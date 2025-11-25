Mitglied jetzt!
News

Albert Gabriel alias Arj Snoek: Kölner House-Produzent verstorben

Michael Sarvi

Der Kölner Produzent Albert Gabriel ist mit 45 Jahren verstorben. Gabriel machte sich Ende der Neunziger mit Aliassen wie DJ Chestnut und Arj Snoek einen Namen in der Kölner House-Szene. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin und eine Tochter.

Seinen größten Erfolg feierte Gabriel mit seiner im Jahre 1998 veröffentlichten Single „Dizko Queen”. Sein musikalisches Zuhause fand er dabei im legendären Hamburger Label Ladomat 2000. Auch produzierte Gabriel Künstler:innen aus anderen Genres wie das Hip-Hop-Duo Audio88 & Yassin sowie Clueso.

Zuletzt engagierte er sich im Kölner Parkhaus-Studio. Dieses ist nicht nur ein professionelles Tonstudio, sondern bringt sich mit Workshops für Geflüchtete aktiv in die Migrationsarbeit ein. Gabriels Lebenspartnerin verabschiedete sich in einer Instagram-Story von ihrem Lebensgefährten: „Du warst der beste Ehemann, Partner, Papa für Leonie, Mutmacher, Alleskönner, Kindskopf, den ich mir hätte wünschen können.”

Albert Gabriel (Foto: Instagram/ Albert Gabriel)


Fusion: Organisator:innen kündigen Pause für 2027 an

Währenddessen laufen die Vorbereitungen für den Ticketvorverkauf zum 30. Fusion-Jubiläum im kommenden Jahr.

Fusion: Organisator:innen kündigen Pause für 2027 an

Währenddessen laufen die Vorbereitungen für den Ticketvorverkauf zum 30. Fusion-Jubiläum im kommenden Jahr.

Boiler Room: Mitarbeitende wegen „Umstrukturierungen” gekündigt

Nach der Übernahme von Boiler Room durch Superstruct Entertainment folgten Boykotte, nun offenbar Entlassungen im zweistelligen Bereich.
MOMEM: Ausstellung über das Omen eröffnet

Seltene Fotos, Filmaufnahmen und Zeitdokumente aus den Jahren 1988 bis 1998 erinnern an die Hochzeiten des Frankfurter Clubs Omen.
Spotify: Streamingdienst übernimmt Online-Datenbank WhoSampled

WhoSampled soll die Grundlage für das neue Musikentdeckungs-Tool SongDNA bilden, das Spotify mit der Übernahme ankündigt.
Großbritannien: Regierung will Ticket-Abzocke Riegel vorschieben

Radiohead und Dua Lipa hatten einen offenen Brief an Premierminister Keir Starmer gerichtet – nun reagiert die Politik.
Danny Fiedler: Thüringer Nacht-Aktivist verstorben

Mit Danny Fiedler ist ein Mensch verstorben, der die ostdeutsche Szene in vielerlei Hinsicht bereicherte.
APPLAUS-Award: 1,7 Millionen Euro für 88 Veranstaltende

Einer der drei Hauptpreise ging an das objekt klein a in Dresden. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Cassiopeia, KM28, Sameheads und Neue Zukunft in Berlin.
Fair Play Report: Producer:innen verlieren Millionen durch veraltete Tantiemen-Systeme

Die Initiative Fair Play zeigt finanzielle Missstände auf. Auch in Wien findet ein Pilot-Event statt, das Künstler:innen helfen soll.
AM Club: Neuer Club eröffnet in Berlin

Im Herzen von Berlin-Spandau eröffnet der AM Club seine Türen. Die Opening-Party findet am 29. November statt.
