Ava: Neuer Club eröffnet in Basel

Mit dem Ava eröffnet ein neuer Club in Basel. Das Opening mit Loco Dice findet am 20. Dezember statt. Der Club am Claraplatz will sich demnach als „neue Adresse für elektronische Nächte” in der Stadt etablieren.

Die Betreiber:innen haben den Vorgänger-Club Moon umfassend umgebaut. Ein neues Soundsystem, frisches Raumdesign und ein klar fokussiertes Konzept sollen wieder Techno-Events in die Basler Altstadt bringen. Außerdem entsteht im oberen Stockwerk eine Bar, die jedoch erst nach dem Club-Start fertiggestellt wird. Neben dem regulären Clubbetrieb will man die Räumlichkeiten unter der Woche für kleinere Konzerte oder Corporate-Events öffnen.

Das Team des Ava spricht schon jetzt von einer „neuen Ära für die Basler Clubkultur” – mit stärkerem Fokus auf Soundqualität, einem klareren Booking-Profil und einer Atmosphäre, die zwischen futuristisch und intim angelegt ist.

Basels Clubkultur hat sich in den letzten Jahren professionalisiert und wird inzwischen durch ein offizielles Fördermodell sowie einen eigenen Nachtmanager strukturell gestützt. Clubs wie Nordstern oder Elysia stehen für eine vielfältige elektronische Szene. Gleichzeitig arbeitet die Stadt an mehr Vernetzung und Diversität – etwa durch gemeinsame Clubnächte und Diskussionen über fairere Booking-Praktiken.