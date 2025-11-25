Mitglied jetzt!
K.-O.-Tropfen: Einsatz soll stärker bestraft werden

Michael Sarvi

Das Justizministerium (BMJV) will den Gebrauch von K.-O.-Tropfen zur Begehung von Straftaten wie sexuellen Übergriffen oder Raub stärker unter Strafe stellen. Der Gesetzesentwurf sieht eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren vor. Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) nannte den Gebrauch dieser Substanzen bei Vergewaltigungen „besonders perfide und gefährlich”.

Handlungsbedarf sieht das Ministerium aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Letztes Jahr ordnete dieses K.-O.-Tropfen nicht als „gefährliches Werkzeug” im Sinne des Strafgesetzbuches ein. Daraus folgt bei ihrem Einsatz derzeit nur eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Jahren, die Betäubung potenzieller Opfer gilt nicht als schwere Form des sexuellen Übergriffs. „Die geltende Rechtslage wird damit der besonderen Gefahr und Verwerflichkeit, die von dem Einsatz von K.-O.-Tropfen ausgeht, nicht gerecht”, so das BMJV.

Aufmerksamkeit bekommt das Thema auch durch die Verhandlung des Falls Gisèle Pelicot vor einigen Monaten in Frankreich. Ihr Ex-Mann hatte sie über fast ein Jahrzehnt hinweg mit K.-O.-Tropfen betäubt und Dutzende Männer eingeladen, sie im bewusstlosen Zustand sexuell zu missbrauchen – alle Angeklagten wurden verurteilt.

Den Gesetzentwurf findet ihr hier, den Kontakt zu Beratungsstellen in Berlin hier.

K.-o.-Tropfen (Foto: Karsten Winegeart)


Boiler Room: Mitarbeitende wegen „Umstrukturierungen” gekündigt

News Jakob Senger -
Nach der Übernahme von Boiler Room durch Superstruct Entertainment folgten Boykotte, nun offenbar Entlassungen im zweistelligen Bereich.
Sven Väth im Omen (Foto: Unbekannt)

MOMEM: Ausstellung über das Omen eröffnet

News Michael Sarvi -
Seltene Fotos, Filmaufnahmen und Zeitdokumente aus den Jahren 1988 bis 1998 erinnern an die Hochzeiten des Frankfurter Clubs Omen.
WhoSampled-Gründer Nadav Poraz (Foto: Presse)

Spotify: Streamingdienst übernimmt Online-Datenbank WhoSampled

News Jakob Senger -
WhoSampled soll die Grundlage für das neue Musikentdeckungs-Tool SongDNA bilden, das Spotify mit der Übernahme ankündigt.
Das Glastonbury (Foto: Presse)

Großbritannien: Regierung will Ticket-Abzocke Riegel vorschieben

News Jakob Senger -
Radiohead und Dua Lipa hatten einen offenen Brief an Premierminister Keir Starmer gerichtet – nun reagiert die Politik.
Danny Fiedler (Foto: Instagram/ Danny Fiedler)

Danny Fiedler: Thüringer Nacht-Aktivist verstorben

News Michael Sarvi -
Mit Danny Fiedler ist ein Mensch verstorben, der die ostdeutsche Szene in vielerlei Hinsicht bereicherte.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer beim APPLAUS-Award 2025 (Foto: Initiative Musik)

APPLAUS-Award: 1,7 Millionen Euro für 88 Veranstaltende

News Katharina Pittack -
Einer der drei Hauptpreise ging an das objekt klein a in Dresden. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Cassiopeia, KM28, Sameheads und Neue Zukunft in Berlin.
DVS1 (Foto: Presse)

Fair Play Report: Producer:innen verlieren Millionen durch veraltete Tantiemen-Systeme

News Jakob Senger -
Die Initiative Fair Play zeigt finanzielle Missstände auf. Auch in Wien findet ein Pilot-Event statt, das Künstler:innen helfen soll.
AM Club (Foto: Lydia Dietsch/ Léon Stoehr/ AM Club)

AM Club: Neuer Club eröffnet in Berlin

News Michael Sarvi -
Im Herzen von Berlin-Spandau eröffnet der AM Club seine Türen. Die Opening-Party findet am 29. November statt.

