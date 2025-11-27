Berghain: Silvester-Line-up für 2025 angekündigt

Das Line-up für die Silvester-Klubnacht 2025 im Berghain steht fest. Los geht’s am 1. Januar ab 1 Uhr. Mit 27 DJs auf drei Floors ist das Booking dieses Jahr im Vergleich zu vergangenen Silvesterpartys reduzierter – auch bleibt die Halle wie die letzten Jahre geschlossen.

Auf dem XXX-Floor, der sonst nur im Rahmen der Partys im Lab.oratory geöffnet ist, spielen Künstler:innen wie Budino, The Hacker und die DJs des Berliner Plattenladens Sound Metaphors. Mit Ogazón und Bennet kehren zwei bekannte Gesichter in die Panorama Bar zurück, die dieses zuletzt den Sound des Floors prägten. Mit André Galluzzi tritt außerdem ein altbekannter Act im Obergeschoss auf. DJs wie Beste Hira, Lolsnake oder OPH bespielen den Berghain-Floor.

Das vollständige Line-up für die Silvester-Klubnacht 2025 findet ihr hier.