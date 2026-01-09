Mitglied jetzt!
Airen: Spendenkampagne nach schwerem Unfall

Paul Sauerbruch

Schriftsteller und Blogger Airen hatte einen schweren Unfall und bittet mit einer GoFundMe-Kampagne um Spenden. Airen gilt durch seinen Roman Strobo als einer der einflussreichsten literarischen Chronisten der Berliner Technokultur. Airen, bürgerlich Marko Konstroffer, lebt in Mexiko und arbeitet dort als freier Journalist für verschiedene deutsche Medien.

Der früher anonym lebende Autor Airen (Foto: Wikipedia)
Der früher anonym lebende Autor Airen (Foto: Airen/Wikipedia)

„Vor einigen Monaten hatte ich einen schweren unverschuldeten Unfall: Oberschenkelhalsbruch, Jochbeinbruch, zwei Zähne verloren und drei gesplittert, linkes Handgelenk und Knie nachhaltig beschädigt”, schreibt Airen in dem oben verlinkten Post.

„Ich lebe in Mexiko und arbeite als freiberuflicher Journalist, der Reportagen für verschiedene deutsche Medien schreibt. Krankenversicherung habe ich keine – als freier Autor mit unregelmäßigen Einnahmen war schlicht kein Geld dafür da. Die notwendige OP am Oberschenkelhals habe ich also aus eigener Tasche bezahlt. Das hat meine ohnehin prekäre finanzielle Situation massiv belastet”, heißt es dort weiter.

Nach eigenen Angaben ist sein Konto nun mit 2.500 Euro überzogen und gesperrt, zudem droht ein SCHUFA-Eintrag. Der unmittelbare Anlass der Spendenaktion ist daher nicht weitere medizinische Versorgung, sondern die Stabilisierung seiner finanziellen Situation. Weitere medizinische Untersuchungen sollen erfolgen, sofern zusätzliche Mittel zusammenkommen. Gegenwärtig bitte der Autor um 3.500 Euro, bisher sind 425 Euro zusammengekommen.

Airen wurde durch seinen 2009 erschienenen Roman Strobo bekannt. In diesem berichtet er sehr unmittelbar von seinen (Drogen-)Erfahrungen in Berliner Technoclubs und erschuf damit den Prototyp des Berghain-Buchs. Breitere öffentliche Aufmerksamkeit erhielt er im Zusammenhang mit der Plagiatsdebatte um Helene Hegemanns Axolotl Roadkill, in dem ohne Quellenangabe Textpassagen aus Strobo übernommen worden waren. Zuletzt war er am Film Rave On beteiligt.

Falls ihr Airen unterstützen möchtet, findet ihr hier seine Crowdfunding-Kampagne.

Autor Airen nach seinem Unfall in Mexiko (Foto: GoFundMe)

Ukrainian Field Notes: Sound, Music & Voices From Ukraine After The Full-Scale Invasion (Foto: Velocity Press)

„Ukrainian Field Notes”: Neues Buch zur Szene im ukrainischen Kriegsgebiet angekündigt

News Jakob Senger -
Das Buch versammelt über 300 Stimmen aus der ukrainischen elektronischen Musikszene und zeigt, wie Klang unter Ausnahmebedingungen entsteht.
Eine Party von Radio 80000 im ZIRKA (Foto: radio80k.de)

Radio 80000: Community-Sender sucht neues Studio

News Paul Sauerbruch -
Die Münchner Radiostation sucht nach vier Jahren im Kulturzentrum ZIRKA nach neuen Räumen – in zentralerer Lage.
Ecstasy (Foto: Tumblr)

UK: Ecstasy-Pillen sind zu hoch dosiert

News Jakob Senger -
Neben hohen MDMA-Dosierungen wurden 3-CMC und 4-CMC in britischen Ecstasy-Pillen nachgewiesen. Das ist das Ergebnis einer Studie.
Der Noteinsatz in der Bar Le Constellation (Foto: Instagram/ wall)

Crans-Montana: 40 Tote und Hunderte Verletzte bei Brand in Bar

News Michael Sarvi -
Der Unfall im Kanton Wallis gehört zu den größten und schwersten zivilen Unglücken in der jüngeren Schweizer Geschichte.
Das Female* Producer Collective (Foto: Female* Producer Collective)

Female* Producer Collective: Bewerbungsphase für Season 4 startet

News Jakob Senger -
Das FLINTA*-Programm bietet Workshops, Coachings und Netzwerkformate. Anmelden kann man sich bis Ende Januar.
Das Cover von "Ghana Special: Highlife". Durch Compilation wie diese wurde Highlife auch in Europa bekannt (Foto: Bandcamp/ Soundway Records)

Highlife: Ghanaisches Genre ist immaterielles Kulturerbe der UNESCO

News Michael Sarvi -
Highlife prägte nicht zuletzt den zeitgenössischen Afrobeat und wirkt so bis in die heutige Clubkultur hinein.
Bandcamp Geschäftsführer Dan Melnick (Foto: Presse)

Bandcamp Fridays: Bislang über 130 Millionen Euro ausgeschüttet

News Jakob Senger -
Für dieses Jahr kündigt der Musikdienst acht weitere Termine an, an denen alle Einnahmen direkt an die Künstler:innen gehen.
James Hamilton beim Messen der BPM (Foto: Wikipedia)

James Hamilton: Sammelband des britischen Musikjournalisten erschienen

News Michael Sarvi -
Hamilton gilt als Verfechter gemixter Übergänge zwischen Songs in der Discokultur und als Erfinder von Beats-per-Minute-Angaben als Orientierung für DJs.

