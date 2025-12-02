Das Dekmantel kündigt für die kommende Festivalausgabe ein neues Morgen-Programm an. Die Idee hinter „At Dawn”: Das Gelände in Amsterdamse Bos öffnet bereits um 11 Uhr vormittags für Auftritte von James Holden & Surgeon, Jeff Mills oder DJ Sprinkles. Auch Sampha, Jane Fitz, Eris Drew, Channel One, Colin Benders sowie Satoshi Tomiie & Kuniyuki Takahashi stehen früher auf. Durch die zusätzlichen Slots erweitert sich die Gesamtdauer des niederländischen Festivals auf nunmehr 36 Stunden.

Das neue Früh-Programm, das auf den Bühnen RADAR, Selectors und Greenhouse stattfinden wird, soll an die Tageszeit angepasst sein und besonders auf „einzigartige und intime” Live-Performances setzen. Karten für das Festival, das im kommenden Jahr vom 31. Juli bis zum 2. August stattfindet, sind seit letzter Woche auf der Website erhältlich. Das vollständige Line-up gibt das Dekmantel im Januar bekannt. Im letzten Jahr haben unter anderem Four Tet, Yaeji, Ogazón und Skee Mask gespielt.