Albert Gabriel alias Arj Snoek: Kölner House-Produzent verstorben

Der Kölner Produzent Albert Gabriel ist mit 45 Jahren verstorben. Gabriel machte sich Ende der Neunziger mit Aliassen wie DJ Chestnut und Arj Snoek einen Namen in der Kölner House-Szene. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin und eine Tochter.

Seinen größten Erfolg feierte Gabriel mit seiner im Jahre 1998 veröffentlichten Single „Dizko Queen”. Sein musikalisches Zuhause fand er dabei im legendären Hamburger Label Ladomat 2000. Auch produzierte Gabriel Künstler:innen aus anderen Genres wie das Hip-Hop-Duo Audio88 & Yassin sowie Clueso.

Zuletzt engagierte er sich im Kölner Parkhaus-Studio. Dieses ist nicht nur ein professionelles Tonstudio, sondern bringt sich mit Workshops für Geflüchtete aktiv in die Migrationsarbeit ein. Gabriels Lebenspartnerin verabschiedete sich in einer Instagram-Story von ihrem Lebensgefährten: „Du warst der beste Ehemann, Partner, Papa für Leonie, Mutmacher, Alleskönner, Kindskopf, den ich mir hätte wünschen können.”