krakelee: Kollektiv plant neuen Club in Köln

Paul Sauerbruch

Das Kollektiv krakelee aus Köln plant einen neuen Club im Stadtteil Mülheim. Nach fünf Jahren intensiver Suche und Gesprächen mit der Stadt konnte nun ein zehnjähriger Mietvertrag für ein leerstehendes Gebäude im Otto-Langen-Quartier abgeschlossen werden. Eine Crowdfunding-Kampagne, mit der man den Clubbetrieb sichern will, hat bisher knapp 60.000 Euro erreicht. Ziel sind 80.000 Euro. Der Club soll nach Umbauarbeiten voraussichtlich im kommenden Jahr eröffnen.

Seit mehreren Jahren veranstaltet krakelee Events in Clubs wie dem Gewölbe oder Odonien. Neben Veranstaltungen in Köln realisierte das Kollektiv auch eine eigene Bühne auf der Nation of Gondwana. „Die Kölner Clublandschaft ist sehr ausgedünnt – und mit ihr die Orte musikalischer Vielfalt. Köln braucht wieder mehr Räume für Subkultur, in denen auch Künstler*innen unabhängig von Followerzahlen eine Bühne bekommen”, erklärt das rund 20-köpfige Team. Ziel sei ein diverses Programm, das sich bewusst gegen die zunehmende Kommerzialisierung stellt und Nachwuchs fördert.

krakelee will den Club als Genossenschaft etablieren. Diese „ermöglicht eine gemeinschaftliche Verantwortung für das, was entsteht”, heißt es in der Kampagne. Die mögliche Teilhabe der Kölner Community sei hierbei entscheidend. Das Team habe sich bewusst gegen die Finanzierung durch einzelne Investoren entschieden, um eigene Moralvorstellungen verwirklichen zu können. Die angepeilten 80.000 Euro aus der Crowdfunding-Kampagne wolle man für Planung und Genehmigungen, bauliche und technische Ausstattung, genossenschaftliche Organisation sowie für finanzielle Rücklagen zur langfristigen Stabilität verwenden.

Das Gebäude im Otto-Langen-Quartier war einst Teil des KHD-Industrieareals und diente als Verwaltungs- und Sozialhaus für die Arbeiter der Maschinenfabrik. Es steht exemplarisch für Mülheims industrielle Vergangenheit, die das Viertel über Jahrzehnte geprägt hat.

Falls ihr das Projekt unterstützen wollt, findet ihr hier weitere Informationen.

Das Otto-Langen-Quartier in Köln Mülheim (Foto: krakelee eG /startnext)

Das Pearls in Nabburg (Foto: Google Maps)

Pearls: Oberpfälzer Diskothek muss nach 18 Jahren schließen

News Jakob Senger -
Nun steht endgültig fest, worüber in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde: Im April werden die letzten Partys im Pearls stattfinden.
Tony Wilson in der TV-Serie „After Dark” (Foto: Wikipedia)

Factory Records: Auktion von Erinnerungsstücken gestartet

News Jakob Senger -
Aus dem Archiv von Factory-Records-Gründer Tony Wilson lässt sich auch ein Poster von Joy Divisions erster Factory-Performance ersteigern.
Mavi De Mars, 2022 (Foto: Presse/Facebook)

Mavi De Mars: 15 Monate Gefängnis nach Vergewaltigungsvorwurf gegen Guy Gerber

News Paul Sauerbruch -
Mavi De Mars hatte Guy Gerber vorgeworfen, 2013 von dem Musiker vergewaltigt worden zu sein, konnte allerdings keine Beweise vorlegen.

DJ Por.No: DJ und Aktivist des Berliner Techno-Undergrounds verstorben

News Paul Sauerbruch -
DJ Por.No verkörperte den DIY- und Punk-Spirit Berlins wie kaum ein anderer. Nun ist der gebürtige Australier im Alter von 61 Jahren verstorben.
Autor Airen nach seinem Unfall in Mexiko (Foto: GoFundMe)

Airen: Spendenkampagne nach schwerem Unfall

News Paul Sauerbruch -
Airen wurde 2009 durch seinen Roman „Strobo” bekannt. Nun braucht der in Mexiko lebende Autor eure Hilfe.
Ein Panel der Clubcommission (Foto: Presse)

Mental Health in Clubs: Berliner Clubcommission kündigt neue Workshops an

News Jakob Senger -
Neben einem Stress- und Resilienztraining bietet die Clubcommission 2026 auch Kurse zu Trauma- und Selbstregulation an.
Das neueste Flagship-Modell von AlphaTheta, der CDJ-3000X (Foto: AlphaTheta)

AlphaTheta: CDJ-3000X unterstützt nun Apple Music

News Paul Sauerbruch -
Der Mutterkonzern von Pioneer führt eine neue Funktion für den CDJ3000X ein, die Zugriff auf Apples Streaming-Service gewährt.
Ukrainian Field Notes: Sound, Music & Voices From Ukraine After The Full-Scale Invasion (Foto: Velocity Press)

„Ukrainian Field Notes”: Neues Buch zur Szene im ukrainischen Kriegsgebiet angekündigt

News Jakob Senger -
Das Buch versammelt über 300 Stimmen aus der ukrainischen elektronischen Musikszene und zeigt, wie Klang unter Ausnahmebedingungen entsteht.

