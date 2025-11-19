Mitglied jetzt!
Großbritannien: Regierung will Ticket-Abzocke Riegel vorschieben

Jakob Senger

Die britische Regierung plant, dem Weiterverkauf von Konzertkarten zu überhöhten Preisen einen klaren Riegel vorzuschieben. Das betrifft Plattformen wie Viagogo und StubHub, auf denen Dritte ihre Tickets anbieten können. Es ist noch unklar, ob der Wiederverkaufspreis den Originalpreis künftig überhaupt nicht übersteigen oder ob 30 Prozent Aufschlag gestattet sind. Die Entscheidung soll bald bekannt gegeben werden.

Acts wie Radiohead oder Dua Lipa hatten Premierminister Keir Starmer dazu aufgefordert, das sogenannte Ticket-Scalping stärker einzudämmen. Die Maßnahmen sollen Social-Media-Plattformen ausdrücklich mit einschließen.

StubHub und Viagogo stützen sich auf ein Netz aus Lobbygruppen und vorgeschobenen angeblichen Fan-Initiativen, die politische Reformen wie Preisobergrenzen ausbremsen sollen. Ein Sprecher von StubHub kritisiert die Pläne der Regierung und argumentiert mit einer möglichen Ausweitung des Schwarzmarktes.

Dass das Problem nicht auf den britischen Markt beschränkt ist, zeigt ein Blick nach Deutschland: Wer beim regulären Vorverkauf leer ausgeht, muss auch hierzulande häufig deutlich mehr zahlen. Viagogo ist auch im deutschen Markt aktiv und bietet Tickets weit über dem Originalpreis an. Und selbst regulierte Zweitmärkte wie FanSALE von CTS Eventim entlasten das System keineswegs – im Gegenteil: Eventim profitiert sowohl vom Erst- als auch vom Wiederverkauf und festigt damit seine ohnehin dominante Marktstellung. Dieses Vorgehen hat bereits zu öffentlicher Kritik geführt.

Das Glastonbury (Foto: Presse)


Spotify: Streamingdienst übernimmt Online-Datenbank WhoSampled

News
WhoSampled soll die Grundlage für das neue Musikentdeckungs-Tool SongDNA bilden, das Spotify mit der Übernahme ankündigt.

Spotify: Streamingdienst übernimmt Online-Datenbank WhoSampled

News
WhoSampled soll die Grundlage für das neue Musikentdeckungs-Tool SongDNA bilden, das Spotify mit der Übernahme ankündigt.

Danny Fiedler: Thüringer Nacht-Aktivist verstorben

Mit Danny Fiedler ist ein Mensch verstorben, der die ostdeutsche Szene in vielerlei Hinsicht bereicherte.
News Michael Sarvi -
APPLAUS-Award: 1,7 Millionen Euro für 88 Veranstaltende

Einer der drei Hauptpreise ging an das objekt klein a in Dresden. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Cassiopeia, KM28, Sameheads und Neue Zukunft in Berlin.
News Katharina Pittack -
Fair Play Report: Producer:innen verlieren Millionen durch veraltete Tantiemen-Systeme

Die Initiative Fair Play zeigt finanzielle Missstände auf. Auch in Wien findet ein Pilot-Event statt, das Künstler:innen helfen soll.
News Jakob Senger -
AM Club: Neuer Club eröffnet in Berlin

Im Herzen von Berlin-Spandau eröffnet der AM Club seine Türen. Die Opening-Party findet am 29. November statt.
News Michael Sarvi -
Bitcoin: Leipziger Initiative will Kryptowährung in der Clubkultur etablieren 

Eine neue Leipziger Initiative setzt sich dafür ein, die Kryptowährung Bitcoin im Clubbetrieb als Zahlungsmittel zu etablieren. Hinter dem Projekt BTC Bitcoin in Club/Kultur...
News Michael Sarvi -
Die Berliner Renate: Line-up für die letzte Party bekanntgegeben

Nach 18 Jahren muss die Renate Ende des Jahres schließen. Für 86 Stunden öffnet sie ihre Türen für die Silvester- und die Last-Dance-Party.
News Michael Sarvi -
fabric London: Club steht nach schweren Vorwürfen in der Kritik

Die Tanzfläche des Clubs sei männerdominiert und kein sicherer Ort für alle, sagt eine DJ – und stößt damit eine weitreichende Debatte an.
News Katharina Pittack -
The Haçienda in Manchester: Apple Music veröffentlicht Mitschnitte aus Clubgeschichte 

Britische House-Vordenker wie Greg Wilson sind ebenso mit Sets vertreten wie US-Größen wie Frankie Knuckles oder Armand Van Helden.
News Jacob Wittmer -
