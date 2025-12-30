Mitglied jetzt!
Events

MaHalla Berlin: Bachstelzen veranstalten Silvester-Festival, wir verlosen Tickets

Michael Sarvi

Die Berliner Venue MaHalla und das Fusion-erprobte Bachstelzen-Kollektiv veranstalten das New Ear Festival, ein Silvester-Event im beispiellosen Format.

Die Party startet am 31. Dezember 2025 um 22 Uhr und dauert bis Freitagmorgen – also ganze 36 Stunden. Insgesamt treten 47 Künstler:innen auf sieben Floors auf, die in dem weitläufigen Gebäudekomplex verteilt sind. Dabei ist nicht nur die reine Größe der Veranstaltung außergewöhnlich, sondern auch deren Kuration.

Von legendären Szene-DJs bis zu den jungen Gesichtern der Szene, von Berliner Urgesteinen zu internationalen Underground-Größen finden sich auf dem Line-up zahllose spannende Namen, die für bedingungslose Qualität stehen.

Das MaHalla in Berlin (Foto: Instagram/ MaHalla)
Das MaHalla in Berlin (Foto: Instagram/ MaHalla)

Zu den Berlin-Veteranen gehören der Walfisch-Resident DJ Jauche, Producer-Legende Tobi Neumann oder der Techhouse-Liebling Sven Dohse. Mit Jana Falcon, The Jakob Sister und John Fick sind auch spannende neue Acts vertreten. Als sei das nicht schon genug, wurden als Joker noch Eduardo de la Calle, jorke, Fritz Windish und Lars Eidinger dazugebucht.

Für die verschiedenen Floors haben das MaHalla und die Bachstelzen außerdem unterschiedliche Kollektive eingeladen. Mit dabei: Sachsentrance aus Leipzig, das House-Kollektiv House of Kirsch und STAUB, das seit Jahren fester Bestandteil des Bookings im ://about blank ist. Die Booking-Agentur solid.am, steht für kompromisslose, reduzierte House-Sounds, Hypersoft für die kompromisslose Solidarität gegenüber der Queer-Community.

Das MaHalla Berlin in Oberschöneweide startete als Projekt im Jahr 2020, die Öffnung der Location folgte im Sommer 2022. Seitdem finden im MaHalla diverse kulturelle, künstlerische und musikalische Formate statt, etwa die ArtWeek oder die queere Partyreihe Powerplay.  

Tickets sind hier erhältlich, und das komplette Line-up findet ihr hier.

Ihr wollt dabei sein? Wir verlosen 1×2 Tickets! Schreibt uns bis zum 31. Dezember um 18 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff Bachstelzen, eurem vollen Namen und dem vollen Namen eurer Begleitung an gewinnen@groove.de.


Eine Hälfte von The Jakob Sisterz von Sachsentrance (Foto: Presse)

