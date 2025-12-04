Mitglied jetzt!
News

Ava: Neuer Club eröffnet in Basel

Jakob Senger

Mit dem Ava eröffnet ein neuer Club in Basel. Das Opening mit Loco Dice findet am 20. Dezember statt. Der Club am Claraplatz will sich demnach als „neue Adresse für elektronische Nächte” in der Stadt etablieren.

Die Betreiber:innen haben den Vorgänger-Club Moon umfassend umgebaut. Ein neues Soundsystem, frisches Raumdesign und ein klar fokussiertes Konzept sollen wieder Techno-Events in die Basler Altstadt bringen. Außerdem entsteht im oberen Stockwerk eine Bar, die jedoch erst nach dem Club-Start fertiggestellt wird. Neben dem regulären Clubbetrieb will man die Räumlichkeiten unter der Woche für kleinere Konzerte oder Corporate-Events öffnen.

Das Team des Ava spricht schon jetzt von einer „neuen Ära für die Basler Clubkultur” – mit stärkerem Fokus auf Soundqualität, einem klareren Booking-Profil und einer Atmosphäre, die zwischen futuristisch und intim angelegt ist.

Basels Clubkultur hat sich in den letzten Jahren professionalisiert und wird inzwischen durch ein offizielles Fördermodell sowie einen eigenen Nachtmanager strukturell gestützt. Clubs wie Nordstern oder Elysia stehen für eine vielfältige elektronische Szene. Gleichzeitig arbeitet die Stadt an mehr Vernetzung und Diversität – etwa durch gemeinsame Clubnächte und Diskussionen über fairere Booking-Praktiken.

Basel bei Nacht (Foto: clickphoto)

GROOVE ON #4 – Advent Sunday Service: A Holy Daytime Party

Zu keiner Zeit des Jahres feiert es sich so ausgelassen und emotional wie im Advent – auf der ersten Holy Daytime Party der GROOVE.

GROOVE ON #4 – Advent Sunday Service: A Holy Daytime Party

Zu keiner Zeit des Jahres feiert es sich so ausgelassen und emotional wie im Advent – auf der ersten Holy Daytime Party der GROOVE.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BrauereiSchneiderSW.jpg

Clubcommission-Mitglied Musikbrauerei: Diskussion um rechtsextreme Veranstaltungen

News Jakob Senger -
Die kontroversen Vermietungen der Musikbrauerei stellen die Interessenvertretung der Berliner Clubs vor ein Dilemma.
Das Kraftwerk in Berlin (Foto: Viktor Meier)

ANNEX: Tresor Records nimmt Compilation-Reihe nach 24 Jahren wieder auf

News Paul Sauerbruch -
Tresor Records veröffentlicht nach 24 Jahren die nächste „ANNEX”-Compilation, die Kern und Charakter des Kraftwerks abbildet.
Bicep ist einer der erfolgreichsten Acts des Indie-Labels Ninja tune (Foto: Instagram/ Bicep)

ORCA: Indie-Think-Tank veröffentlicht Studie

News Paul Sauerbruch -
Ein gerechter Umgang mit Musik und deren Schöpfer:innen ist möglich. Zumindest ist das das Ergebnis einer Studie zu unabhängigen Labels.
Autechre by Bafic Tunnel

Autechre: Europa-Tour angekündigt

News Jakob Senger -
Autechre, das legendäre IDM-Duo aus Rochdale, wird im kommenden September auch drei Konzerte im deutschsprachigen Raum geben.
Einer der Schauplätze des Dekmantel At Dawn (Foto: Woody Bos)

Dekmantel: Neues Morgen-Programm mit Jeff Mills und Eris Drew angekündigt

News Jakob Senger -
Bei der zwölften Dekmantel-Ausgabe werden auch James Holden & Surgeon, Channel One, Sampha und Jane Fitz mit Früh-Performances auftreten.

Axxon N.: Leipziger Club kämpft mit finanziellen Problemen

News Jakob Senger -
Erst im April dieses Jahres eröffnet, sieht sich das Axxon N. mit einem Insolvenzeröffnungsverfahren konfrontiert.
Das Projekt X in Bochum (Foto: Facebook/Projekt-X)

Projekt X: Bochumer Club arbeitet an Wiedereröffnung

News Paul Sauerbruch -
Die vermeintliche Schließung des Projekt X entpuppt sich als Zwangspause. Der Bochumer Club musste aufgrund von Auflagen schließen.

Aphex Twin: Zwei neue Tracks auf SoundCloud hochgeladen

News Jakob Senger -
Die neuen Uploads von Aphex Twin erschienen überraschend über Nacht – erstmals neues Material seit „Music From The Merch Desk (2016–2023)”.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

