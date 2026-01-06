Mitglied jetzt!
News

Highlife: Ghanaisches Genre ist immaterielles Kulturerbe der UNESCO

Michael Sarvi

Die UNESCO hat das ghanaische Musikgenre Highlife in die Liste der immateriellen Kulturgüter aufgenommen. Die UN-Institution hebt hervor, dass es sich um einen „herausragenden Ausdruck musikalischer Kreativität und kultureller Identität” handelt. Zudem wird die internationale Bedeutung des Genres hervorgehoben. Mit der Auszeichnung wird die über hundertjährige Entwicklungsgeschichte des westafrikanischen Genres gewürdigt. Highlife prägte auch den zeitgenössischen Afrobeat und wirkt so bis in die heutige Clubkultur hinein.

Highlife-Musik und -Tanz zeichnen sich durch „lebhafte Rhythmen, eingängige Texte und eine enge Verbindung zum Alltagsleben” aus, heißt es von der UNESCO. Typisch für das Genre ist eine Mischung aus Instrumenten wie Gitarren, Bläsern und Schlagzeug sowie der Call-and-Response-Gesang zwischen Leadsänger:innen und Backgroundsänger:innen. Oft werden die Texte in Englisch oder anderen lokalen Sprachen wie Pidgin vorgetragen. Der Musikstil Highlife lässt sich in drei Subgenres kategorisieren: Dance Band, Guitar Band und Burger.

Die UNESCO betont die Bedeutung von Highlife als gelebte Tradition. Die Aufnahme in die Liste der immateriellen Kulturgüter soll die Erhaltung der Kultur sowie die Bildung und Investitionen in die Kreativwirtschaft Ghanas fördern.

Das Cover von "Ghana Special: Highlife". Durch Compilation wie diese wurde Highlife auch in Europa bekannt (Foto: Bandcamp/ Soundway Records)

Der Noteinsatz in der Bar Le Constellation (Foto: Instagram/ wall)

Crans-Montana: 40 Tote und Hunderte Verletzte bei Brand in Bar

Michael Sarvi
Der Unfall im Kanton Wallis gehört zu den größten und schwersten zivilen Unglücken in der jüngeren Schweizer Geschichte.
Das Female* Producer Collective (Foto: Female* Producer Collective)

Female* Producer Collective: Bewerbungsphase für Season 4 startet

Jakob Senger
Das FLINTA*-Programm bietet Workshops, Coachings und Netzwerkformate. Anmelden kann man sich bis Ende Januar.
Bandcamp Geschäftsführer Dan Melnick (Foto: Presse)

Bandcamp Fridays: Bislang über 130 Millionen Euro ausgeschüttet

Jakob Senger
Für dieses Jahr kündigt der Musikdienst acht weitere Termine an, an denen alle Einnahmen direkt an die Künstler:innen gehen.
James Hamilton beim Messen der BPM (Foto: Wikipedia)

James Hamilton: Sammelband des britischen Musikjournalisten erschienen

Michael Sarvi
Hamilton gilt als Verfechter gemixter Übergänge zwischen Songs in der Discokultur und als Erfinder von Beats-per-Minute-Angaben als Orientierung für DJs.

Initiator Armin Mostoffi über seine Berliner Silvesterparade: „Die Begeisterung der Kollektive hat uns beflügelt" 

Jakob Senger
Zum Jahreswechsel eine Silvesterparty auf der Straße des 17. Juni? Das kann nur Armin Mostoffi. Hier erklärt er, was euch erwartet.
U-Club in Wuppertal (Foto: Instagram / @butanclubofficial)

U-Club: Wuppertaler Disco will nun doch weitermachen

Paul Sauerbruch
Der U-Club in Wuppertal stand eigentlich vor dem Aus. Mit einem neu gegründeten gemeinnützigen Verein und einem Spendenaufruf versuchen die Betreiber:innen, den Club noch doch zu retten.

ROSA: Neue Hoffnung für Greifswalder Techno-Club

Jakob Senger
Eigentlich schon abgeschrieben, nun doch wieder im Gespräch: Die Stadt stellt sich hinter den Club, Gespräche über dessen Zukunft sollen im kommenden Jahr beginnen.

Humboldthain: Luxemburger Investor bedroht Berliner Club

Jakob Senger
Schon bald könnten 120 Mirkoapartments in unmittelbarer Nähe des Clubs entstehen. Nun reagiert Betreiber Ludwig Eben mit einer Petition.

