Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Autechre: Europa-Tour angekündigt

Jakob Senger

Autechre haben für 2026 eine Europa-Tour angekündigt. Am 24. September wird der Tour-Auftakt in Lüttich stattfinden, das Finale einen Monat später, am 24. Oktober, in London. Unter den 24 Spielstätten sind die Muffathalle in München, das Gasometer in Wien sowie die Rote Fabrik in Zürich im DACH-Raum vertreten. Am 27. September werden Autechre außerdem das Closing der 17. Ausgabe des Lunchmeat in Prag spielen.

Im zurückliegenden Jahr sind Autechre bereits durch Großbritannien und Nordamerika getourt. Im August kamen fünf Auftritte in Europa hinzu, unter anderem im Berliner Astra. 2024 hat das IDM-Duo aus Rochdale zwölf Live-Sets ihrer Tour veröffentlicht.

Tickets für die Tour sind ab dem 4. Dezember hier erhältlich.

Autechre (Foto: Bafic)

News

Weiterlesen

Axxon N.: Leipziger Club kämpft mit finanziellen Problemen

News
Erst im April diesen Jahres eröffnet, sieht sich das Axxon N. mit einem Insolvenzeröffnungsverfahren konfrontiert.

Axxon N.: Leipziger Club kämpft mit finanziellen Problemen

News
Erst im April diesen Jahres eröffnet, sieht sich das Axxon N. mit einem Insolvenzeröffnungsverfahren konfrontiert.

Projekt X: Bochumer Club arbeitet an Wiedereröffnung

Die vermeintliche Schließung des Projekt X entpuppt sich als Zwangspause. Der Bochumer Club musste aufgrund von Auflagen schließen.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Aphex Twin: Zwei neue Tracks auf SoundCloud hochgeladen

Die neuen Uploads von Aphex Twin erschienen überraschend über Nacht – erstmals neues Material seit „Music From The Merch Desk (2016–2023)”.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Kraftwerk: Versteigerung von Equipment erzielt Rekordpreise

Von Drum-Machines über Rennräder und einem alten Personalausweis kam der Nachlass von Kraftwerk-Gründer Florian Schneider unter den Hammer.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Berghain: Silvester-Line-up für 2025 angekündigt

Mit 27 DJs auf drei Floors feiert das Berghain ins neue Jahr – vertreten sind DJs wie Ogazón, The Hacker und Red Rooms.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Stadt nach Acht: Clubkultur-Konferenz startet morgen in Berlin

Unter dem Motto „Zeitgeist & the Future of Nightlife“ werden Themen zur Clubkultur in über 40 Panels diskutiert.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Berliner Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson: Watergate in den Räumen des SchwuZ?

Auch um neue, kleinere Räume für das insolvente SchwuZ bemühe man sich in Zusammenarbeit mit der Clubcommission.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

K.-O.-Tropfen: Einsatz soll stärker bestraft werden

Bislang zog der Einsatz von K.O.-Tropfen nur eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Jahren nach sich. Dieser Wert wird künftig angehoben.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Fusion: Organisator:innen kündigen Pause für 2027 an

Währenddessen laufen die Vorbereitungen für den Ticketvorverkauf zum 30. Fusion-Jubiläum im kommenden Jahr.
News Jakob Senger -
Weiterlesen
Das Projekt X in Bochum (Foto: Facebook/Projekt-X)

Projekt X: Bochumer Club arbeitet an Wiedereröffnung

News Paul Sauerbruch -
Die vermeintliche Schließung des Projekt X entpuppt sich als Zwangspause. Der Bochumer Club musste aufgrund von Auflagen schließen.

Aphex Twin: Zwei neue Tracks auf SoundCloud hochgeladen

News Jakob Senger -
Die neuen Uploads von Aphex Twin erschienen überraschend über Nacht – erstmals neues Material seit „Music From The Merch Desk (2016–2023)”.

Kraftwerk: Versteigerung von Equipment erzielt Rekordpreise

News Jakob Senger -
Von Drum-Machines über Rennräder und einem alten Personalausweis kam der Nachlass von Kraftwerk-Gründer Florian Schneider unter den Hammer.

Berghain: Silvester-Line-up für 2025 angekündigt

News Michael Sarvi -
Mit 27 DJs auf drei Floors feiert das Berghain ins neue Jahr – vertreten sind DJs wie Ogazón, The Hacker und Red Rooms.
Stadt nach Acht 2023 (Foto: Presse)

Stadt nach Acht: Clubkultur-Konferenz startet morgen in Berlin

News Michael Sarvi -
Unter dem Motto „Zeitgeist & the Future of Nightlife“ werden Themen zur Clubkultur in über 40 Panels diskutiert.
Schloss Ende vergangenen Jahres: das Watergate (Foto: Marie Staggat)

Berliner Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson: Watergate in den Räumen des SchwuZ?

News Jakob Senger -
Auch um neue, kleinere Räume für das insolvente SchwuZ bemühe man sich in Zusammenarbeit mit der Clubcommission.
K.-o.-Tropfen (Foto: Karsten Winegeart)

K.-O.-Tropfen: Einsatz soll stärker bestraft werden

News Michael Sarvi -
Bislang zog der Einsatz von K.O.-Tropfen nur eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Jahren nach sich. Dieser Wert wird künftig angehoben.
Die Turmbühne auf der Fusion (Foto: Julian Fischer)

Fusion: Organisator:innen kündigen Pause für 2027 an

News Jakob Senger -
Währenddessen laufen die Vorbereitungen für den Ticketvorverkauf zum 30. Fusion-Jubiläum im kommenden Jahr.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv