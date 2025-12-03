GROOVE ON #4 – Advent Sunday Service: A Holy Daytime Party

Find the English version here.

Es wird besinnlich: Zu keiner Zeit des Jahres feiert es sich so ausgelassen und emotional wie im Advent. Wir laden euch ein, mit uns am zweiten Adventssonntag zu exzellentem House zu tanzen – zehn Stunden lang, auf der ersten Holy Daytime Party in der Geschichte der GROOVE.

Hier alle Infos im Überblick:



Musik: Dana Ruh, Doudou MD, karete bu, SALIMATA, Tom Trago

Party: Sonntag, 7. Dezember, 14 Uhr bis 0 Uhr

Ort: Coco Boule, Moritzplatz, Berlin

Tickets: Über diesen Link

Auch bei dieser Ausgabe verzichten die Künstler:innen auf eine Gage, die Eintrittsgelder kommen der GROOVE zugute. Für die Organisation der Party ist neben uns Stephan Wittrin (Quest Agency, Slave To The Rave) verantwortlich, er arbeitet an diesem Tag ebenso wie der Club für eine Minimal-Gage. Ein Teil der Produktionskosten wird dankenswerterweise von LIBERTÉ TOU___R_ übernommen.

Auch dieses Mal läuft House in verschiedenen Facetten: Dana Ruh macht sich seit langer Zeit um die Szene verdient. Nicht nur als DJ, die sich auf einen konstanten Groove versteht, beispielsweise auch als Betreiberin des Labels Brouqade. Doudou MD bringt in ihren Vinyl-lastigen Sets Spiritualität und ein Bewusstsein für klassische House-Traditionen aus Deutschland, Großbritannien und den USA zusammen. karete bu war Resident des legendären Leipziger IfZ und sorgt mit ihrer unermüdlichen Arbeit dafür, dass Nachtdigital-Events so viel Spaß machen, wie sie es immer wieder tun. Als DJ verfolgt sie einen rasanten, teils UK-lastigen House-Entwurf – ohne an den Decks in Hyperaktivität zu verfallen. Die in Berlin geborene und aufgewachsene SALIMATA legt in ihren Sets besonderen Wert auf Perkussion, nicht selten organisch. Irgendwie auch logisch: Rhythmus schadet bekanntlich nicht. Und Tom Trago hat eben sein hörenswertes Album Ignorance veröffentlicht und gehört seit weit über einer Dekade zu ebenjener Riege an DJs, die schillernde Einflüsse aus vergangenen Jahrzehnten zu einer über alle Maßen stilsicheren House-Einheit kombinieren.

Design: Irene Szankowsky

Let’s contemplate: Few moments in the year sparkle quite like Advent Season—a time when emotions run high, lights glow softly, and dancing even more feels like a spiritual practice. That’s why we’d love to celebrate the second Sunday of Advent with you and dance to excellent House Music–at the first Holy Daytime Party in the history of GROOVE.

All info:



Music: Dana Ruh, Doudou MD, karete bu, SALIMATA, Tom Trago

When: Sunday, December 7th, 2PM to midnight

Where: Coco Boule, Moritzplatz, Berlin

Tickets: Via this Link

Once again, all artists are waiving their fees, with all ticket proceeds going to GROOVE. Stephan Wittrin (Quest Agency, Slave To The Rave) is helping us organize the party and, like Coco Boule, is working for a minimal fee on the day. A special thanks to LIBERTÉ TOU___R_ for covering part of the production costs.

This time, too, there will be house in all its beautiful facets: Dana Ruh has been contributing to the scene for a long time. Not only as a DJ that knows how to work a solid groove, but for instance as the label head of Brouqade records. In her vinyl heavy sets, Doudou MD merges spirituality and classic house traditions from Germany, the UK, and the US. karete bu has had a residency at Leipzig’s legendary IfZ and, with her tireless work, makes Nachtdigital events so fun to attend. As a DJ, she opts for wild, partly UK-imbued house sets, without going hyperactive behind the decks. Berlin born and bred SALIMATA lays special emphasis on percussion, often organic. And why not: Rhythm has never done any harm to a party. And Tom Trago just released his strong album Ignorance and since well over a decade manages to combine shimmering influences from house music’s ancestry into something tasteful and fresh sounding.