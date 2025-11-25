Fusion: Organisator:innen kündigen Pause für 2027 an

Die Fusion findet 2027 nicht statt, wie der veranstaltende Kulturkosmos Müritz e.V. bekanntgab. Die Pause solle genutzt werden, um organisatorische Konzepte und den jährlichen Workflow zu überdenken, so die Organisator:innen. Wer die Prozesse hinter dem Festival „sehen oder erahnen kann, kann sich auch vorstellen, dass es zumindest alle fünf Festivals oder spätestens alle zehn Jahre mal eine Pause braucht”, heißt es im aktuellen Fusion-Newsletter. Die Pause betrifft nicht nur die Fusion, sondern auch das Theaterfestival at.tension, das ebenfalls jährlich auf dem ehemaligen Militärflughafen in Lärz stattfindet.

Die Fusion-Festival-Ausgaben 2026 und 2028 sind nicht von der Pause betroffen, heißt es weiter. Im kommenden Jahr findet das 30. Jubiläum des nicht-kommerziellen Kulturfestivals statt. Vom 1. bis 14. Dezember läuft die Registrierungsphase für die Ticketverlosung. Der Preis soll bei 220 Euro pro Ticket inklusive zehn Euro Müllpfand liegen.

Die Fusion findet seit 1996 In Lärz in Mecklenburg-Vorpommern statt. Im letzten Jahr verzeichnete das Festival 70.000 Besucher:innen. Aufgrund der hohen Nachfrage werden die Tickets seit 2010 via Losverfahren vergeben. 2017 war eine erste Pause eingelegt worden, 2020 und 2021 fand das Festival aufgrund der Corona-Pandemie ebenfalls nicht statt.