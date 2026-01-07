Radio 80000: Community-Sender sucht neues Studio

Radio 80000 sucht nach vier Jahren im Kulturzentrum ZIRKA ein neues Zuhause. Seit seiner Gründung 2015 war das Community-Radio im Container Collective, übergangsweise in der Favorit-Bar und in verschiedenen Pop-ups beheimatet. Nun hofft man über einen Aufruf, neue Räume zu finden.

Der Wegzug aus dem ZIRKA kommt aus dem Wunsch heraus zustande, wieder zentraler und erreichbarer für Interessierte zu werden und so einen Gemeinschaftsraum zu schaffen. Gesucht wird eine Fläche in der Stadtmitte mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Die Räumlichkeiten sollten mindestens 20 Quadratmeter groß sein und ein bis drei Zimmer umfassen. Notwendig sind sanitäre Anlagen sowie Fenster, ein zusätzlicher Lagerraum wäre wünschenswert. Radio 80000 wünscht sich dazu Exklusivität und möchte die Räumlichkeiten nicht mit einer anderen Partei teilen.

Radio 80000 ist ein unabhängiges Online-Community-Radio aus München. Seit 2015 bietet es DJs, Musiker:innen und Kulturschaffenden eine Plattform jenseits kommerzieller Formate. Mit kuratierten Sendungen zwischen Clubkultur, Jazz, Hip-Hop und experimenteller Musik gilt Radio 80000 heute als wichtiger Treffpunkt der Münchner Szene.

Den Aufruf mit E-Mail-Kontakt für Raum-Ideen findet ihr hier.