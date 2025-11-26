Mitglied jetzt!
News

Stadt nach Acht: Clubkultur-Konferenz startet morgen in Berlin

Stadt nach Acht 2023 (Foto: Presse)
Stadt nach Acht 2023 (Foto: Presse)
Michael Sarvi
Vom 27. bis zum 29. November findet in Berlin die Konferenz Stadt nach Acht statt. Behandelt werden diverse Themen zu Nachtleben, Clubkultur und Nachtökonomie. Unter dem Motto „Zeitgeist & the Future of Nightlife” finden über 40 Panels mit mehr als 150 nationalen und internationalen Speaker:innen statt. Austragungsort ist das RAW-Gelände im Bezirk Friedrichshain.

Ins Leben gerufen wurde die Konferenz, um dem Nachtleben und der Clubkultur einen festen Platz in gesellschaftlichen Debatten zu geben. Dazu gehören Themen wie Sicherheit, Gesundheit, Nachhaltigkeit und urbane Entwicklung. Auch soziale Teilhabe, kulturelle Vielfalt und wirtschaftliche Perspektiven stehen im Mittelpunkt. Tickets kosten rund 200 Euro, ein Tagesticket liegt bei 110 Euro. Am Samstag ist der Eintritt frei. Der Tag widmet sich dem Themenschwerpunkt Georgien. Behandelt werden die politische und kulturelle Lage etwa im Rahmen des Paneln „Authoritarian Turn of Georgia: An Introduction to the Context”, das Einblicke in aktuelle Entwicklungen des Landes gibt.

Erstmals fand die Stadt nach Acht im Jahr 2016 statt. Unterstützt wurde das Format damals unter anderem von der Berliner Clubcommission. Seitdem hat sich die Veranstaltung zu einer zentralen Plattform für Debatten rund um die Nachtkultur entwickelt.

Transparenzhinweis: Unser Redakteur Alexis Waltz tritt am Freitag als Moderator beim Panel „When The Music Starts” auf.

In diesem Text

Berliner Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson: Watergate in den Räumen des SchwuZ?

Auch um neue, kleinere Räume für das insolvente SchwuZ bemühe man sich in Zusammenarbeit mit der Clubcommission.
Jakob Senger -

