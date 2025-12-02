Mitglied jetzt!
News

Dekmantel: Neues Morgen-Programm mit Jeff Mills und Eris Drew angekündigt

Jakob Senger

Das Dekmantel kündigt für die kommende Festivalausgabe ein neues Morgen-Programm an. Die Idee hinter „At Dawn”: Das Gelände in Amsterdamse Bos öffnet bereits um 11 Uhr vormittags für Auftritte von James Holden & Surgeon, Jeff Mills oder DJ Sprinkles. Auch Sampha, Jane Fitz, Eris Drew, Channel One, Colin Benders sowie Satoshi Tomiie & Kuniyuki Takahashi stehen früher auf. Durch die zusätzlichen Slots erweitert sich die Gesamtdauer des niederländischen Festivals auf nunmehr 36 Stunden.

Das neue Früh-Programm, das auf den Bühnen RADAR, Selectors und Greenhouse stattfinden wird, soll an die Tageszeit angepasst sein und besonders auf „einzigartige und intime” Live-Performances setzen. Karten für das Festival, das im kommenden Jahr vom 31. Juli bis zum 2. August stattfindet, sind seit letzter Woche auf der Website erhältlich. Das vollständige Line-up gibt das Dekmantel im Januar bekannt. Im letzten Jahr haben unter anderem Four Tet, Yaeji, Ogazón und Skee Mask gespielt.

Das Line-up des Dekmantel At Dawn
Einer der Schauplätze des Dekmantel At Dawn (Foto: Woody Bos)

Axxon N.: Leipziger Club kämpft mit finanziellen Problemen

News
Erst im April diesen Jahres eröffnet, sieht sich das Axxon N. mit einem Insolvenzeröffnungsverfahren konfrontiert.

Axxon N.: Leipziger Club kämpft mit finanziellen Problemen

News
Erst im April diesen Jahres eröffnet, sieht sich das Axxon N. mit einem Insolvenzeröffnungsverfahren konfrontiert.

Projekt X: Bochumer Club arbeitet an Wiedereröffnung

Die vermeintliche Schließung des Projekt X entpuppt sich als Zwangspause. Der Bochumer Club musste aufgrund von Auflagen schließen.
News Paul Sauerbruch -
Aphex Twin: Zwei neue Tracks auf SoundCloud hochgeladen

Die neuen Uploads von Aphex Twin erschienen überraschend über Nacht – erstmals neues Material seit „Music From The Merch Desk (2016–2023)”.
News Jakob Senger -
Kraftwerk: Versteigerung von Equipment erzielt Rekordpreise

Von Drum-Machines über Rennräder und einem alten Personalausweis kam der Nachlass von Kraftwerk-Gründer Florian Schneider unter den Hammer.
News Jakob Senger -
Berghain: Silvester-Line-up für 2025 angekündigt

Mit 27 DJs auf drei Floors feiert das Berghain ins neue Jahr – vertreten sind DJs wie Ogazón, The Hacker und Red Rooms.
News Michael Sarvi -
Stadt nach Acht: Clubkultur-Konferenz startet morgen in Berlin

Unter dem Motto „Zeitgeist & the Future of Nightlife“ werden Themen zur Clubkultur in über 40 Panels diskutiert.
News Michael Sarvi -
Berliner Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson: Watergate in den Räumen des SchwuZ?

Auch um neue, kleinere Räume für das insolvente SchwuZ bemühe man sich in Zusammenarbeit mit der Clubcommission.
News Jakob Senger -
K.-O.-Tropfen: Einsatz soll stärker bestraft werden

Bislang zog der Einsatz von K.O.-Tropfen nur eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Jahren nach sich. Dieser Wert wird künftig angehoben.
News Michael Sarvi -
Fusion: Organisator:innen kündigen Pause für 2027 an

Währenddessen laufen die Vorbereitungen für den Ticketvorverkauf zum 30. Fusion-Jubiläum im kommenden Jahr.
News Jakob Senger -
