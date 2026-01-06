Female* Producer Collective: Bewerbungsphase für Season 4 startet

Das Female* Producer Collective (FPC) geht in die vierte Runde: Ab dem 6. Januar ist die Bewerbungsphase für das mehrmonatige kostenfreie Workshop- und Mentoring-Programm eröffnet. Interessierte FLINTA* können sich noch bis zum 31. Januar bewerben.

Für Season 4 werden zehn neue Teilnehmer:innen aufgenommen. Auf dem Programm stehen Workshops, Einzelcoachings und Netzwerkformate mit Coaches wie Enyang Urbiks, Jane Arnison und Novaa. Auch die FPC Convention soll nach 2024 erneut in Berlin stattfinden.

Das von der GOFORMUSIC gGmbH initiierte und durch die Initiative Musik geförderte Programm richtet sich an angehende Musikproduzent:innen und setzt seit 2021 einen Fokus auf Geschlechtergerechtigkeit in der Musikproduktion. In drei bisherigen Seasons wurden über 50 Produzent:innen gefördert.

Weitere Infos zum Programm und das Bewerbungsformular lassen sich auf der Website des Female* Producer Collective abrufen.