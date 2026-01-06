Mitglied jetzt!
News

James Hamilton: Sammelband des britischen Musikjournalisten erschienen

Michael Sarvi

Das Buch James Hamilton’s Dance Pages 1983–1989 ist im Verlag Super Weird Substance erschienen. Es enthält fast 7000 Platten-Rezensionen, monatliche und jährliche Charts sowie fortlaufende Berichte des britischen Musikjournalisten James Hamilton. Die Sammlung dokumentiert die prägendste Phase in der britischen Clubkultur, in der sich Genres wie House, Techno, und Hip-Hop entwickelten.

James Hamilton wurde vor allem durch seine wöchentlich erscheinende Kolumne in der Zeitschrift Record Mirror bekannt, die für viele britische DJs als wichtigste Informationsquelle für Clubmusik zu dieser Zeit galt. Er rezensierte neue Dance-Platten in einer eigenen Sprache und prägte dabei zahlreiche kulturspezifische Begriffe wie „Futurist”, um die neue Welle elektronischer Musik Anfang der Achtziger von der R’n’B-basierten Disco-Musik abzugrenzen.

Hamilton war nicht nur Journalist, sondern auch DJ und wird dafür gewürdigt, Mixing-Techniken und BPM-Angaben in Großbritannien populär gemacht zu haben – Elemente, die heute zum Standardrepertoire moderner DJ-Kultur gehören. In seinen Reviews erklärte er nicht nur, wie Platten klingen, sondern auch, wie und mit welchen anderen Tracks sie sich mixen lassen. Dadurch half er DJs dabei, strukturierter und technischer zu mixen.

Die Veröffentlichung baut auf dem früheren Band James Hamilton’s Disco Pages 1975–1982 auf und ist hier für 40,45 € erhältlich.

James Hamilton beim Messen der BPM (Foto: Wikipedia)

News

UK: Ecstasy-Pillen sind zu hoch dosiert

News
Neben hohen MDMA-Dosierungen wurden 3-CMC und 4-CMC in britischen Ecstasy-Pillen nachgewiesen. Das ist das Ergebnis einer Studie.

UK: Ecstasy-Pillen sind zu hoch dosiert

News
Neben hohen MDMA-Dosierungen wurden 3-CMC und 4-CMC in britischen Ecstasy-Pillen nachgewiesen. Das ist das Ergebnis einer Studie.

Crans-Montana: 40 Tote und Hunderte Verletzte bei Brand in Bar

Der Unfall im Kanton Wallis gehört zu den größten und schwersten zivilen Unglücken in der jüngeren Schweizer Geschichte.
News Michael Sarvi -
Female* Producer Collective: Bewerbungsphase für Season 4 startet

Das FLINTA*-Programm bietet Workshops, Coachings und Netzwerkformate. Anmelden kann man sich bis Ende Januar.
News Jakob Senger -
Highlife: Ghanaisches Genre ist immaterielles Kulturerbe der UNESCO

Highlife prägte nicht zuletzt den zeitgenössischen Afrobeat und wirkt so bis in die heutige Clubkultur hinein.
News Michael Sarvi -
Bandcamp Fridays: Bislang über 130 Millionen Euro ausgeschüttet

Für dieses Jahr kündigt der Musikdienst acht weitere Termine an, an denen alle Einnahmen direkt an die Künstler:innen gehen.
News Jakob Senger -
Initiator Armin Mostoffi über seine Berliner Silvesterparade: „Die Begeisterung der Kollektive hat uns beflügelt” 

Zum Jahreswechsel eine Silvesterparty auf der Straße des 17. Juni? Das kann nur Armin Mostoffi. Hier erklärt er, was euch erwartet.
News Jakob Senger -
U-Club: Wuppertaler Disco will nun doch weitermachen

Der U-Club in Wuppertal stand eigentlich vor dem Aus. Mit einem neu gegründeten gemeinnützigen Verein und einem Spendenaufruf versuchen die Betreiber:innen, den Club noch doch zu retten.
News Paul Sauerbruch -
ROSA: Neue Hoffnung für Greifswalder Techno-Club

Eigentlich schon abgeschrieben, nun doch wieder im Gespräch: Die Stadt stellt sich hinter den Club, Gespräche über dessen Zukunft sollen im kommenden Jahr beginnen.
News Jakob Senger -
Humboldthain: Luxemburger Investor bedroht Berliner Club

Schon bald könnten 120 Mirkoapartments in unmittelbarer Nähe des Clubs entstehen. Nun reagiert Betreiber Ludwig Eben mit einer Petition.
News Jakob Senger -
