musik eine Goldgrube, Deezer markiert sie immerhin. Bandcamp schlägt nun einen anderen Weg ein.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Pearls: Oberpfälzer Diskothek muss nach 18 Jahren schließen

Nun steht endgültig fest, worüber in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde: Im April werden die letzten Partys im Pearls stattfinden.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

krakelee: Kollektiv plant neuen Club in Köln

Das Kollektiv krakelee funktioniert ein historisches Industriegebäude in Mülheim zum Club um. Dabei setzt es auf ein genossenschaftliches Modell und Crowdfunding.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Factory Records: Auktion von Erinnerungsstücken gestartet

Aus dem Archiv von Factory-Records-Gründer Tony Wilson lässt sich auch ein Poster von Joy Divisions erster Factory-Performance ersteigern.
News Jakob Senger -
Weiterlesen
Der Umzug zur Luzerner Fasnacht 2023 (Foto: Instagram/ luzernerfasi)

Kopfklang: Schweizer Label plant Techno-Pop-up zur Fasnacht

News Michael Sarvi -
Tradition trifft auf elektronische Musik. Das ist nicht allen Luzerner:innen recht, wenn es um die Fasnacht geht.
Am Green Floor der Renate werden Renovierungsarbeiten vorgenommen (Foto: Instagram/renate.berlin)

Renate: Berliner Club öffnet Ende Januar wieder

News Paul Sauerbruch -
Nach einer kurzen Renovierung und Neujustierung öffnet der Club nach abgewendeter Schließung wieder – vorerst ohne Green Floor.
Die Stadt Schwelm (Foto: Schwelm.de)

Westfalen: Techno-Veranstalter sucht Location in Schwelm

News Jakob Senger -
In der westfälischen Kleinstadt Schwelm steht elektronische Musik nicht an der Tagesordnung. Zwei Freunde wollen das nun ändern.
Das Jonny Knüppel im Prenzlauer Berg (Foto: Joana Pratschke)

Jonny Knüppel: Berliner Club durch Soli-Party vorerst gerettet

News Michael Sarvi -
Das Jonny Knüppel bleibt in dieser Sommersaison geöffnet. Im Dezember gaben die Betreiber:innen an, vor dem finanziellen Ruin zu stehen.
Das Team von Bandcamp (Foto: Bandcamp)

Bandcamp: Plattform verbietet KI-Musik

News Jakob Senger -
Für Spotify ist KI-generierte Musik eine Goldgrube, Deezer markiert sie immerhin. Bandcamp schlägt nun einen anderen Weg ein.
Das Pearls in Nabburg (Foto: Google Maps)

Pearls: Oberpfälzer Diskothek muss nach 18 Jahren schließen

News Jakob Senger -
Nun steht endgültig fest, worüber in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde: Im April werden die letzten Partys im Pearls stattfinden.
Das Otto-Langen-Quartier in Köln Mülheim (Foto: krakelee eG /startnext)

krakelee: Kollektiv plant neuen Club in Köln

News Paul Sauerbruch -
Das Kollektiv krakelee funktioniert ein historisches Industriegebäude in Mülheim zum Club um. Dabei setzt es auf ein genossenschaftliches Modell und Crowdfunding.
Tony Wilson in der TV-Serie „After Dark” (Foto: Wikipedia)

Factory Records: Auktion von Erinnerungsstücken gestartet

News Jakob Senger -
Aus dem Archiv von Factory-Records-Gründer Tony Wilson lässt sich auch ein Poster von Joy Divisions erster Factory-Performance ersteigern.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv