Autechre: Europa-Tour angekündigt

Autechre haben für 2026 eine Europa-Tour angekündigt. Am 24. September wird der Tour-Auftakt in Lüttich stattfinden, das Finale einen Monat später, am 24. Oktober, in London. Unter den 24 Spielstätten sind die Muffathalle in München, das Gasometer in Wien sowie die Rote Fabrik in Zürich im DACH-Raum vertreten. Am 27. September werden Autechre außerdem das Closing der 17. Ausgabe des Lunchmeat in Prag spielen.

Im zurückliegenden Jahr sind Autechre bereits durch Großbritannien und Nordamerika getourt. Im August kamen fünf Auftritte in Europa hinzu, unter anderem im Berliner Astra. 2024 hat das IDM-Duo aus Rochdale zwölf Live-Sets ihrer Tour veröffentlicht.

Tickets für die Tour sind ab dem 4. Dezember hier erhältlich.