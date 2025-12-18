glimmer: Hamburg bekommt neuen Club

In Hamburg eröffnet „ab der Saison 2026/27” ein neuer Club in der HafenCity. Standort des glimmer ist das Oberhafenquartier. Das Programm soll ein Mix aus „kuratierten Clubnächten, Veranstaltungen durch externe Kollektive und Konzerten” ausmachen. Außerdem wolle man „nicht musikalische Veranstaltungen wie Lesungen, Flohmärkte und Theater” im glimmer anbieten, so die künftigen Betreiber.

Der Entscheidung, in den ehemaligen Güterhallen im Oberhafen einen Club zu installieren, ist ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren vorausgegangen. Bei der Auswahl wurden Kriterien wie Kreativität, Innovationskraft und die wirtschaftliche Tragfähigkeit berücksichtigt, heißt es von der Stadt Hamburg. Außerdem soll „sich die Nutzung harmonisch in das lebendige und kreative Umfeld des Oberhafenquartiers einfügen”. Zurzeit wird die 548 Quadratmeter große Fläche rund um den ehemaligen Lokschuppen saniert. Weitere verfügbare Flächen auf dem Areal will die Stadt in den kommenden zwei Jahren durch Ausschreibungen vergeben.

Mit dem glimmer entstehe ein weiterer wichtiger Ort für zeitgenössische Club- und Musikkultur in Hamburg, so der zuständige Senator für Kultur und Medien, Dr. Carsten Brosda. Der Club füge sich außerdem in das größte kreativwirtschaftliche Stadtentwicklungsgebiet Hamburgs ein.