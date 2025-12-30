Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Humboldthain: Luxemburger Investor bedroht Berliner Club

Jakob Senger

Der Humboldthain Club in Berlin-Wedding wird von einem Bauprojekt bedroht. Auf einem Nachbargrundstück will ein Investor aus Luxemburg rund 120 Mikroapartments bauen. Damit droht ein Nutzungskonflikt zwischen Wohnen und Nachtkultur: Lärmbeschwerden und behördlicher Druck könnten den Club verdrängen. Der Betreiber des Humboldthains, Ludwig Eben, hat deshalb eine Change.org-Petition gestartet. Darin fordert er unter anderem, das Bauvorhaben zu stoppen und den Club zu schützen.

Das Grundstück in der Hochstraße 46 ist derzeit als Gewerbegebiet ausgewiesen, eine Wohnnutzung wäre rechtlich nicht zulässig. Eben argumentiert, dass Begriffe wie „gewerbliches Wohnen” hier dazu dienen könnten, rechtliche Vorgaben zu umgehen und die Clubkultur zu gefährden. Außerdem warnt der Clubbetreiber, dass die Wohnbebauung Beschwerden über nächtlichen Lärm nach sich ziehen könnte, die den Club bedrohen.

Der Humboldthain Club am S-Bahnhof Humboldthain ist seit seiner Eröffnung 2013 ein fester Bestandteil der elektronischen Musik-Szene im Wedding und gilt als einer der letzten Techno- und House-Spots nach der Schließung von Läden wie Brunnen70 oder Stattbad. Programmatisch setzt der Humboldthain Club auf ein offenes, genreübergreifendes Booking, getragen von lokalen Kollektiven, Resident-DJs und regelmäßig kuratierten Open-Decks-Formaten.

Bisher haben über 2.200 Menschen die Petition „Rettet den Humboldthain Club” unterschrieben. Wenn ihr den Club im Wedding unterstützen möchtet, könnt ihr das hier tun.

Der Humboldthain-Club (Foto: Humboldthain Club)

News

Weiterlesen

U-Club: Wuppertaler Disco will nun doch weitermachen

News
Der U-Club in Wuppertal stand eigentlich vor dem Aus. Mit einem neu gegründeten gemeinnützigen Verein und einem Spendenaufruf versuchen die Betreiber:innen, den Club noch doch zu retten.

U-Club: Wuppertaler Disco will nun doch weitermachen

News
Der U-Club in Wuppertal stand eigentlich vor dem Aus. Mit einem neu gegründeten gemeinnützigen Verein und einem Spendenaufruf versuchen die Betreiber:innen, den Club noch doch zu retten.

ROSA: Neue Hoffnung für Greifswalder Techno-Club

Eigentlich schon abgeschrieben, nun doch wieder im Gespräch: Die Stadt stellt sich hinter den Club, Gespräche über dessen Zukunft sollen im kommenden Jahr beginnen.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

[REWIND2025] Die 20 Alben des Jahres

Ein Jahr, unzählige Releases – und nur wenige haben wirklich gezündet. Diese Alben sind bei uns hängen geblieben.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Ken Downie: Gründer von Ambient-Trio The Black Dog verstorben

Mit seinen Produktionen zwischen Ambient, Techno und Experimental setzte Ken Downie Maßstäbe auch abseits des Dancefloors.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

glimmer: Hamburg bekommt neuen Club

Mit dem glimmer soll in Hamburg ein neuer Club in der HafenCity eröffnen. Das Konzept verbindet Clubnächte, Konzerte und weitere Formate.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Renate: Berliner Club muss doch nicht schließen

Gute Nachrichten für die Berliner Clubszene. Die Renate verabschiedet sich nach einer Einigung mit dem Eigentümer doch nicht zu Silvester.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Berlin: Handgranaten-Anschlag auf Kreuzberger Bar

In den letzten Monaten häufen sich Schießereien und Übergriffe auf Gewerbetreibende in Berlin. Nun explodierte ein Sprengsatz in Kreuzberg.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

„Trance Started Here”: Mini-Doku zu den Anfängen von Goa veröffentlicht

In Indien formten Pioniere wie DJ Laurent und Frisko das Genre. Aber auch Kraftwerk hatten ihren Anteil an der Entstehung von Goa.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Innsbruck Club Commission: Vertretung des Tiroler Nachtlebens gibt auf

Seit ihrer Gründung trat die Innsbruck Club Commission für die Repräsentation der Club- und Nachtkultur in Innsbruck und Tirol ein.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

ROSA: Neue Hoffnung für Greifswalder Techno-Club

News Jakob Senger -
Eigentlich schon abgeschrieben, nun doch wieder im Gespräch: Die Stadt stellt sich hinter den Club, Gespräche über dessen Zukunft sollen im kommenden Jahr beginnen.

[REWIND2025] Die 20 Alben des Jahres

News Die Redaktion -
Ein Jahr, unzählige Releases – und nur wenige haben wirklich gezündet. Diese Alben sind bei uns hängen geblieben.
Ken Downie (Foto: Instagram/ The Black Dog)

Ken Downie: Gründer von Ambient-Trio The Black Dog verstorben

News Michael Sarvi -
Mit seinen Produktionen zwischen Ambient, Techno und Experimental setzte Ken Downie Maßstäbe auch abseits des Dancefloors.
Der Kulturort Oberhafenquartier in Hamburg (Foto: Instagram/Oberhafenquatier)

glimmer: Hamburg bekommt neuen Club

News Michael Sarvi -
Mit dem glimmer soll in Hamburg ein neuer Club in der HafenCity eröffnen. Das Konzept verbindet Clubnächte, Konzerte und weitere Formate.
Renate (Foto: Charlotte Elsen)

Renate: Berliner Club muss doch nicht schließen

News Michael Sarvi -
Gute Nachrichten für die Berliner Clubszene. Die Renate verabschiedet sich nach einer Einigung mit dem Eigentümer doch nicht zu Silvester.
Einst das Café Yörem, heute der Sinatra Club 04. Dort ist Dienstagfrüh eine Handgranate explodiert. (Foto: Google Street View)

Berlin: Handgranaten-Anschlag auf Kreuzberger Bar

News Jakob Senger -
In den letzten Monaten häufen sich Schießereien und Übergriffe auf Gewerbetreibende in Berlin. Nun explodierte ein Sprengsatz in Kreuzberg.
Screenshot: „How Trance Started” (YouTube/ Brain Fuel)

„Trance Started Here”: Mini-Doku zu den Anfängen von Goa veröffentlicht

News Jakob Senger -
In Indien formten Pioniere wie DJ Laurent und Frisko das Genre. Aber auch Kraftwerk hatten ihren Anteil an der Entstehung von Goa.
Das Team der Innsbruck Club Commission (Foto: ICC)

Innsbruck Club Commission: Vertretung des Tiroler Nachtlebens gibt auf

News Paul Sauerbruch -
Seit ihrer Gründung trat die Innsbruck Club Commission für die Repräsentation der Club- und Nachtkultur in Innsbruck und Tirol ein.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv