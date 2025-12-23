Ken Downie: Gründer von Ambient-Trio The Black Dog verstorben

Der englische Produzent Ken Downie ist am vergangenen Samstag verstorben. Das teilte seine Band The Black Dog in einem Statement mit. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Downie gründete die Band zusammen mit Ed Handley und Andy Turner, die zudem das Duo Plaid bilden, 1989. Nach drei Studioalben und Releases auf Warp trennten sich The Black Dog Ende der Neunziger. Downie führte das Projekt zunächst solo weiter. Neben den Produktionen von Autechre und Polygon Window alias Aphex Twin gehört das zweite Album Bytes zur legendären Warp-Reihe Artificial Intelligence. The Black Dog gelten als Pioniere der britischen Mid-90s-Szene, die von Ambient-, Techno- und IDM-Produktionen geprägt war.

Seit 2005 waren die Brüder Martin und Richard Dust an der Band beteiligt. Downie veröffentlichte 19 Alben mit ihnen, zuletzt Loud Ambient. „Ruhe in Frieden, Bruder, wir werden dich sehr vermissen und niemals vergessen”, schreiben beide in ihrem Statement. Auch sprachen sie Downies Familie ihr Beileid aus.