AlphaTheta: CDJ-3000X unterstützt nun Apple Music

Der CDJ-3000X bietet nun die Möglichkeit, auf Track-Bibliotheken mit über 100 Millionen Liedern von Apple Music zuzugreifen. Der von AlphaTheta entwickelte Nachfolger des Flagship-Produkts CDJ-3000 erweitert so die bisherigen Streaming-Funktionen von TIDAL und Beatport auf eine noch größere Datenbank.

Das Basis-Modell von Pioneer DJ, der CDJ-3000, war noch auf Beatport-Streaming limitiert. Mit einem angeschlossenen Laptop ließen sich dann Streaming-Plattformen nutzen, die den CDJ in einen Controller verwandeln. Durch die Funktion „CloudDirectPlay” von AlphaTheta hat man nun – nach der Einrichtung mit Smartphone oder authentifiziertem USB-Stick – Zugriff auf eine noch größere Auswahl aus Liedern, Charts und eigenen Playlists von Apple Music. Durch die Funktion „Cloud Library Sync” lassen sich zudem Player-übergreifend Hot Cues und Liedinformationen speichern.

Der Streaming-Anbieter von Apple unterstreicht mit der Zusammenarbeit sein Interesse für die DJ-Kultur neben Formaten wie DJ Mixes, einer Sammlung tausender Mixe von DJs aus aller Welt, sowie dem Apple Music Club, dem rund um die Uhr verfügbaren Radiosender für elektronische Musik.

AlphaTheta ist ein japanisches Unternehmen für DJ-Technologie und der Dachkonzern hinter Marken wie Pioneer DJ. Es entwickelt und vertreibt professionelle DJ-Hardware, Software und digitale Services, die weltweit in Clubs, auf Festivals und in Studios eingesetzt werden.