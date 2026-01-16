GROOVE ON #5: Nächste Community-Party im Coco Boule!

Click HERE for the English version.

Berlin bibbert, nur die Hölle friert nicht zu: Am 1. Februar begrüßen wir niemand Geringeren als die Legende DJ Hell zu unserer nächsten Party im Coco Boule am Moritzplatz. Neben ihm spielen Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss und Spencer Parker. Unsere grundsätzliche Losung House Music All Night Long lockern wir dieses Mal also ein klein wenig auf und lassen Wave und Rave in den Sound der Party, hin zu einem liberalen, doch auf keinen Fall beliebigen A bisserl was geht immer. Tickets findet ihr hier.

Auch bei dieser Ausgabe verzichten die Künstler:innen auf eine Gage, die Eintrittsgelder kommen der GROOVE zugute. Für die Organisation der Party ist neben uns Stephan Wittrin (Quest Agency, Slave To The Rave) verantwortlich, er arbeitet an diesem Tag ebenso wie der Club für einen Minimal-Obolus. Ein Teil der Produktionskosten wird dankenswerterweise von Gauloises übernommen.

Zu den Künstler:innen: DJ Hell bedarf keiner weiteren Vorstellung: Der Oberbayer prägt die Szene seit den späten Achtzigern und lässt in seinen Sets House, Wave und Electro stilsicher clashen. Auch Curses tendiert zu einer dunklen Dancefloor-Ästhetik und verwebt brutalistischen Analog-Sound mit Achtziger-Euphorie. Narciss hingegen versetzt mit anderen Mitteln in euphorische Zustände und vermengt eine breite Palette an Einflüssen zu einem farbenfrohen Rave-Sound. Bei Jana Falcon vermischen sich klassischer House und artverwandte UK-Spielarten zu höchstmöglicher Floor-Kompatibilität, und Spencer Parker pendelt zwischen House-Klassizismus, Disco und härteren Gangarten. Das französische Multitalent Kiddy Smile rundet das Line-up mit einer extrovertierten Herangehensweise ans Genre, die Pop stets mitdenkt, ab.

Das Plakat zu GROOVE ON #5

It’s the coldest winter in ages, but Hell won’t freeze over: On February 1st, we welcome none other than the legend himself, DJ Hell, at Coco Boule, firing up the dance floor alongside Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss, and Spencer Parker. Thus, it’s not just House music all night long this time—instead, we spice things up with bits of rave and wave. Grab tickets here.

Once again, all artists are waiving their fees, with all ticket proceeds going to GROOVE. Stephan Wittrin (Quest Agency, Slave To The Rave) is helping us organize the party and, like Coco Boule, is working for a minimal fee on the day. A special thanks goes to Gauloises for covering part of the production costs.

About the artists: DJ Hell needs no introduction: The Upper Bavarian has been shaping the scene since the 80’s, and in his sets, House, Electro, and Wave clash in style. Curses, too, leans towards the darker dance floor aesthetics and interweaves brutalist analogue sound with 80’s euphoria. Narciss, on the other hand, takes a different route to euphoria, distilling a vast palette of influences into a colorful rave sound. Jana Falcon brings together classic house and adjacent UK styles to the highest possible floor compatibility. Spencer Parker oscillates between House classicism, Disco, and harder gears. With his extroverted, poppy approach to the genre, multi-talented Kiddy Smile rounds things off.