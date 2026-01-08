Mitglied jetzt!
News

AlphaTheta: CDJ-3000X unterstützt nun Apple Music

Paul Sauerbruch

Der CDJ-3000X bietet nun die Möglichkeit, auf Track-Bibliotheken mit über 100 Millionen Liedern von Apple Music zuzugreifen. Der von AlphaTheta entwickelte Nachfolger des Flagship-Produkts CDJ-3000 erweitert so die bisherigen Streaming-Funktionen von TIDAL und Beatport auf eine noch größere Datenbank.

Das Basis-Modell von Pioneer DJ, der CDJ-3000, war noch auf Beatport-Streaming limitiert. Mit einem angeschlossenen Laptop ließen sich dann Streaming-Plattformen nutzen, die den CDJ in einen Controller verwandeln. Durch die Funktion „CloudDirectPlay” von AlphaTheta hat man nun – nach der Einrichtung mit Smartphone oder authentifiziertem USB-Stick – Zugriff auf eine noch größere Auswahl aus Liedern, Charts und eigenen Playlists von Apple Music. Durch die Funktion „Cloud Library Sync” lassen sich zudem Player-übergreifend Hot Cues und Liedinformationen speichern.

Der Streaming-Anbieter von Apple unterstreicht mit der Zusammenarbeit sein Interesse für die DJ-Kultur neben Formaten wie DJ Mixes, einer Sammlung tausender Mixe von DJs aus aller Welt, sowie dem Apple Music Club, dem rund um die Uhr verfügbaren Radiosender für elektronische Musik.

AlphaTheta ist ein japanisches Unternehmen für DJ-Technologie und der Dachkonzern hinter Marken wie Pioneer DJ. Es entwickelt und vertreibt professionelle DJ-Hardware, Software und digitale Services, die weltweit in Clubs, auf Festivals und in Studios eingesetzt werden.

Das neueste Flagship-Modell von AlphaTheta, der CDJ-3000X (Foto: AlphaTheta)

Ukrainian Field Notes: Sound, Music & Voices From Ukraine After The Full-Scale Invasion (Foto: Velocity Press)

„Ukrainian Field Notes”: Neues Buch zur Szene im ukrainischen Kriegsgebiet angekündigt

News Jakob Senger -
Das Buch versammelt über 300 Stimmen aus der ukrainischen elektronischen Musikszene und zeigt, wie Klang unter Ausnahmebedingungen entsteht.
Eine Party von Radio 80000 im ZIRKA (Foto: radio80k.de)

Radio 80000: Community-Sender sucht neues Studio

News Paul Sauerbruch -
Die Münchner Radiostation sucht nach vier Jahren im Kulturzentrum ZIRKA nach neuen Räumen – in zentralerer Lage.
Ecstasy (Foto: Tumblr)

UK: Ecstasy-Pillen sind zu hoch dosiert

News Jakob Senger -
Neben hohen MDMA-Dosierungen wurden 3-CMC und 4-CMC in britischen Ecstasy-Pillen nachgewiesen. Das ist das Ergebnis einer Studie.
Der Noteinsatz in der Bar Le Constellation (Foto: Instagram/ wall)

Crans-Montana: 40 Tote und Hunderte Verletzte bei Brand in Bar

News Michael Sarvi -
Der Unfall im Kanton Wallis gehört zu den größten und schwersten zivilen Unglücken in der jüngeren Schweizer Geschichte.
Das Female* Producer Collective (Foto: Female* Producer Collective)

Female* Producer Collective: Bewerbungsphase für Season 4 startet

News Jakob Senger -
Das FLINTA*-Programm bietet Workshops, Coachings und Netzwerkformate. Anmelden kann man sich bis Ende Januar.
Das Cover von "Ghana Special: Highlife". Durch Compilation wie diese wurde Highlife auch in Europa bekannt (Foto: Bandcamp/ Soundway Records)

Highlife: Ghanaisches Genre ist immaterielles Kulturerbe der UNESCO

News Michael Sarvi -
Highlife prägte nicht zuletzt den zeitgenössischen Afrobeat und wirkt so bis in die heutige Clubkultur hinein.
Bandcamp Geschäftsführer Dan Melnick (Foto: Presse)

Bandcamp Fridays: Bislang über 130 Millionen Euro ausgeschüttet

News Jakob Senger -
Für dieses Jahr kündigt der Musikdienst acht weitere Termine an, an denen alle Einnahmen direkt an die Künstler:innen gehen.
James Hamilton beim Messen der BPM (Foto: Wikipedia)

James Hamilton: Sammelband des britischen Musikjournalisten erschienen

News Michael Sarvi -
Hamilton gilt als Verfechter gemixter Übergänge zwischen Songs in der Discokultur und als Erfinder von Beats-per-Minute-Angaben als Orientierung für DJs.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

