glimmer: Hamburg bekommt neuen Club

Michael Sarvi

In Hamburg eröffnet „ab der Saison 2026/27” ein neuer Club in der HafenCity. Standort des glimmer ist das Oberhafenquartier. Das Programm soll ein Mix aus „kuratierten Clubnächten, Veranstaltungen durch externe Kollektive und Konzerten” ausmachen. Außerdem wolle man „nicht musikalische Veranstaltungen wie Lesungen, Flohmärkte und Theater” im glimmer anbieten, so die künftigen Betreiber.

Der Entscheidung, in den ehemaligen Güterhallen im Oberhafen einen Club zu installieren, ist ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren vorausgegangen. Bei der Auswahl wurden Kriterien wie Kreativität, Innovationskraft und die wirtschaftliche Tragfähigkeit berücksichtigt, heißt es von der Stadt Hamburg. Außerdem soll „sich die Nutzung harmonisch in das lebendige und kreative Umfeld des Oberhafenquartiers einfügen”. Zurzeit wird die 548 Quadratmeter große Fläche rund um den ehemaligen Lokschuppen saniert. Weitere verfügbare Flächen auf dem Areal will die Stadt in den kommenden zwei Jahren durch Ausschreibungen vergeben.

Mit dem glimmer entstehe ein weiterer wichtiger Ort für zeitgenössische Club- und Musikkultur in Hamburg, so der zuständige Senator für Kultur und Medien, Dr. Carsten Brosda. Der Club füge sich außerdem in das größte kreativwirtschaftliche Stadtentwicklungsgebiet Hamburgs ein.

Der Kulturort Oberhafenquartier in Hamburg (Foto: Instagram/Oberhafenquatier)

Berlin: Handgranaten-Anschlag auf Kreuzberger Bar

In den letzten Monaten häufen sich Schießereien und Übergriffe auf Gewerbetreibende in Berlin. Nun explodierte ein Sprengsatz in Kreuzberg.

Berlin: Handgranaten-Anschlag auf Kreuzberger Bar

In den letzten Monaten häufen sich Schießereien und Übergriffe auf Gewerbetreibende in Berlin. Nun explodierte ein Sprengsatz in Kreuzberg.

„Trance Started Here”: Mini-Doku zu den Anfängen von Goa veröffentlicht

In Indien formten Pioniere wie DJ Laurent und Frisko das Genre. Aber auch Kraftwerk hatten ihren Anteil an der Entstehung von Goa.
Innsbruck Club Commission: Vertretung des Tiroler Nachtlebens gibt auf

Seit ihrer Gründung trat die Innsbruck Club Commission für die Repräsentation der Club- und Nachtkultur in Innsbruck und Tirol ein.
L.Ost: Leipziger Club startet Spendenkampagne

Auch das L.Ost befindet sich in der Krise. Aufgrund von Auflagen ist der Betrieb derzeit ausgesetzt, man ist auf Spenden angewiesen.
Die Metro in Oldenburg: Club schließt nach 40 Jahren

Die Betreiber:innen des ältesten Clubs der Stadt – jahrzehntelang ein zentraler Ort der lokalen Subkultur – geben nach vielen Krisen auf.
Love Family Park: Erste Namen für die Jubiläumsausgabe 2026 angekündigt

Bei der 30. Edition des hessischen Traditionsfestivals spielen unter anderem Sven Väth, Ricardo Villalobos und Charlotte de Witte.
Jonny Knüppel: Berliner Club kämpft ums Überleben

Clubs sterben wie die Fliegen. Nun richtet sich das Jonny Knüppel im Prenzlauer Berg mit einem emotionalen Statement an seine Fans.
Schallschutz bei Clubs und Festivals: Bund stellt drei Millionen Euro bereit

Lärmbeschwerden setzen Clubs und Festivals unter Druck. Ein Pilotprojekt des BMWSB soll nun Abhilfe schaffen.
Krannok: Neues Club-Konzept in Berlin gestartet

Zur Eröffnung der Invite-Only-Partyreihe spielten unter anderem OK Williams, JM Moser und Manolo.
