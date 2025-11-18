AM Club: Neuer Club eröffnet in Berlin

Mit dem AM Club eröffnet ein neuer Club in Berlin-Spandau. Das Opening findet am 29. November statt. Cassy, Jana Falcon und Volpe bilden unter anderem das Line-up der Auftaktparty. Die Vision der Gründer:innen ist es, einen Ort zu schaffen, „wo Oldschool auf Newschool trifft”. Der Sound des AM Club soll sich dabei zwischen House und Techno bewegen.
Der Club umfasst einen Dancefloor im Warehouse-Look und einen umlaufenden Balkon als Außenbereich. Zu finden ist er am Brunsbütteler Damm 51–53 nahe der S-Bahn-Haltestelle Spandau. Zuvor war die Venue unter dem Namen Alte Molkerei vor allem für Psytrance-Partys bekannt.
Das komplette Line-up für die Opening-Party des AM-Club findet ihr unten.