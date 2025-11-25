Mitglied jetzt!
News

Fusion: Organisator:innen kündigen Pause für 2027 an

Jakob Senger

Die Fusion findet 2027 nicht statt, wie der veranstaltende Kulturkosmos Müritz e.V. bekanntgab. Die Pause solle genutzt werden, um organisatorische Konzepte und den jährlichen Workflow zu überdenken, so die Organisator:innen. Wer die Prozesse hinter dem Festival „sehen oder erahnen kann, kann sich auch vorstellen, dass es zumindest alle fünf Festivals oder spätestens alle zehn Jahre mal eine Pause braucht”, heißt es im aktuellen Fusion-Newsletter. Die Pause betrifft nicht nur die Fusion, sondern auch das Theaterfestival at.tension, das ebenfalls jährlich auf dem ehemaligen Militärflughafen in Lärz stattfindet.

Die Fusion-Festival-Ausgaben 2026 und 2028 sind nicht von der Pause betroffen, heißt es weiter. Im kommenden Jahr findet das 30. Jubiläum des nicht-kommerziellen Kulturfestivals statt. Vom 1. bis 14. Dezember läuft die Registrierungsphase für die Ticketverlosung. Der Preis soll bei 220 Euro pro Ticket inklusive zehn Euro Müllpfand liegen.

Die Fusion findet seit 1996 In Lärz in Mecklenburg-Vorpommern statt. Im letzten Jahr verzeichnete das Festival 70.000 Besucher:innen. Aufgrund der hohen Nachfrage werden die Tickets seit 2010 via Losverfahren vergeben. 2017 war eine erste Pause eingelegt worden, 2020 und 2021 fand das Festival aufgrund der Corona-Pandemie ebenfalls nicht statt.

Die Turmbühne auf der Fusion (Foto: Julian Fischer)


News

Boiler Room: Mitarbeitende wegen „Umstrukturierungen” gekündigt

News Jakob Senger -
Nach der Übernahme von Boiler Room durch Superstruct Entertainment folgten Boykotte, nun offenbar Entlassungen im zweistelligen Bereich.
Sven Väth im Omen (Foto: Unbekannt)

MOMEM: Ausstellung über das Omen eröffnet

News Michael Sarvi -
Seltene Fotos, Filmaufnahmen und Zeitdokumente aus den Jahren 1988 bis 1998 erinnern an die Hochzeiten des Frankfurter Clubs Omen.
WhoSampled-Gründer Nadav Poraz (Foto: Presse)

Spotify: Streamingdienst übernimmt Online-Datenbank WhoSampled

News Jakob Senger -
WhoSampled soll die Grundlage für das neue Musikentdeckungs-Tool SongDNA bilden, das Spotify mit der Übernahme ankündigt.
Das Glastonbury (Foto: Presse)

Großbritannien: Regierung will Ticket-Abzocke Riegel vorschieben

News Jakob Senger -
Radiohead und Dua Lipa hatten einen offenen Brief an Premierminister Keir Starmer gerichtet – nun reagiert die Politik.
Danny Fiedler (Foto: Instagram/ Danny Fiedler)

Danny Fiedler: Thüringer Nacht-Aktivist verstorben

News Michael Sarvi -
Mit Danny Fiedler ist ein Mensch verstorben, der die ostdeutsche Szene in vielerlei Hinsicht bereicherte.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer beim APPLAUS-Award 2025 (Foto: Initiative Musik)

APPLAUS-Award: 1,7 Millionen Euro für 88 Veranstaltende

News Katharina Pittack -
Einer der drei Hauptpreise ging an das objekt klein a in Dresden. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Cassiopeia, KM28, Sameheads und Neue Zukunft in Berlin.
DVS1 (Foto: Presse)

Fair Play Report: Producer:innen verlieren Millionen durch veraltete Tantiemen-Systeme

News Jakob Senger -
Die Initiative Fair Play zeigt finanzielle Missstände auf. Auch in Wien findet ein Pilot-Event statt, das Künstler:innen helfen soll.
AM Club (Foto: Lydia Dietsch/ Léon Stoehr/ AM Club)

AM Club: Neuer Club eröffnet in Berlin

News Michael Sarvi -
Im Herzen von Berlin-Spandau eröffnet der AM Club seine Türen. Die Opening-Party findet am 29. November statt.

