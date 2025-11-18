Mitglied jetzt!
News

AM Club: Neuer Club eröffnet in Berlin

Michael Sarvi

Mit dem AM Club eröffnet ein neuer Club in Berlin-Spandau. Das Opening findet am 29. November statt. Cassy, Jana Falcon und Volpe bilden unter anderem das Line-up der Auftaktparty. Die Vision der Gründer:innen ist es, einen Ort zu schaffen, „wo Oldschool auf Newschool trifft”. Der Sound des AM Club soll sich dabei zwischen House und Techno bewegen.

Der Club umfasst einen Dancefloor im Warehouse-Look und einen umlaufenden Balkon als Außenbereich. Zu finden ist er am Brunsbütteler Damm 51–53 nahe der S-Bahn-Haltestelle Spandau. Zuvor war die Venue unter dem Namen Alte Molkerei vor allem für Psytrance-Partys bekannt.

Das komplette Line-up für die Opening-Party des AM-Club findet ihr unten.

AM Club (Foto: AM Club)


News
News
Die Berliner Renate: Line-up für die letzte Party bekanntgegeben

Nach 18 Jahren muss die Renate Ende des Jahres schließen. Für 86 Stunden öffnet sie ihre Türen für die Silvester- und die Last-Dance-Party.
fabric London: Club steht nach schweren Vorwürfen in der Kritik

Die Tanzfläche des Clubs sei männerdominiert und kein sicherer Ort für alle, sagt eine DJ – und stößt damit eine weitreichende Debatte an.
The Haçienda in Manchester: Apple Music veröffentlicht Mitschnitte aus Clubgeschichte 

Britische House-Vordenker wie Greg Wilson sind ebenso mit Sets vertreten wie US-Größen wie Frankie Knuckles oder Armand Van Helden.
Neues SoundCloud-Abomodell: Sämtliche Einnahmen fließen an die Artists

Fans können Künstler:innen über den Streaming-Anbieter nun auch größere Summen spenden, Artists können über die Plattform Merch vertreiben.
„Club Commons”: Buch zum queeren Nachtleben angekündigt

Anhand der Geschichte des queeren Nachtlebens in Großbritannien zeigt die Autorin Strategien für eine resiliente Clubkultur auf.
Tresor Berlin: Sechstägiges Silvester-Line-up veröffentlicht

Als Live-Acts sind u.a. Sandwell District, Psyk und Orbe dabei, als DJs Richie Hawtin, Adriana Lopez, Skee Mask, IMOGEN, Cleric, LNS oder Bailey Ibbs.  
AlphaTheta: CDJ-3000-Update nach massiven Problemen gestoppt 

Unter der Software-Version v3.30 waren Playlists nicht mehr verfügbar, was DJs wie VTSS und rRoxymore verärgerte.
Razzia in Nauen: Fahnder geben Einblick in das Drogenlabor

Wie werden die Drogen hergestellt, die wir konsumieren? Fotos des Berlin-Brandenburgischen Zolls verschaffen einen Eindruck.
Renate (Foto: Charlotte Elsen)

Die Berliner Renate: Line-up für die letzte Party bekanntgegeben

News Michael Sarvi -
Nach 18 Jahren muss die Renate Ende des Jahres schließen. Für 86 Stunden öffnet sie ihre Türen für die Silvester- und die Last-Dance-Party.

fabric London: Club steht nach schweren Vorwürfen in der Kritik

News Katharina Pittack -
Die Tanzfläche des Clubs sei männerdominiert und kein sicherer Ort für alle, sagt eine DJ – und stößt damit eine weitreichende Debatte an.
DJ Paulette aus Manchester trat im der Haçienda neben internationalen DJ-Größen auf (Foto: Presse)

The Haçienda in Manchester: Apple Music veröffentlicht Mitschnitte aus Clubgeschichte 

News Jacob Wittmer -
Britische House-Vordenker wie Greg Wilson sind ebenso mit Sets vertreten wie US-Größen wie Frankie Knuckles oder Armand Van Helden.

Neues SoundCloud-Abomodell: Sämtliche Einnahmen fließen an die Artists

News Jakob Senger -
Fans können Künstler:innen über den Streaming-Anbieter nun auch größere Summen spenden, Artists können über die Plattform Merch vertreiben.

„Club Commons”: Buch zum queeren Nachtleben angekündigt

News Michael Sarvi -
Anhand der Geschichte des queeren Nachtlebens in Großbritannien zeigt die Autorin Strategien für eine resiliente Clubkultur auf.
Der Globus-Floor des Tresor (Foto: Undplus)

Tresor Berlin: Sechstägiges Silvester-Line-up veröffentlicht

News Jakob Senger -
Als Live-Acts sind u.a. Sandwell District, Psyk und Orbe dabei, als DJs Richie Hawtin, Adriana Lopez, Skee Mask, IMOGEN, Cleric, LNS oder Bailey Ibbs.  

AlphaTheta: CDJ-3000-Update nach massiven Problemen gestoppt 

News Die Redaktion -
Unter der Software-Version v3.30 waren Playlists nicht mehr verfügbar, was DJs wie VTSS und rRoxymore verärgerte.

Razzia in Nauen: Fahnder geben Einblick in das Drogenlabor

News Alexis Waltz -
Wie werden die Drogen hergestellt, die wir konsumieren? Fotos des Berlin-Brandenburgischen Zolls verschaffen einen Eindruck.

