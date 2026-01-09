Airen: Spendenkampagne nach schwerem Unfall

Schriftsteller und Blogger Airen hatte einen schweren Unfall und bittet mit einer GoFundMe-Kampagne um Spenden. Airen gilt durch seinen Roman Strobo als einer der einflussreichsten literarischen Chronisten der Berliner Technokultur. Airen, bürgerlich Marko Konstroffer, lebt in Mexiko und arbeitet dort als freier Journalist für verschiedene deutsche Medien.

Der früher anonym lebende Autor Airen (Foto: Airen/Wikipedia)

„Vor einigen Monaten hatte ich einen schweren unverschuldeten Unfall: Oberschenkelhalsbruch, Jochbeinbruch, zwei Zähne verloren und drei gesplittert, linkes Handgelenk und Knie nachhaltig beschädigt”, schreibt Airen in dem oben verlinkten Post.

„Ich lebe in Mexiko und arbeite als freiberuflicher Journalist, der Reportagen für verschiedene deutsche Medien schreibt. Krankenversicherung habe ich keine – als freier Autor mit unregelmäßigen Einnahmen war schlicht kein Geld dafür da. Die notwendige OP am Oberschenkelhals habe ich also aus eigener Tasche bezahlt. Das hat meine ohnehin prekäre finanzielle Situation massiv belastet”, heißt es dort weiter.

Nach eigenen Angaben ist sein Konto nun mit 2.500 Euro überzogen und gesperrt, zudem droht ein SCHUFA-Eintrag. Der unmittelbare Anlass der Spendenaktion ist daher nicht weitere medizinische Versorgung, sondern die Stabilisierung seiner finanziellen Situation. Weitere medizinische Untersuchungen sollen erfolgen, sofern zusätzliche Mittel zusammenkommen. Gegenwärtig bitte der Autor um 3.500 Euro, bisher sind 425 Euro zusammengekommen.

Airen wurde durch seinen 2009 erschienenen Roman Strobo bekannt. In diesem berichtet er sehr unmittelbar von seinen (Drogen-)Erfahrungen in Berliner Technoclubs und erschuf damit den Prototyp des Berghain-Buchs. Breitere öffentliche Aufmerksamkeit erhielt er im Zusammenhang mit der Plagiatsdebatte um Helene Hegemanns Axolotl Roadkill, in dem ohne Quellenangabe Textpassagen aus Strobo übernommen worden waren. Zuletzt war er am Film Rave On beteiligt.

Falls ihr Airen unterstützen möchtet, findet ihr hier seine Crowdfunding-Kampagne.