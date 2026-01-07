Mitglied jetzt!
Radio 80000: Community-Sender sucht neues Studio

Paul Sauerbruch

Radio 80000 sucht nach vier Jahren im Kulturzentrum ZIRKA ein neues Zuhause. Seit seiner Gründung 2015 war das Community-Radio im Container Collective, übergangsweise in der Favorit-Bar und in verschiedenen Pop-ups beheimatet. Nun hofft man über einen Aufruf, neue Räume zu finden.

Der Wegzug aus dem ZIRKA kommt aus dem Wunsch heraus zustande, wieder zentraler und erreichbarer für Interessierte zu werden und so einen Gemeinschaftsraum zu schaffen. Gesucht wird eine Fläche in der Stadtmitte mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Die Räumlichkeiten sollten mindestens 20 Quadratmeter groß sein und ein bis drei Zimmer umfassen. Notwendig sind sanitäre Anlagen sowie Fenster, ein zusätzlicher Lagerraum wäre wünschenswert. Radio 80000 wünscht sich dazu Exklusivität und möchte die Räumlichkeiten nicht mit einer anderen Partei teilen.

Radio 80000 ist ein unabhängiges Online-Community-Radio aus München. Seit 2015 bietet es DJs, Musiker:innen und Kulturschaffenden eine Plattform jenseits kommerzieller Formate. Mit kuratierten Sendungen zwischen Clubkultur, Jazz, Hip-Hop und experimenteller Musik gilt Radio 80000 heute als wichtiger Treffpunkt der Münchner Szene.

Den Aufruf mit E-Mail-Kontakt für Raum-Ideen findet ihr hier.

Eine Party von Radio 80000 im ZIRKA (Foto: radio80k.de)

Das Female* Producer Collective (Foto: Female* Producer Collective)

Female* Producer Collective: Bewerbungsphase für Season 4 startet

News Jakob Senger -
Das FLINTA*-Programm bietet Workshops, Coachings und Netzwerkformate. Anmelden kann man sich bis Ende Januar.
Das Cover von "Ghana Special: Highlife". Durch Compilation wie diese wurde Highlife auch in Europa bekannt (Foto: Bandcamp/ Soundway Records)

Highlife: Ghanaisches Genre ist immaterielles Kulturerbe der UNESCO

News Michael Sarvi -
Highlife prägte nicht zuletzt den zeitgenössischen Afrobeat und wirkt so bis in die heutige Clubkultur hinein.
Bandcamp Geschäftsführer Dan Melnick (Foto: Presse)

Bandcamp Fridays: Bislang über 130 Millionen Euro ausgeschüttet

News Jakob Senger -
Für dieses Jahr kündigt der Musikdienst acht weitere Termine an, an denen alle Einnahmen direkt an die Künstler:innen gehen.
James Hamilton beim Messen der BPM (Foto: Wikipedia)

James Hamilton: Sammelband des britischen Musikjournalisten erschienen

News Michael Sarvi -
Hamilton gilt als Verfechter gemixter Übergänge zwischen Songs in der Discokultur und als Erfinder von Beats-per-Minute-Angaben als Orientierung für DJs.

Initiator Armin Mostoffi über seine Berliner Silvesterparade: „Die Begeisterung der Kollektive hat uns beflügelt” 

News Jakob Senger -
Zum Jahreswechsel eine Silvesterparty auf der Straße des 17. Juni? Das kann nur Armin Mostoffi. Hier erklärt er, was euch erwartet.
U-Club in Wuppertal (Foto: Instagram / @butanclubofficial)

U-Club: Wuppertaler Disco will nun doch weitermachen

News Paul Sauerbruch -
Der U-Club in Wuppertal stand eigentlich vor dem Aus. Mit einem neu gegründeten gemeinnützigen Verein und einem Spendenaufruf versuchen die Betreiber:innen, den Club noch doch zu retten.

ROSA: Neue Hoffnung für Greifswalder Techno-Club

News Jakob Senger -
Eigentlich schon abgeschrieben, nun doch wieder im Gespräch: Die Stadt stellt sich hinter den Club, Gespräche über dessen Zukunft sollen im kommenden Jahr beginnen.

Humboldthain: Luxemburger Investor bedroht Berliner Club

News Jakob Senger -
Schon bald könnten 120 Mirkoapartments in unmittelbarer Nähe des Clubs entstehen. Nun reagiert Betreiber Ludwig Eben mit einer Petition.

